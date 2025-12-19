فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۶۱۱
تاریخ انتشار : ۲۸ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۲
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

شبکه‌ای سازمان‌یافته برای کوچاندن آرام فلسطینیان از غزه!

تحقیق تازه‌ شبکه الجزیره ابعاد نگران‌‌کننده‌ای از روند «کوچاندن آرام و تدریجی» ساکنان نوار غزه را آشکار می‌سازد؛ روندی که نه با زور مستقیم نظامی، بلکه از مسیر فشارهای انسانی، فریب دیجیتال و پوشش‌های به‌ ظاهر خیریه، به خروج تدریجی فلسطینیان از سرزمین خود منجر شده است. 
براساس این گزارش، تحقیق الجزیره نشان می‌دهد که تاکنون صدها نفر و در مجموع حدود ۷هزار فلسطینی، از غزه به چند کشور در آفریقا و آسیایی منتقل شده‌اند؛ اقدامی که در چارچوب یک شبکه سازمان‌‌یافته و هدفمند صورت گرفته است. در این گزارش آمده: پس از اعلام طرح رئیس‌‌جمهور آمریکا، برای انتقال ساکنان غزه به خارج از این باریکه، دولت رژیم صهیونیستی سیاست‌های خروج فلسطینیان را به‌ طور کم‌‌سابقه‌ای تسهیل کرده است. در همین چارچوب، معیارهای امنیتی به‌‌شدت کاهش یافته و برخلاف رویه‌های گذشته، با دست‌کم ۹۵درصد درخواست‌های خروج موافقت شده است.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

عذرخواهی یک مدعی اصلاحات از اهانت بی‌شرمانه به شهید رئیسی

شارژ کالابرگ دهک‌های چهارم تا هفتم از امروز

خاطره‌ای از رهبر معظم انقلاب با شهید مطهری

بیگانه با زمانه

راه‌های جلوگیری از نفوذ شیطان در اعمال انسان

ادب انتقــاد

ساده‌انگاری ضرب در سنبل کاری!

حـق‌النـاس در اســلام

پارادایم‌های پیروزی در جنگ مدرن

کِی شروع میشه‌؟!(گفت و شنود)