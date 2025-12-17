ترور دانشمند هستهای آمریکا در خانهاش رسانه عبری: او صهیونیست و حامی اسرائیل بود
رسانههای آمریکایی اعلام کردند یک دانشمند هستهای حامی رژیم صهیونیستی در خانه خود در آمریکا ترور شده است.
تارنمای روزنامه محلی «بوستون هرالد» به نقل از مقامهای انتظامی نوشت که یک استاد ۴۷ساله علوم هستهای دانشگاه امآیتی دوشنبهشب (۲۴ آذر) بر اثر اصابت گلوله در منزلش کشته شده است. «بوستون هرالد» با اشاره به آنکه مأموران پلیس ایالت ماساچوست و اداره پلیس شهر «بروکلاین» گزارشهایی در مورد تیراندازی به یک مرد دریافت کردند، نوشت: «نونو اف. جی. لوریرو» به بیمارستان محلی منتقل شد و صبح سهشنبه (۲۵ آذر) بر اثر جراحات وارده جان باخت. به گزارش ایرنا «بوستون هرالد» نوشت که پلیس فعالانه در حال بررسی این «قتل» بوده و «در حال حاضر اطلاعات بیشتری منتشر نشده است». براساس این گزارش هنوز هیچکس به اتهام تیراندازی بازداشت نشده و تحقیقات ادامه دارد. براساس اطلاعات مندرج در تارنمای مؤسسه فناوری ماساچوست (امآیتی)، «لوریرو» مدیر مرکز علوم پلاسما و همجوشی این دانشگاه و همچنین استاد علوم، مهندسی و فیزیک هستهای بود. «لوریرو»، فیزیکدان نظری پرتغالیالاصل، از سال 2016 در دانشگاه «امآیتی» مشغول به کار بود و در سال 2024 به عنوان مدیر مرکز علوم پلاسما و فیوژن (PSFC) منصوب شده بود.
گزارشها حاکی است «لوریرو» به عنوان یک یهودی و از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی در جامعه علمی آمریکا شناخته میشد. یک منبع رسانهای صهیونیستی هم به ترور دانشمند هستهای حامی تلآویو در آمریکا واکنش نشان داد. به گزارش مهر سایت صهیونیستی آی۲۴نیوز گزارش داد که مواضع این دانشمند ۴۷ساله پرتغالی در حمایت از اسرائیل برجسته و معروف بود.
ترامپ اولین رئیسجمهور یهودی آمریکا
خبر دیگر از آمریکا این که مجری شبکه آمریکایی فاکسنیوز در مراسم جشن یهودی «حنوکا» از «دونالد ترامپ» به عنوان «اولین رئیسجمهور یهودی» یاد کرد. به گزارش ایسنا، «دونالد ترامپ» روز سهشنبه در سخنرانی خود در جمع هوادارانش در مراسم جشن یهودیان موسوم به «حنوکا» در کاخسفید از «مارک لوین» مجری شبکه خبری فاکسنیوز دعوت کرد تا چند کلمهای صحبت کند. مجری فاکسنیوز سپس به ترامپ به عنوان اولین رئیسجمهور یهودی تبریک گفت. لوین در میان تشویق حضار ادامه داد: «شش سال پیش، من اینجا بودم و گفتم این اولین رئیسجمهور یهودی ماست.» و ترامپ نیز پاسخ داد: «درست است.» لوین افزود: «حالا او اولین رئیسجمهور یهودی است که دو دوره ریاست جمهوری غیرمتوالی را پشت سر گذاشته است. ما از شما به خاطر همهچیز سپاسگزاریم». مارک لوین پیش از این نیز در سال ۲۰۱۹ ترامپ را «اولین رئیسجمهور یهودی» نامیده و گفته بود: «افتخار میکنم که اینجا در کنار اولین رئیسجمهور یهودی ایالاتمتحده هستم. او [ترامپ] باید باشد».