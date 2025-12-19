استان صعده در یمن شاهد راهپیمایی گسترده‌ای، با شعار «لااله‌الاالله»، در محکومیت هتک‌حرمت قرآن‌کریم در آمریکا و تأکید بر ادامه حمایت از ملت فلسطین بود.

ساکنان استان صعده در یمن، دیروز (جمعه)، راهپیمایی گسترده‌ای را در حمایت از قرآن‌کریم و تأکید بر ادامه موضع یمن در پشتیبانی از ملت فلسطین برگزار کردند. آن‌طور که «ایسنا» به نقل از «المسیره» نوشته است، تظاهرکنندگان در راهپیمایی صعده تأکید کردند هرگونه توهین به کتاب مقدس تجاوز به تمام امت است و ملت یمن در تمام میادین حاضر هستند؛ ملت یمن در تمام پرونده‌های امت و در رأس آن فلسطین حاضر خواهند بود و آمادگی برای دور آتی از درگیری با دشمن یک گزینه اصولی است. در بیانیه راهپیمایی آمده است: «توهین مکرر به قرآن‌کریم حوادث انفرادی نیست بلکه بخشی از جنگ فراگیری است که هویت تمام امت و مقدسات آن را هدف قرار می‌دهد و با رهبری آمریکا، اسرائیل و انگلیس است و در سایه همدستی بین‌المللی و سکوت شرم‌آور عربی صورت می‌گیرد.» در این بیانیه از امت اسلامی خواسته شده مواضع عملی در قبال توهین‌های مکرر اتخاذ کنند و کالاهای آمریکایی و اسرائیلی را تحریم کنند. چنین تظاهراتی در صنعا نیز برگزار شده است. حزب‌الله لبنان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما به‌شدت جنایت و اقدام شنیع یکی از آمریکایی‌ها درباره هتک‌حرمت قرآن‌کریم را که تجاوز آشکاری به مقدس‌ترین مقدسات مسلمانان و ارزش‌های دینی و انسانی تمام ادیان آسمانی است محکوم می‌کنیم.» ماجرای توهین اخیر به قرآن، مربوط به اقدام تحریک‌آمیز «جیک لنگ» (Jake Lang)، یک نامزد جمهوری‌خواه افراطی، برای کنگره آمریکا است. او در یک راهپیمایی ضداسلامی در شهرهای آمریکا به قرآن توهین کرد و کتاب قرآن را روی زمین گذاشت، با گوشت خوک (بیکن) به آن ضربه زد، زبان عربی و مسلمانان را مسخره کرد، شعارهای نژادپرستانه سر داد و تلاش کرد قرآن را بسوزاند. جیک لنگ، افراطی اسلام‌ستیز و نژادپرست، با این اقدام تحریک‌آمیز و نفرت‌پراکنانه خود نه‌تنها به مقدس‌ترین کتاب بیش از یک میلیارد مسلمان توهین کرد، بلکه نشان داد که چقدر از ارزش‌های انسانی، احترام به ادیان و همزیستی مسالمت‌آمیز دور است، چنین رفتارهایی تنها نفرت را دامن می‌زند، جامعه را قطبی می‌کند و بخشی از جنگ فرهنگی گسترده‌تر علیه اسلام است که با سکوت یا حمایت ضمنی برخی جریان‌های سیاسی در غرب همراه است، و در نهایت به ضرر صلح جهانی تمام می‌شود.

خبرهایی از جنوب

خبر دیگر از جنوب یمن است. همزمان با افزایش فشارها برای عقب‌نشینی شورای انتقالی جنوبی (مزدوران امارات) از دستاوردهای گسترده ارضی خود در ماه گذشته در استان حضرموت در شرق یمن، ۲۰ هزار تن از نیروهای مورد حمایت عربستان در مرز یمن گرد هم آمدند. به گزارش روزنامه انگلیسی «گاردین»، به این شورا- که از سوی امارات متحده عربی حمایت می‌شود- هشدار داده شده که احتمال حملات هوائی مستقیم نیروهای عربستان وجود دارد.