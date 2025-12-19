هرج و مرج عجیب در سوریه از جولان اسرائیل تا ایست و بازرسی تکفیریها!
سرویس خارجی-
منابع سوری از برپایی ایستهای بازرسی سیار توسط افراد مسلح با شعارهای داعش در چندین نقطه از جاده بینالمللی حلب-دمشق در جنوب ادلب خبر دادهاند؛ همزمان منابعی از تداوم اقدامات بیثباتکننده رژیم اسرائیل در جنوب
سوریه، از جمله آدمربایی، بازجویی و... خبر میدهند.
با سقوط دمشق و برآمدن تروریستهای گروه جولانی، سوریه به هرجومرج گستردهای مبتلا شده است که «هر دم از این باغ ویران بری میرسد!» و گویی با انفعال رژیم حاکم، هرکسی در این خاک به خود اجازه میدهد که هر کاری را که خود میپسندد انجام دهد. منابع سوری، پنجشنبه، اعلام کردند، افراد مسلحی با سر دادن شعارهای گروه تروریستی داعش، ایستهای بازرسی سیار در چندین نقطه از جاده بینالمللی حلب- دمشق در جنوب ادلب برپا کردهاند؛ این ایستهای بازرسی در نزدیکی روستای «الدیر الغربی»، منطقه «بسیدا» و همچنین در نزدیکی شهر «خان شیخون» مشاهده شدهاند. گزارشها حاکی از آن است که نیروهای حاضر در این ایستهای بازرسی، اقدام به تفتیش خودروها و جستوجوی افراد نظامی و امنیتی وابسته به رژیم جولانی هم میکنند. به گزارش شبکه خبری «المیادین»، این اقدامات نگرانیهایی را در مورد افزایش فعالیتهای گروههای تروریستی در منطقه ایجاد کرده است. این رویدادها در شرایطی رخ میدهد که اوضاع امنیتی در منطقه ادلب همچنان شکننده است و حضور گروههای مختلف مسلح، چالشهای جدی برای ثبات و امنیت منطقه به همراه داشته است. داعشیها پیشتر اعلامیههایی را منتشر کرده و گفته بودند که بازخواهند گشت!
جولان صهیونیستها
همزمان، منابع سوری از تداوم اقدامات بیثباتکننده رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه خبر دادهاند. در همین رابطه خبرگزاری ایسنا به نقل از «منابع سوری» نوشته است که، نیروهای ارتش رژیم اسرائیل اقدام به ربودن یک شهروند سوری در منطقه «الحیران» واقع در حومه القنیطره در جنوب سوریه کردهاند.
براساس گزارش شبکه خبری «المسیره»، منابع سوری همچنین از نفوذ یک گشتی نظامی متعلق به دشمن صهیونیستی به روستای «المعلقة» واقع در جنوب القنیطره خبر دادند. منابع مذکور تأکید کردند
که تانکها و بولدوزرهای نظامی رژیم اشغالگر در حال ورود به روستای المعلقة هستند.
پیشتر نیز، یک یگان وابسته به نیروهای رژیم متشکل از چهار دستگاه خودرو شامل یک خودروی زرهی، یک خودروی هامر و ۲ خودروی هایلوکس، وارد شهر القنیطره شده بود.
از زمان رفتن بشار اسد، نظامیان رژیم اشغالگر در کنار گروههای مسلح تکفیری و پراکنده، به صورت مداوم جولان میدهند.
صهیونیستها به دنبال گاز سوریه
جالب است که در این اوضاع آشفته سوریه که یک طرف اصلیاش رژیم آپارتاید اسرائیل است، «شبکه ۱۴» رژیم صهیونیستی گزارش داد که تلآویو در حال مذاکره برای یک قرارداد گاز اضافی با سوریه است. این خبر از زبان «یعقوب بردوغو»، تحلیلگر سیاسی شبکه و از نزدیکان «بنیامین نتانیاهو»، بیان شد، کسی که رسانههای عبری او را بارها رسانه نتانیاهو توصیف کردهاند. بردوغو در برنامه «اسرائیل این صبح» اعلام کرد که در صورت توافق، قرارداد تحت نظارت آمریکا و با مشارکت عربستان و «احمد الشرع»، رئیس دوره انتقالی سوریه، امضا خواهد شد. وی افزود که خواستههای رژیم صهیونیستی در هر توافق احتمالی شامل خلع سلاح سوریه و دریافت تضمینهای سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی است.
عملیات هلیبرن عراق در خاک سوریه
وقتی رژیم جولانی توان کشورداری ندارد، هر طرفی خود را محق میداند که منافع خود را خود در سوریه دنبال کند،
بیالتفات به رژیم مستقر! در این اوضاع، به نظر میرسد که هماهنگیها هم با رژیم جولانی تنها برای خالی نبودن عرضه خواهد بود! فرماندهی عملیات مشترک عراق از اجرای موفقیتآمیز یک عملیات هوائی در خاک سوریه خبر داد که منجر به دستگیری افراد تحت تعقیب دستگاه قضائی عراق شد. به گزارش «اسکاینیوز» عربی، براساس بیانیه این واحد، به دستور و پیگیری فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و طی یک عملیات ویژه از سوی نیروهای اطلاعاتی وزارت کشور عراق، عملیات هلیبرن پشتیبانی فنی و حمایت ائتلاف بینالمللی به سرکردگی آمریکا در خاک سوریه انجام شد.
ترکیه: صبر ما رو به پایان است!
البته تنها پای ثابتهای بیثباتی سوریه آمریکا و رژیم اسرائیل نیستند، یک طرف این ماجرا قطعه ترکیه است. وزیر خارجه ترکیه، روز پنجشنبه، تأکید کرد که کشورش تمایلی به ازسرگیری عملیات نظامی علیه نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) ندارد، اما صبر ترکیه در برابر تأخیر در اجرای توافق ادغام این نیروها رو به پایان است. براساس گزارش شبکه خبری المیادین، فیدان گفت: «ما امید داریم که مسائل از طریق گفتوگو و مذاکرات به شکل مسالمتآمیز پیش برود. ما تمایلی به استفاده مجدد از ابزارهای نظامی نداریم. اما نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) بایستی این را بدانند که صبر بازیگران مرتبط با این موضوع در حال پایان یافتن است.» یعنی آنکارا هم هر وقت صلاح بداند مثل رژیم اسرائیل تنها به مناطقی از سوریه که هماکنون در دست خود یا مزدورانش است، اکتفا نمیکند و دست به یک لشکرکشی به عمق خاک سوریه خواهد زد، بهانه هم که مشخص است: کُردهای مسلح تروریست!
عنصر رژیم جولانی در کافههای مرکز بیروت
در شرایطی که رژیم جولانی توان تأمین امنیت و یکپارچگی را در درون خاک سوریه ندارد، عناصرش در خارج از خاک سوریه به دنبال ماجراجویی هستند! روزنامهی «الأخبار» لبنان گزارش داد که «عبدالرحمن دباغ»، معاون رئیس سازمان اطلاعات سوریه، در چندین کافه و رستوران در مرکز بیروت گشتی زده و در جستوجوی مسئولانی از نظام سابق سوریه بوده است. این روزنامه نوشت، محافل سیاسی بیروت نسبت به نحوه تعامل دولت جدید سوریه با لبنان ابراز نگرانی کردهاند، زیرا دمشق تمایل دارد تمرکز خود را بر پروندههای امنیتی و قضائی بگذارد، در حالی که موضوع بازگشت آوارگان سوری فعلاً در دستورکار آن قرار ندارد. سرتیپ دباغ دو روز پیش، در رأس هیئتی امنیتی از دمشق وارد بیروت شد و سلسله دیدارهایی با رئیس اداره اطلاعات ارتش لبنان، سرتیپ طونی قهوجه، و شماری از مسئولان امنیتی لبنانی برگزار کرد.
محور گفتوگوها، پیگیری وضعیت چهرههایی وابسته به نظام سابق سوریه بود که گمان میرود در خاک لبنان حضور دارند.