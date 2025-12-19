محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اسلام‌هراسی به یک راهبرد هدفمند در غرب تبدیل شده است، گفت: غرب با شعارهای فریبنده حقوق بشر و آزادی، از این مفاهیم به‌عنوان ابزاری برای سرکوب، فشار سیاسی و مهار رقبای خود استفاده می‌کند.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد یک‌هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر رحمت (ص)، با اشاره به اینکه هر یک از تحریم‌های ظالمانه به ‌تنهائی کمرشکن است، اما مردم ایران با اقتدار از آن عبور کردند، افزود: با وجود هزینه‌هایی که تحریم‌ها به کشور تحمیل کرد، این فشارها دستاوردهایی همچون استقلال و پیشرفت را برای کشور به همراه داشت. امروز در بسیاری از فناوری‌های پیشرفته و نوظهور دست برتر را داریم و اگر تحریم‌ها نبود، صنعت کشور به این سطح از پیشرفت دست نمی‌یافت.

معاون اول رئیس‌جمهور یادآور شد: هر دو بخش حوزه و دانشگاه باید قدر انقلاب را بدانند و در برابر انقلاب اسلامی، جز ادای تکلیف، هیچ وظیفه‌ای دیگر نداریم.

عارف به روز جهانی عاری از خشونت و افراط‌گرایی اشاره کرد و گفت: خشونت و افراط‌گرایی هیچ جایگاهی در اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران ندارند و در سیره بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی نیز هیچ اقدام خشونت‌آمیزی برای پیروزی انقلاب رخ نداد. امام خمینی(ره) هرگونه اعمال خشونت‌آمیز مشابه آنچه در برخی انقلاب‌های جهان مرسوم بود و به پیروزی می‌انجامید، را تأیید نمی‌کردند.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان به زعم خودشان مسلمانان را به افراط‌گرایی و خشونت متهم می‌کنند، بیان کرد: بخشی تحت تاثیر تفکرات غربی به نام اسلام دست به اقدامات خشونت‌آمیز زده‌اند که دست آنها نیز خیلی زود برای همگان آشکار شد که وابسته به غرب هستند.

اسلام‌هراسی؛ راهبرد جدی غرب

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: اسلام‌هراسی راهبرد جدی غرب به اصطلاح متمدن است که با شعار حقوق بشر و آزادی، این شعارها را به ابزاری برای سرکوب و فشار بر رقیبان تبدیل می‌کند. ما با خشونت رابطه‌ای نداریم و هیچ فرد یا کشوری را تأیید نمی‌کنیم، اما اگر رفتار غرب را در قبال آوارگان و مردم غزه با اوکراین مقایسه کنیم، آشکار می‌شود که این کشورهای به اصطلاح متمدن چگونه با جنگ‌ها برخورد می‌کنند و چه جنایت‌هایی نیز در قاره آفریقا مرتکب شده‌اند.