اگر تذکر و توجه رهبر انقلاب نبود خیلیها میخواستند نام امام نباشد
تولیت آستان مقدس امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: اگر حضور، همت و توجه
رهبر معظم انقلاب و اهتمام و تذکرشان به همه نبود، شاید خیلیها میخواستند نام امام بزرگوار ما نباشد. البته عرض خود میبردند و زحمت ما میداشتند! اما شاید میخواستند این کار را بکنند ولی همت، عزم، اهتمام و تذکر ایشان این مسیر را پررنگتر پیش برده است.
حجتالاسلام سید حسن خمینی، تولیت آستان مقدس امام خمینی(ره) در نخستین دوره جایزه جهانی امام خمینی(س)، گفت: دبیرستان که میرفتم، معلمی داشتیم؛ روزی پرسید حجم انسانها چقدر است؟ واقف هستید که حجم از سه مؤلفه طول و عرض و عمق تشکیل میشود. اما او گفت که حجم انسان از سه مؤلفه میزان تأثیر در زمان تأثیر و جغرافیای تأثیر تشکیل میشود. اگر میخواهیم ببینیم که یک انسان چقدر بزرگ است، ببینیم چه میزان تأثیر، در چه بازه زمانی و در چه وسعت جغرافیایی داشته است.
وی با اشاره به اینکه با این حساب بیتردید بزرگترین شخصیت نام مبارک پیامبر اسلام(ص) است، افزود: ایشان شخصیت بینظیری است که ۱۴۰۰ سال است نام او تمدنساز شده و گستره جهان را درنوردیده است. نام پیامبران بزرگ الهی و اولیای بزرگ خدا را میتوان در این فهرست قرار داد. در روزگار ما هم بیتردید یکی از بزرگترین شخصیتها امام بزرگوار ما است. ما البته هنوز از زمان امام فاصله نگرفتهایم و در حجاب معاصرت با او هستیم. شک نکنید، قرنهای آینده از این بزرگوار بیش از آنچه ما میگوییم، خواهند گفت.
تولیت آستان امام خمینی(ره) با تأکید بر اینکه سالها و قرنها بابد بگذرد تا تأثیر انقلاب اسلامی را بهدرستی بشناسند و تحلیل کنند، اظهار داشت: جغرافیای تأثیر انقلاب اسلامی چقدر است؟ از الهیات رهاییبخش در جهان تا بیداری اسلامی، بازگشت به خدا، بازگشت دین به عرصه جامعه، بیداری دینی و احیای تفکر دینی است. سال ۱۳۵۷ که انقلاب شروع شد، فضای جهانی مارکسیستی است؛ دین امری فردی و افیون تودهها بود. دوره دین به سر آمده بود اما به ناگاه از قم کسی دین را به عرصه جامعه میآورد و دینداران در جامعه دارای هویت و حرف میشوند؛ چه از زاویه مسیحیت و اهل سنت و چه از زاویه مکتب انسانساز تشیع.
حجتالاسلام سید حسن خمینی، با تأکید بر اینکه امام خداباوری و خودباوری را به ما دادند، تصریح کرد: امام گفت «ما میتوانیم». مسلمانان چیزی از غیرمسلمانان کم ندارند؛ چه چیزشان از چشم آبیهای آن طرف دنیا کمتر است؟! برخیزید و به خودتان اتکا و باور کنید. همین بود که امام با ملت خودش یک پیوند عاشقانه برقرار کرد؛ بر دوش آنها وارد کشور شد و بر دوش آنها به آسمان عروج کرد.
وی با تقدیر از برگزارکنندگان این مراسم، خاطرنشان کرد: برای سلامتی رهبر معظم انقلاب دعا کنیم که امروز بهحق پرچمدار این مسیر نورانی هستند؛ اگر حضور، همت و توجه ایشان و اهتمام و تذکرشان به همه نبود، شاید خیلیها میخواستند نام امام بزرگوار ما نباشد. البته عرض خود میبردند و زحمت ما میداشتند! اما شاید میخواستند این کار را بکنند ولی همت، عزم، اهتمام و تذکر ایشان این مسیر را پررنگتر پیش برده است. خداوند این بزرگوار را در پناه لطف خودش به آنچه مرضی رضای خودش هست، رهنمون
گرداند.