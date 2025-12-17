پیشروی مزدوران امارات در شرق یمن در میان انفعال مشکوک آلسعود
سرویس خارجی-
همزمان با انفعال مزدوران عربستان، نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن، یا همان مزدوران اماراتی، کنترل یک بندر استراتژیک در نزدیکی مرزها با عمان را در دست گرفتند و مزدوران عربستانی را پس زدند.
در ماههای اخیر، بهویژه از ابتدای دسامبر ۲۰۲۵ (ماه جاری)، نیروهای مورد حمایت امارات، عمدتاً تحت پرچم شورای انتقالی جنوب (STC)، پیشرویهای چشمگیری در مناطق جنوبی و شرقی یمن داشتهاند. این نیروها با آغاز یک عملیات نظامی سریع از ابتدای ماه جاری، ابتدا استان حضرموت را هدف قرار دادند و شهرهایی مانند سیئون، القطن، تریم و شیبام را همراه با فرودگاه سیئون، کاخ ریاستجمهوری و میدانهای نفتی مهم تصرف کردند. این پیشرویها بهسرعت به استانهای المهره، ابین و دیگر مناطق جنوبی گسترش یافت و منجر به کنترل کامل هشت استان جنوبی یمن شد. نیروهای مورد حمایت عربستان، شامل واحدهای وابسته به حزب اصلاح و نیروهای دولتی رسمی، در بسیاری از موارد بدون مقاومت جدی عقبنشینی کردند یا موقعیتهای خود را واگذار کردند، که این امر کنترل مناطق نفتخیز و استراتژیک شرق یمن را از دست آنها خارج کرد. این تغییرات، قدرت شورای انتقالی جنوب را به طور قابلتوجهی افزایش داد و تلاشهای ظاهری عربستان برای میانجیگری و کاهش تنش را بینتیجه گذاشت، در حالی که نیروهای اماراتیمحور اکنون بر بخش اعظم جنوب سابق یمن تسلط یافتهاند.
با توجه به گمانهزنیهای متعدد در رسانهها، از جمله گزارشهای رسانههای اسرائیلی مانند «جرزالمپست» و «ینت»، که کنترل STC بر جنوب یمن را فرصتی استراتژیک برای تقویت موقعیت رژیم اسرائیل در خلیج عدن و مقابله با نفوذ مقاومت میدانند، مسئله هماهنگی پنهان بین رژیم اسرائیل و نیروهای مورد حمایت امارات مطرح شده است؛ زیرا روابط نزدیک ابوظبی با تلآویو (از جمله توافق ابراهیم) و حضور منافع مشترک در جزیره سقطری، این ادعاها را تقویت میکند. در این میان، عقبنشینی نسبتاً آسان نیروهای عربستانی از مناطق مهم، بدون درگیریهای گسترده، مشکوک به نظر میرسد و این سؤال را ایجاد کرده که آیا همهچیز آنقدر ساده است یا ریاض در یک توافق پشتپرده با ابوظبی کوتاه آمده تا بار سنگین جنگ یمن را کاهش دهد و تمرکز خود را بر مسائل دیگر معطوف کند؟ بهویژه که این عقبنشینیها یک شکست آشکار برای عربستان در برابر رقیب منطقهایاش بهشمار میرود.
کنترل مزدوران امارات بر بندری استراتژیک
به گزارش «ایسنا»، منابع محلی در یمن اعلام کردند نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن که مورد حمایت امارات هستند روز سهشنبه کنترل بندر «نشطون»، بندر اصلی در استان المهره در شرق یمن را در دست گرفتند و نیروهای مورد حمایت عربستان را از آنجا بیرون راندند. این منبع به روزنامه عربی «۲۱» گفت نیروهای شورای انتقالی توانستند کنترل بندر استراتژیک نشطون که مشرف به دریای عرب است را پس بگیرند. بندر نشطون یکی از مهمترین بنادر یمن هست که از سال ۱۹۸۴ فعالیت میکند و نقش مهمی در تبادلات تجاری بین یمن و کشورهای شورای همکاری خلیجفارس داشته است. این منبع اعلام کرد نیروهای شورای انتقالی جنوب یمن نیروهای مورد حمایت ریاض را از یک ایست نظامی در منطقه الانفاق در استان المهره بیرون راندند. این منبع همچنین گزارش داد شورای انتقالی جنوب یمن تجهیزات نظامی جدیدی را به استان المهره برای تثبیت کنترل خود بر این استان ساحلی که دومین استان بزرگ یمن از نظر مساحت است، منتقل کرد. استان المهره دو گذرگاه زمینی با استان عمان دارد. شورای انتقالی جنوب یمن طی هفتههای اخیر کنترل مناطق زیادی را در استانهای حضرموت و المهره در دست گرفته است.
بزرگترین قرارداد تسلیحاتی تلآویو با یک کشور عربی!
همزمان یک رسانه فرانسوی از بزرگترین قرارداد تسلیحاتی صنایع نظامی رژیم آپارتاید اسرائیل با یک کشور عربی به ارزش ۲.۳ میلیارد دلار پرده برداشت که دومین قرارداد نظامی بزرگ تاریخ این رژیم است. به گزارش «مهر» به نقل از خبرگزاری «قدس»، در شرایطی که از زمان انعقاد توافق عادیسازی روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی، ابوظبی یکی از بزرگترین خریداران تسلیحات این رژیم بوده است، یک رسانه فرانسوی از قرارداد تسلیحاتی ۲.۳ میلیارد دلاری میان امارات و رژیم صهیونیستی خبر داد. وبسایت فرانسوی «اینتلیجنس آنلاین» گزارش داد که امارات یک قرارداد تسلیحاتی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار با یک شرکت صهیونیستی امضا کرده است. براساس این گزارش، این معامله تسلیحاتی بزرگترین معامله در تاریخ شرکت صهیونیستی «البیت سیستمز» بهشمار میرود. وبسایت مذکور تأکید کرد که ماه گذشته شرکت نظامی البیت سیستمز از بزرگترین معامله خود برای فروش سیستمهای تولیدشده توسط این شرکت خبر داده بود، اما از افشای نام مشتری خود اجتناب کرد. اینتلیجنس آنلاین فاش کرد که این معامله با امارات انجام شده، اما مشخص نیست که چرا شرکت مذکور هویت خریدار خود را فاش نکرده است. طبق این گزارش، امارات نسخه پیشرفتهای از سامانه پدافند هواییJ-Music را از شرکت البیت سیستمز رژیم صهیونیستی خریداری کرده؛ سامانهای که از لیزر برای غیرفعال کردن حسگرهای موشکهای زمین به هوای شلیک شده به سمت هواپیماها استفاده میکند.
رهبر انصارالله خواستار برگزاری اعتراضات گسترده
خبر دیگر اما از شمال یمن است. در پی انتشار اظهارات و اقدام توهینآمیز یک نامزد انتخاباتی در آمریکا علیه قرآنکریم، رهبر جنبش انصارالله یمن با محکومکردن این «جنایت شنیع» خواستار حضور گسترده مردم در تظاهرات جمعه آینده شد. «سید عبدالملک بدرالدین الحوثی»، رهبر انصارالله یمن، اهانت جدید آمریکایی به قرآنکریم را بهشدت محکوم کرد و این اقدام را تعرضی مستقیم به کتاب خدا، نور الهی و میراث پیامبران و کتابهای آسمانی آن و نشانهای از تشدید روندهای خصمانه علیه اسلام دانست و بر ضرورت واکنش فراگیر دولتها و ملتهای مسلمان تأکید کرد. طبق گزارش شبکه «المنار»، وی گفت که این اهانت از سوی یک نامزد آمریکایی انتخابات صورت گرفته و بهعنوان ابزار تبلیغاتی انتخاباتی مورد استفاده قرار گرفته است، اقدامی که به گفته او «جنایتی فجیع» علیه مقدسترین ارزشهای دینی بهشمار میرود. الحوثی این رفتار را در چارچوب «جنگ مستمر یهودی- صهیونیستی» ارزیابی کرد؛ جنگی که به گفته وی با مشارکت آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و همپیمانان آنها در شرق و غرب، با هدف گمراهسازی و بهبردگی کشاندن جوامع بشری و ارتکاب جنایات برای تحقق اهداف غارت، اشغال و سلطه دنبال میشود.