عذرخواهی یک مدعی اصلاحات از اهانت بیشرمانه به شهید رئیسی
سرویس سیاسی-
پس از موج گسترده واکنشها به اهانت آشکار علیه شهید رئیسی در سفر استانی رئیسجمهور، چهره منتسب به جریان مدعی اصلاحات ناچار به عقبنشینی شد و با عذرخواهی دیرهنگام کوشید از فشار افکار عمومی بکاهد.
در جریان سفر استانی مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، به خراسان جنوبی و برگزاری نشست با فعالان سیاسی و اجتماعی استان، اظهاراتی از سوی محمدرضا آقا ابراهیمی، رئیس سابق جبهه اصلاحات خراسان جنوبی، فضای جلسه و پس از آن، افکار عمومی و رسانهها را به شدت ملتهب کرد؛ سخنانی که از سوی بخش قابل توجهی از جامعه، توهین آشکار به رئیسجمهور شهید، آیتالله سیدابراهیم رئیسی تلقی شد و موجی از واکنشها را در پی داشت.آقاابراهیمی در این نشست، با ادبیاتی تند و خارج از چارچوب اخلاق سیاسی، اظهار داشت: «گلوگاههای حساس اقتصادی دولت همچنان در چنگال برکشیدگان دولت ویرانگر و ضدایرانی آن مرد رفته است.»
این جمله که در یک جلسه رسمی و در حضور رئیسجمهور بیان شد، بلافاصله بازتاب گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی پیدا کرد. بسیاری از کاربران و رسانهها، عبارت «آن مرد رفته» و «دولت ویرانگر و ضدایرانی» را ناظر به دولت شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی دانسته و آن را توهین مستقیم به شهید جمهور تعبیر کردند.
جریحهدار شدن افکار عمومی و آغاز موج واکنشها
برداشت عمومی از این سخنان، واکنشهای متعددی را در سطح استان و کشور به دنبال داشت و موجب جریحهدار شدن احساسات اقشار مختلف مردم، بهویژه خانوادههای شهدا، ایثارگران و نیروهای انقلابی شد. محمد مخبر، دستیار و مشاور رهبر معظم انقلاب، با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت:
«با عنایت به جایگاه برادر گرامی جناب آقای دکتر پزشکیان بهعنوان شخصیتی اخلاقمدار، پایبند به آموزههای دینی و مروج سیره و کلام امیرالمؤمنین(ع)، و با توجه به شعار محوری دولت ایشان مبنی بر وفاق؛ انتظار میرود نسبت به پاسداشت حرمتها و مرزبندی روشن با بیاخلاقی، بهویژه در تریبونهای رسمی و جلساتی که در حضور ایشان برگزار میشود، حساس بوده و اهتمامی ویژه مبذول فرمایند. بیتفاوتی در برابر جسارت به رئیسجمهور شهید، که منش، اخلاق و عملکرد ایشان مورد تأیید و تأکید مقام معظم رهبری بوده، با اصول وفاق، عدالت و اخلاق سازگار نیست و میتواند اعتماد عمومی را آسیبپذیر سازد.
صیانت از حرمت خادمان صادق ملت، فراتر از دفاع از یک فرد یا یک دوره خاص است؛ این امر در حقیقت پاسداری از شأن جمهوری اسلامی، سلامت فضای سیاسی کشور و احترام به ارزشهایی است که وفاق حقیقی بر پایه آنها استوار میگردد.»
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم نیز در مطلبی نوشت:«سکوت مسئولان حاضر در جلسه شورای اداری بیرجند در برابر توهین آشکار یک فرد هتاک به رئیسجمهور شهید نه قابلتوجیه است و نه قابلپذیرش.»
جمعی از فرزندان و خانوادههای شهدای خراسان جنوبی نیز در بیانیهای اعلام کردند:
«بسم الله الرحمن الرحیم
دادستان محترم استان خراسان جنوبی و نماینده مدعیالعموم
سلام علیکم
آنچه در حاشیه دیدار ریاست محترم جمهور با فعالان سیاسی و اجتماعی خراسان جنوبی گذشت و شخصی غیربومی و دور از فرهنگ والای مردم این خطه به رئیسجمهور شهید مرحوم آیتالله رئیسی با زشتترین عبارات توهین نمود و کسی را که رهبرانقلاب ایشان را امیرکبیر زمان نامید، ضدایرانی دانست شدیداً محکوم و مذموم است، لذا ما جمعی از فرزندان و خانواده شهدا ضمن ابراز برائت از این اقدام رذیلانه،خواستار برخورد شدید قانونی با این عنصر فتنهگر هستیم.»
مجمع جانبازان استان(خراسان جنوبی) نیز در بیانیهای اعلام کرد:
«... آقای محمدرضا آقا ابراهیمی چهره شناخته شده و غیر موجه و غیربیرجندی منتسب به ستاد انتخاباتی آقای پزشکیان، با حمله به رئیس دولت چهاردهم و توهین بیشرمانه به سیدالشهدای خدمت آیتالله رئیسی، خزعبلاتی بر زبان راند که قلب مردم آزاده ایران و استان به ویژه جانبازان انقلاب اسلامی را جریحهدار نمود...انتظار داشتیم در جلسه عکسالعمل مناسبی داده میشد... از مقامات قضائی و اجرائی استان درخواست رسیدگی و برخورد قانونی شدید و فوری با این فرد هنجارشکن را داریم.»
فرار رو به جلو پس از موج واکنشها
پس از تشدید واکنشها، محمدرضا آقاابراهیمی در موضعگیریای عجیب، اصل ماجرا را منکر شد و مدعی گردید که منظورش از «آن مرد رفته» شهید آیتالله رئیسی نبوده، بلکه محمود احمدینژاد را مدنظر داشته است؛ ادعایی که با توجه به متن سخنان، فضای جلسه و اشاره مستقیم به مسئولان اقتصادی فعلی، بهوضوح دور از واقعیت و بیشتر شبیه فرار رو به جلو تلقی میشود. در حقیقت مرور مواضع و ادبیات آقاابراهیمی نشان میدهد این توجیه، نه با واقعیت سخنان او همخوانی دارد و نه افکار عمومی آن را پذیرفته است.
آمارها را ببینید، بعد دهان باز کنید!
آقاابراهیمی و همفکرانش، پیش از بهکارگیری تعابیر سخیف، بهتر است نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت شهید رئیسی بیندازند. دولتی که در کمتر از سه سال، تورم را از حدود ۵۹ درصد به ۳۴ درصد رساند، بیش از ۶ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق افزود و خاموشیهای خانگی را پایان داد، رشد اقتصادی نزدیک به
۵ درصد را محقق کرد و سالانه بهطور میانگین ۳۱۵ هزار شغل ایجاد نمود.
در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد مقاومتی نیز بدون اتکا به برجام، میانگین جذب سرمایه خارجی به ۴.۲ میلیارد دلار در سال رسید، صادرات نفت به بیش از ۲.۲ میلیون بشکه در روز افزایش یافت و معضل ذخایر سرگردان میعانات گازی به صفر رسید.
تا جایی که رهبر معظم انقلاب در توصیف خدمات دولت شهید رئیسی عزیز در مراسم ارتحال امام خمینی(ره) در خرداد ماه 1403 فرمودند: «رئیسی عزیز در خدمتگزاری به کشور یک نصاب تازهای را به وجود آورد... ایران را در چشم رجال سیاسی دنیا برجستهتر کرد... هرکدام از اینها برای رؤسای جمهور آینده ما سرمشق است.
...همه اعتراف کردند که مرد کار بود. مرد عمل بود. مرد خدمت بود. مرد صفا و صداقت بود. این را همه اعتراف کردند.... در مرزبندی با دشمنان انقلاب صراحت داشت. صریح صحبت میکرد، مرزبندی صریح داشت، به لبخند دشمن اعتماد نمیکرد.... در مسائل خارجی از فرصتها به بهترین وجهی استفاده کرد. ایران را در چشم رجال سیاسی دنیا بزرگتر و برجستهتر کرد....هر کدام از اینها برای سیاستمداران ما، برای رؤسای جمهور آینده ما، برای کسانی که در یک بخشی مورد اعتماد ملت قرار میگیرند، یک سرمشق است».
در مقابل، جریان مدعی اصلاحات که امروز در جایگاه طلبکار نشسته، بانی وضع موجود است؛ وضعیتی که با دلار ۱۳۰ هزار تومانی، تورم نقطهبهنقطه نزدیک به
۵۰ درصد، رشد نقدینگی بالای ۴۰ درصد و فروپاشی سفره اقشار ضعیف همراه شده است و عملا گریبان معیشت مردم را گرفته است.
سخن آخر
فارغ از عذرخواهی دیرهنگام و توجیهسازیهای محمدرضا آقاابراهیمی، آنچه در جلسه رسمی رئیسجمهور با فعالان سیاسی خراسان جنوبی بر زبان او جاری شد، نه «نقد» بود و نه «دلسوزی برای کشور»، بلکه مجموعهای از اراجیف، تعابیر سخیف و ادبیاتی خارج از چارچوب اخلاق سیاسی بود؛ ادبیاتی که بیش از هر چیز، زبان جریانی را بازنمایی میکند که امروز در جایگاه طلبکار نشسته، در حالی که وضع موجود کشور میراث مستقیم عملکرد، بیبرنامگی و ناکارآمدی همان جریان است.
اطلاق تعبیر «دولت ویرانگر و ضدایرانی» به دولتی که رئیس آن با رأی ملت، تأیید نظام و حمایت و تمجید مکرر رهبر معظم انقلاب در شمار شهدای خدمت قرار گرفته، جسارت به شعور عمومی و تحریف آشکار واقعیت است. کارنامه شهید آیتالله سیدابراهیم رئیسی روشن، مستند و قابل دفاع است؛ کارنامهای که
رهبر معظم انقلاب بارها و صراحتاً آن را ستودند و از ایجاد «نصاب تازه در خدمتگزاری» سخن گفتند.
جریان مدعی اصلاحات، به جای فرافکنی و هتاکی، باید پاسخگوی میراث اقتصادی خود باشد؛ میراثی که امروز با تورم افسارگسیخته و فشار معیشتی بر مردم خود را نشان میدهد. به چهره خورشید نمیتوان خاک پاشید؛ این تلاشها نه حقیقت را میپوشاند و نه از مسئولیت تاریخی هتاکان خواهد کاست.