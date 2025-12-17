مدارس با طرح تحول پرورشی به میدان نقشآفرینی دانشآموزان بدل میشوند
وزیر آموزش و پرورش با اعلام اینکه طرح تحول پرورشی را با رویکردهای جدید، دنبال میکنیم، افزود: شعارمان بازگشت به مدرسه و تقویت فعالیتهای پرورشی و نقشآفرینی دانشآموزان است.
اعضای کابینه دولت چهاردهم در حاشیه نشست چهارشنبه هیئت دولت(26 آذر) با حضور در حیاط دولت به پرسشهای خبرنگاران پاسخ دادند؛ افزایش حقوق کارگران، کشت فراسرزمینی، برخورد با تخلفات بازار، مدیریت مصرف انرژی، طرح تحول پرورشی، مسائل شهری تهران و تنظیمگری شبکه نمایش خانگی محورهای اصلی اظهارات وزرا و اعضاء بود.
برنامه دولت برای افزایش حقوق کارگران بررسی میشود
احمد میدری، وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی در پاسخ به پرسشی درباره برنامههای دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده با توجه به روند افزایشی قیمتها، اظهار کرد: ۸ دی با کارفرمایان و همچنین با تشکلهای کارگری نشستی برگزار میکنیم و آنجا نظرات مختلف را بررسی خواهیم کرد. قانونی هم در مجلس در حال بررسی است که بر اساسش باید حداقل به اندازه تورم، افزایش حقوق انجام شود که آن را هم مدنظر قرار میدهیم و پس از بررسی همه این موارد، مشخص میشود به چه شکلی میتوان موضوع را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.
میدری با تشریح اقدامات وزارتخانه متبوعش در زمینه تعاون، گفت: کارهایی که در حال انجام آن هستیم، معطوف به تسهیل ثبت تعاونیهاست. در حال حاضر، متقاضیان باید در دو سامانه ثبتنام کنند و سپس به اداره ثبت شرکتها بروند، اما هماهنگیهای مختلفی انجام شده تا این فرآیند در یک محل و بهصورت تجمیعی انجام شود.
توافق اولیه برای کشت فراسرزمینی
در ۷/۱ میلیون هکتار
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی از بارگذاری دستورالعمل اجرائی کشاورزی فراسرزمینی در درگاه دولت خبر داد و گفت: اکنون توافق اولیه کشت فراسرزمینی در حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار در کشورهای روسیه، کنیا و تانزانیا صورت گرفته است.
وی درباره مصوبه اخیر شیر در ستاد تنظیم بازار توضیح داد: با توجه به نیازی که به اصلاح قیمت شیر خام بود، دو تا سه روز قبل این اصلاح انجام گرفت که بر اساس آن قیمت چهار محصول لبنی نیز به زودی از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام میشود و همه ملزم به رعایت قیمتها هستند.
با تخلفات بازار برخورد میکنیم
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری نیز پاسخ به پرسشی در زمینه برخورد دادگستری با تخلفات در زمینه گرانفروشی، ابراز داشت: هر آنچه از تخلفات انجام شده در بازار به ما گزارش شود با آن برخورد میکنیم، اما اگر همه موارد را اعلام نمیکنیم به این دلیل است که نمیخواهیم بازار ملتهب شود. هرچند که تاکنون مواردی را هم اعلام کردهایم و نظارتها ادامه خواهد داشت. وی در پاسخ به سؤالی درباره مهریه گفت: مهریه قرار نیست ۱۴ سکه شود، مهریه توافق میان زن و مرد است و تغییری در آن ایجاد نشده و فقط موضوع ضمانت اجرائی است.
اگر دستگاهی در مصرف انرژی اسراف کند پیگیری میکنیم
علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در زمینه برخورد با سازمانهای دولتی که در مصرف انرژی مطابق دستورالعمل رفتار نمیکنند، گفت: اینکه بخواهیم سازمان را جریمه نقدی کنیم یا برق و انرژیشان را قطع کنیم، بستگی به نظر وزارتخانههای مربوطه دارد و آنها تصمیم میگیرند، اما همین قدر که مطلع شویم دستگاهی در مصرف انرژی اسراف دارد بررسی خواهیم کرد و حتی مردم در مراجعاتشان به سازمانهای اداری این موضوع را به ما گزارش میکنند.
طرح تحول پرورشی آماده شده است
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش با اعلام اینکه طرح تحول پرورشی را آماده کردهایم و کاملاً با رویکردهای جدید کار را دنبال میکنیم، افزود: شعارمان برگشت به مدرسه و تقویت فعالیتهای پرورشی در مدرسه است. با شعار هر دانشآموز، حداقل یک نقش و هر دانشآموز حداقل یک تشکل، همراه با تقویت تشکلهای دانشآموزی در مدرسه و تقویت زیرساختهای پرورشی مبتنی بر فعالیتهای جدید است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اجرای طرح توزیع شیر در مدارس، گفت: توزیع شیر در مدارس از برنامههای محوری و مهم این وزارتخانه است که بهصورت کامل و ۱۰۰درصد در حال اجراست. این برنامه از آغاز سال تحصیلی و به تدریج در استانها اجرائی شده است و تنها در چند استان انجام نشده بود.
توضیح شهردار تهران
درباره چمنکاری «میدان آزادی»
علیرضا زاکانی، شهردار تهران درباره چمنکاری میدان آزادی، گفت: در برخی اماکن که جنبه نمادین دارد، چمنها را ترمیم میکنیم. معمولاً در ترمیم از چمنهای کمآب بر استفاده میکنیم تا نهایتاً هفتهای یکبار نیاز به آبدادن داشته باشد. در عینحال در امکانی که جنبه نمادین ندارد اینگونه عمل نمیکنیم و سه سال است بذر چمن
نمیکاریم.
شهردار تهران با اشاره به نیاز افزایش اتوبوس برای پایتخت، تاکید کرد: برای تهران نیاز به
۹ هزار اتوبوس داریم. چهار سال پیش ۸۶۰ اتوبوس فعال و در گردش تحویل گرفتیم و اکنون بالغ
۲۵۰۰ اتوبوس فعال در تهران داریم.
شبکه نمایش خانگی
به ابزار جلوگیری از تخلف نیاز دارد
پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما در پاسخ به پرسشی درباره طرح مجلس برای شبکه نمایش خانگی، اظهار کرد: این گزاره که طرح مجلس به صداوسیما امکان یا انحصار تنظیمگری در حوزه نمایش خانگی میدهد، درست نیست چون در سال ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیمگری حوزه نمایش خانگی را به صداوسیما سپرده
است.
وی افزود: طرحی که الان در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی میشود، آییننامه رسیدگی به تخلفات است. اگر تخلفی رخ دهد باید ابزاری برای جلوگیری از تخلف وجود داشته باشد که اکنون حلقه مفقوده چرخه تنظیمگری است.
به گزارش ایسنا، رئیس سازمان صداوسیما درباره سیاستهای این سازمان در قبال شبکه نمایش خانگی، گفت: بیش از ۵۰۰ مجوز سکوی فراگیر صادر کردیم و همکاری بسیار خوبی بین ما، تهیهکنندگان و سکوها برپاست. اگر بین دهها و صدها تعامل، یک یا چند مورد تخلف رخ دهد باید سازوکار بررسی تخلف وجود داشته
باشد.