عارف: رویکرد دولت به توسعه کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب فراتر از نگاه اقتصادی است

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت راهبردی کریدورهای شمال- جنوب و

شرق-غرب گفت: دولت در توسعه این مسیرها تنها به جنبه اقتصادی بسنده نمی‌کند و ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آن را نیز مدنظر دارد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور چهارشنبه (26 آذر) در جلسه شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی کشور بیان کرد: باید از زحمات همه دست‌اندرکاران بخش حمل‌ونقل و ایمنی کشور از جمله وزارت راه و شهرسازی، پلیس‌راه، اورژانس، هلال احمر و همچنین رانندگان تشکر کنیم که در مواقع نیاز در میدان هستند.

عملکرد ما در زمینه ایمنی

هنوز در شأن مردم ایران نیست

وی همچنین تاکید کرد: راهبرد توسعه کریدورهای شمال- جنوب و شرق- غرب توسط دولت دنبال می‌شود. توسعه این کریدورها اهمیت زیادی دارد و دولت فقط نگاه اقتصادی به کریدورها ندارد بلکه ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توسعه کریدورها هم اهمیت زیادی دارد.

دبیرخانه شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی کشور برای این زمینه‌ها هم برنامه‌ریزی داشته باشند. در آینده‌ای نزدیک که کریدورها فعال می‌شوند باید اقدامات اساسی برای برقراری ایمنی انجام شود تا کشورهای همسایه از این کریدورها استفاده کرده و کشور از مزیت حمل‌ونقل بهره ببرد.

عارف همچنین با تشکر از تلاش‌ها در زمینه ایمنی راه‌ها، خاطرنشان کرد: با وجود همه تلاش‌ها عملکرد ما در زمینه ایمنی هنوز در شأن مردم ایران نیست و باید دلایل این شرایط ریشه‌یابی شود.

وی در ادامه با اشاره به تأثیرات اجتماعی و خانوادگی حوادث رانندگی که منجر به فوت با مصدومیت می‌شود، گفت: در سال‌های گذشته شاهد تصادف اتوبوس دانشجویان نخبه کشورمان بودیم که منجر به فوت تعدادی از آنها شد. یکی از مجروحان آن حادثه، بعدها دانشمند شد و با ۳۰ سال سن، جایگاه علمی مهمی پیدا کرد. آیا در بین افراد نخبه‌ای که در آن حادثه فوت شدند، افرادی در همان حد آن جوان دانشمند

حضور نداشتند؟ معاون اول رئیس‌جمهور همچنین گفت: ایمنی راه‌ها مسئله بسیار مهم است که حتی در نامگذاری‌های روزهای سال هم به آن اشاره شده است. ما برای ارتقای‌ ایمنی راه‌ها نباید با هیچ احدی تعارف کنیم. در این زمینه به قوانین، ضوابط روشن و شفافی نیاز داریم اما مهم‌تر از قانون، اجرای سختگیرانه قانون باید مدنظر باشد.

در زمینه کیفیت جاده‌ها پیشرفت کرده‌ایم اما رضایت‌بخش نیست

عارف افزود: ایمنی جاده‌ها در دنیا با مکانیزم‌های مختلفی ارتقاء یافته است که یک نمونه آن اعمال جریمه است. سال گذشته، پویشی برای کاهش تصادف رانندگی راه‌اندازی و از آن استقبال شد ولی اتفاق خاصی برای کاهش تصادفات جاده‌ای نیفتاد. این شرایط قابل دوام نیست و باید اصلاح شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه کاهش ۱۰ درصدی تلفات حوادث جاده‌ای تکلیفی بر اساس برنامه هفتم پیشرفت است، گفت: بر این اساس باید تعداد تلفات به ۱۵ تا ۱۶ هزار نفر برسد ولی آیا این رقم هم راضی‌کننده است؟

وی تاکید کرد: دبیرخانه شورای عالی حمل‌ونقل و ایمنی کشور به صورت جدی به مسئله کاهش تلفات جاده‌ای ورود کنند. ما از قدیم همین وضعیت را در رابطه با حوادث جاده‌ای داشته‌ایم و همواره میزان تلفات جاده‌ای ما وحشتناک بوده که باید حل شود. در زمینه کیفیت جاده‌ها ما پیشرفت کرده‌ایم اما این پیشرفت رضایت‌بخش نیست. در قبال سهل‌انگاری و غفلت در زمینه ایمنی راه‌ها، با مسئول آن بخش برخورد نمی‌شود که البته اولین و آخرین بهانه هم بودجه است اما وقتی این حوادث متوجه فرزندان خودمان می‌شود، متوجه آثار این حوادث می‌شویم.