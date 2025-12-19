تحقیق تازه‌ شبکه الجزیره ابعاد نگران‌‌کننده‌ای از روند «کوچاندن آرام و تدریجی» ساکنان نوار غزه را آشکار می‌سازد؛ روندی که نه با زور مستقیم نظامی، بلکه از مسیر فشارهای انسانی، فریب دیجیتال و پوشش‌های به‌ ظاهر خیریه، به خروج تدریجی فلسطینیان از سرزمین خود منجر شده است.

براساس این گزارش، تحقیق الجزیره نشان می‌دهد که تاکنون صدها نفر و در مجموع حدود ۷هزار فلسطینی، از غزه به چند کشور در آفریقا و آسیایی منتقل شده‌اند؛ اقدامی که در چارچوب یک شبکه سازمان‌‌یافته و هدفمند صورت گرفته است. در این گزارش آمده: پس از اعلام طرح رئیس‌‌جمهور آمریکا، برای انتقال ساکنان غزه به خارج از این باریکه، دولت رژیم صهیونیستی سیاست‌های خروج فلسطینیان را به‌ طور کم‌‌سابقه‌ای تسهیل کرده است. در همین چارچوب، معیارهای امنیتی به‌‌شدت کاهش یافته و برخلاف رویه‌های گذشته، با دست‌کم ۹۵درصد درخواست‌های خروج موافقت شده است.