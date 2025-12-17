کد خبر: ۳۲۴۵۳۶
تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۰
میخواهند حوزه و دانشگاه را به تفرقه بکشانند(درمکتب امام)
حالا شیاطین بیشتر در فکر هستند که روحانی را از یک طرف بکوبند و دانشگاهی را از یک طرف، و فساد کنند بین این دو تا. به آنها بگویند که اینها چطورند، به اینها بگویند آنها چطورند. چشمهایتان را باید خیلی باز کنید. در این زمان چشم و گوشها باید خیلی باز باشد که یک وقت میبینید از داخل خود دانشگاه و از داخل خود فیضیه شما را به فساد میکشانند. شما را به تفرقه میکشانند.
صحیفه امام؛ ج13؛ ص421 | جماران؛ 27 آذر 1359