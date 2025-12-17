90 درصد خانوادهها در افغانستان گرسنهاند و برای امرار معاش اموالشان را میفروشند!
گزارش تکاندهنده «برنامه جهانی غذا» نهاد وابسته به سازمان ملل نشان میدهد که 90درصد خانوادهها در افغانستان گرسنهاند و برای امرار معاش مجبور هستند اموالشان را بفروشند.
علیرغم اینکه 4 سال از بازگشت دوباره طالبان به قدرت میگذرد اما این گروه هنوز نتوانسته است بر بحران انسانی در افغانستان فائق آید و هنوز به گفته نهادها و سازمانهای بینالمللی میلیونها نفر در این کشور به کمکهای بینالمللی نیازمند هستند. پیش از این و طی سالهای گذشته رسانههای بینالمللی گزارشهای بسیار تکاندهندهای حتی از فروش فرزندان توسط والدین برای امرار معاش خبر داده بودند؛ رصد گزارشها در سال 2025 میلادی نیز متاسفانه نشان میدهد که این وضعیت کم و بیش ادامه دارد. افغانستان در سال ۲۰۲۵ با یک بحران انسانی گسترده و تشدیدشونده روبهرو است که ترکیبی از کمبود غذا، سوءتغذیه کودکان، جابهجاییهای داخلی و کاهش کمکهای بینالمللی را دربر میگیرد. بحران تغذیهای کودکان بهویژه وخیم است: سازمانهای بینالمللی یونیسف اعلام کرده است که نزدیک به 4 میلیون کودک زیر پنج سال در سال ۲۰۲۵ با لاغری مواجهاند و نزدیک به یک میلیون نفر در معرض انواع شدید و تهدیدکننده سوءتغذیهاند. دسترسی خانوادهها به غذای مغذی بسیار محدود است و بیش از نیمی از خانوادهها توان خرید یک رژیم غذایی مناسب را ندارند.
گرسنگی میلیونها تن در افغانستان
مدیر «برنامه جهانی غذا» نهاد وابسته به سازمان ملل نیز با هشدار درباره تشدید بحران انسانی در نتیجه فرارسیدن زمستان گفت: زنان و کودکان افغان بیش از دیگر گروهها در معرض ناامنی شدید غذایی در سایه کاهش کمکهای بینالمللی، خشکسالی، فقر و سوءتغذیه گسترده، روبهرو هستند. به گزارش ایرنا «جان آیلیف» در بیانیهای که در تارنمای این نهاد منتشر شد، اظهار داشت: حدود سه میلیون نفر بیشتر از سال گذشته (17 میلیون) با گرسنگی حاد یا بدتر (مرحله سوم در طبقهبندی یکپارچه مراحل امنیت غذایی و بالاتر) روبهرو هستند. وی با بیان اینکه مرگمیر کودکان افغان در سالهای عادی، بین آذر تا بهمن به اوج خود میرسد، افزود: ما پیشبینی میکنیم که سوءتغذیه کودکان در سال جاری فاجعهبار باشد و نزدیک به چهار میلیون کودک را تحت تاثیر قرار دهد.
این بیانیه در حالی منتشر میشود که سوءتغذیه کودکان هماکنون به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر رسیده و با کاهش بیسابقه بودجه نهادهای ارائهدهنده خدمات حیاتی در افغانستان، موجب شده تا شهروندان این کشور دسترسی محدودی به درمان داشته باشد و اگر کودکی درمان نشود، میتواند به قیمت جانش تمام شود. در نتیجه میتوان گفت که همه شاخصها از زمستانی بسیار سخت برای آسیبپذیرترین خانوادههای افغان حکایت دارد.
حذف وعدههای غذایی
«آیلیف» با بیان اینکه برنامه جهانی غذا ماههاست درباره نشانههای آشکار تشدید بحران انسانی در افغانستان هشدار داده است، افزود: دادههای جدید بدترین نگرانیهای ما را تایید میکند. وی هشدار داد که خانوادههای افغانستانی، وعدههای غذایی را حذف میکنند و ۹۰درصد آنها برای بقا سمت فروش داراییها، ابزار کار و تجهیزات کشاورزی روی آوردهاند.
«آیلیف» با اشاره به گسترش این پیامدهای اجتماعی، تصریح کرد که کار کودکان افزایش یافته و بسیاری از خانوادهها فرزندان خود را از مدرسه بیرون آوردهاند. همچنین تاثیر بحران بر زنان «وخیم» است و در مواردی خانوادهها برای تامین غذا، دختران خود را به ازدواج زودهنگام مجبور میکنند. وی همچنین درخصوص مناطق صعبالعبور، اظهار داشت: برف راههای دسترسی به مراکز درمانی را میبندد و زنان باردار و کودکان مبتلا به سوءتغذیه عملا از دریافت کمک محروم میشوند؛ گرچه ما پول کافی برای افراد دچار سوءتغذیه هم نداریم. مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان همچنین افزود: تماسهای زنان افغان که تهدید به خودکشی میکنند در حال افزایش است؛ زنانی که به گفته وی «جهان وعده همبستگی تزلزلناپذیر با آنها داده بود»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که افغانستان در حال ورود به زمستانی سخت و بیرحم است که چندین بحران همزمان این کشور را دربر گرفته است؛ از یکسوی خشکسالی نیمی از افغانستان را تحت تاثیر قرار داده و محصولات کشاورزی را نابود کرده و از سوی دیگر نیز بیکاری، رکود اقتصادی و از دست رفتن معیشتها درآمد خانوارها را کاهش داده و زمینلرزههای اخیر نیز هزاران خانواده را بیخانمان کرده و نیازهای انسانی را به سطحی بیسابقه رسانده است. در همین راستا، همزمان با کاهش کمکهای بشردوستانه به افغانستان، بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه نیز بر شدت بحران افزوده است، درهمین حال مدیر برنامه جهانی غذا اعلام کرد برای نخستینبار در چند دهه اخیر این نهاد قادر نیست همزمان یک پاسخ گسترده زمستانی و برنامههای اضطراری و تغذیهای سراسری را اجرا کند؛ اما این نهاد پس از تامین فوری منابع مالی، آمادگی آغاز عملیات گسترده زمستانی دارد تا خانوادهها بتوانند با گرسنگی مقابله کرده و بیش از این در بحران فرو نروند. برنامه جهانی غذا هشدار داده است که برای اجرای پاسخ زمستانی و توزیع غذا به میلیونها نفر نیازمند بیش از ۴۶۸ میلیون دلار است و کسری بودجه شدید، توان عملیاتی برای کمکرسانی گسترده را کاهش داده است؛ در نتیجه پوشش کمکهای غذایی پایین مانده و هزاران خانواده در معرض گرسنگی فصلی قرار دارند.