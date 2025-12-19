کودتای هوش مصنوعی در فرانسه!

انتشار گسترده یک ویدیوی جعلی تولیدشده با هوش مصنوعی و به تصویرکشیدن یک کودتای ساختگی در فرانسه بار دیگر زنگ خطر سوء‌استفاده از فناوری‌های نوین را برای بی‌ثبات‌سازی سیاسی و رسانه‌ای در سطح ملی و بین‌المللی به صدا درآورد.

استفاده گسترده از هوش ‌مصنوعی زنگ خطر را مدت‌هاست که در حوزه‌های مختلف سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به صدا درآورده است. انتشار گسترده اطلاعات نادرست، دستکاری افکار عمومی با ویدئوهای جعلی عمیق‌، استفاده در صنایع نظامی و حملات سایبری، حذف هزاران شغل و تمرکز قدرت در دستان شرکت‌های بزرگ فناوری تنها بخشی از خطراتی است که کارشناسان هشدار می‌دهند طی سال‌های آینده استفاده از هوش مصنوعی متوجه بشریت خواهد کرد.

انتشار یک ویدیوی ساخته‌شده توسط هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی نیز که ادعای وقوع کودتای نظامی و برکناری امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه را مطرح می‌کرد، خشم شدید کاخ الیزه را در پی داشت و به بحث و جدلی گسترده در داخل و خارج فرانسه درباره خطرات استفاده از هوش مصنوعی دامن زده است. این ویدیو که هفته گذشته منتشر شد و میلیون‌ها بازدیدکننده داشت، خبرنگاران شناخته‌شده فرانسوی را در حال گزارش کودتا در این کشور اروپایی نشان می‌دهد؛ محتوایی جعلی که با بهره‌گیری از فناوری «دیپ‌فیک» ساخته شده است، اما به دلیل شباهت بالا به واقعیت، توانسته است در مدت کوتاهی بیش از ۱۳ میلیون بازدید جذب کند. براساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های فرانسه، گستره انتشار این ویدیو به حدی بوده که نه‌‌فقط افکار عمومی داخلی این کشور، بلکه برخی مقام‌های خارجی را نیز دچار تردید و نگرانی کرده است به ‌طوری که دست‌کم رئیس یک دولت آفریقایی نسبت به آن واکنش واقعی ناشی از نگرانی نشان داده‌ است.

به گزارش ایرنا براساس گزارش رسانه‌های فرانسوی از جمله روزنامه پرشمارگان «لو فیگارو» یکی از رؤسای دولت‌های آفریقایی که هویت وی مشخص نشده، پس از مشاهده این ویدیو، به ‌طور مستقیم با امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه تماس تلفنی برقرار کرده است تا درباره صحت وقوع کودتا در این کشور پرس‌وجو کند؛ تماسی که به‌خوبی عمق اثرگذاری چنین محتوای جعلی و خطرات بالقوه آن را در عرصه روابط بین‌الملل آشکار می‌کند. نکته قابل تامل آن است که با وجود گزارش‌های متعدد درباره جعلی‌بودن این ویدیو، شرکت «متا»، مالک فیسبوک، از حذف فوری آن خودداری کرد؛ تصمیمی که موجی از انتقادات را متوجه عملکرد غول‌های دیجیتال در حوزه مدیریت و مسئولیت‌پذیری در قبال محتوای تولیدی در شبکه‌های اجتماعی کرد. این موضوع در شرایطی رخ داده است که بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند شبکه‌های اجتماعی به بستر اصلی انتشار عملیات نفوذ اطلاعاتی و جنگ روانی تبدیل شده‌اند و پیش‌تر نیز بسیاری از شبکه‌های اجتماعی همچون ایکس به دلیل بی‌توجهی به انتشار محتوای اشتباه و هدف‌دار به‌ویژه در برهه‌های حساس، با جریمه‌های سنگین مالی روبه‌رو شده‌اند. ماکرون نیز در واکنش به این رویداد، به‌صراحت به این ویدیوی جعلی اشاره کرد و آن را شاهدی روشن بر ضرورت تنظیم‌گری سخت‌گیرانه‌تر پلتفرم‌های دیجیتال دانست.