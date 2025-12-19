ثبتنام جایزه «جوان سال ۱۴۰۴» از اول دیماه آغاز میشود
مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان از آغاز فرآیند ثبتنام بخش استانی جایزه جوان سال ۱۴۰۴ خبر داد.
اعظم کریمی در گفتوگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: ثبتنام بخش استانی جایزه جوان سال ۱۴۰۴ از یکم دیماه آغاز و تا ۲۰ دیماه ادامه خواهد داشت و جوانان واجد شرایط در سراسر کشور میتوانند با مراجعه به سامانه «جوانپلاس» در این رویداد مهم ملی شرکت کنند.
کریمی با بیان اینکه بخش استانی، نقطه آغاز فرآیند انتخاب جوانان برتر کشور است، افزود: در این مرحله، ظرفیتها، استعدادها و فعالیتهای شاخص جوانان در سطح استانها مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: ثبتنام در چهار بخش اجتماعی و خیریه، فرهنگی و هنری، علمی، نوآوری و کارآفرینی، و ورزش و سلامت انجام میشود و داوریها براساس شاخصهای تخصصی، میزان اثرگذاری اجتماعی، نوآوری و نقشآفرینی جوانان در توسعه استانها صورت خواهد گرفت.
مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر اهمیت مشارکت حداکثری جوانان در این رویداد گفت: هدف از تقویت بخش استانی جایزه جوان سال، شناسایی عادلانه استعدادها در همه نقاط کشور و فراهمسازی زمینه دیدهشدن جوانان فعال در مناطق مختلف است؛ جوانانی که نقش مؤثری در حل مسائل اجتماعی، فرهنگی، علمی و ورزشی استان خود ایفا کردهاند.
کریمی با اشاره به نحوه رأیدهی در مرحله استانی بیان داشت: در مرحله رأیگیری بخش استانی نیز، علاقهمندان و عموم مردم میتوانند با ورود به اپلیکیشن «جوانپلاس»، در فرآیند انتخاب جوانان برتر استانها مشارکت کرده و رأی خود را ثبت کنند.
وی با اشاره به پخش ویژهبرنامه تلویزیونی «یلدای جوانی» گفت: هماکنون برنامه «یلدای جوانی» به مدت پنج شب، از چهارشنبه ۲۶ آذر تا یکشنبه ۳۰ آذر، هر شب از ساعت ۱۹:۳۰ و به مدت چهار ساعت از شبکه سه سیما پخش میشود.
مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه «یلدای جوانی» جشنوارهای برای انتخاب جوان برتر سال است، افزود: این ویژهبرنامه با همکاری معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و شبکه سه سیما، همزمان با ایام منتهی به شب یلدا روی آنتن میرود و به معرفی جوانان شاخص و اثرگذار کشور در حوزههای علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی میپردازد.
کریمی اظهار داشت: انتخاب نهائی جوانان برتر هر حوزه با رأی مستقیم مردم انجام میشود و این امر، ضمن افزایش مشارکت اجتماعی، زمینه تعامل بیشتر جامعه با دستاوردها و فعالیتهای جوانان را فراهم میکند. جایزه جوان سال، فرصتی ارزشمند برای الگوسازی، امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان در سطح استانها و کشور است.