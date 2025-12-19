تخصیص ۲۰۰ هکتار فضا در اقصینقاط تهران برای فعالیت اهالی علم
شهردار تهران اعلام کرد امسال قریب به
۲۰۰ هکتار در نقاط مختلف شهر تهران، به فضاهایی اختصاص مییابد که اهل دانش بتوانند همزمان با تحصیل، در حوزههای فناوری، خلاقیت و نوآوری فعالیت کنند.
به گزارش پایگاه خبری شهر، علیرضا زاکانی در ویژه برنامه «سلام به آینده»، آیین تجلیل از افتخارآفرینان علمی ایران اسلامی، با تقدیر از دستاوردهای علمی این فرهیختگان، جوانان دانشآموخته را سرمایههای راهبردی کشور خواند و گفت: تقدیر از نخبگان، در حقیقت تقدیر از خودباوری متکی بر ایمان است؛ خودباوری گوهر بزرگی است که انقلاب اسلامی به ما ارزانی داشته است.
زاکانی با بیان اینکه شکوفایی آینده کشور جز به دستان پرتوان جوانان اهل دانش میسر نخواهد شد، افزود: تاریخ نشان داده که آمیختگی علم و جوانی، همراه با عقلانیت و ایمان عمیق، پدیدهای نجاتبخش میآفریند و قلههای بزرگ را درمینوردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر علمآموزی و حمایت از نخبگان، بیان داشت: حمایتهای ایشان یک نهضت علمی را در دهه ۸۰ راه انداخت و ما باید بکوشیم این نهضت رشد و توسعه یابد. در این مسیر، توجه به نوجوانان و جوانان یک اصل اساسی است.
شهردار تهران از ایجاد زیرساختی علمی در پایتخت خبر داد و گفت: امسال قریب به ۲۰۰ هکتار در نقاط مختلف شهر تهران، به فضاهایی اختصاص مییابد که اهل دانش بتوانند همزمان با تحصیل، در حوزههای فناوری، خلاقیت و نوآوری فعالیت کنند و برای حل مسائل کشور بیندیشند. در اصل وظیفه مدیریت شهری بسترسازی و کمک برای ایجاد تحول علمی در کشور است.
زاکانی با بیان اینکه مشکلات امروز کشور مبتنی بر توان داخلی حل خواهد شد، افزود: برخی به ما توصیه میکنند که باید در مقابل دشمن سر فرود آوریم، اما ما راه دیگری را انتخاب میکنیم؛ راه مقاومت، خودباوری و تلاش برای رسیدن به قلههای پیشرفت.