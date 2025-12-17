فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۵۳۲
تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

دستگيري اعضاي باند موبايل‌قاپي در تهران با اعتراف به 50 فقره سرقت

معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي فراجا، گفت: اعضاي باند سارقان موبايل‌قاپ با تلاش کارآگاهان پليس آگاهي تهران بزرگ دستگير و به 50 فقره سرقت اعتراف کردند.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سرهنگ کاميار چهري اظهار داشت: در پي افزايش گزارش‌هاي مردمي مبني بر وقوع سرقت‌هاي تلفن همراه به شيوه قاپ‌زني در برخي مناطق خاص پايتخت و در ساعات مختلف شبانه‌روز، رسيدگي به موضوع به صورت ويژه در دستورکار کارآگاهان پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.
چهری ادامه داد: بررسي‌هاي تخصصي نشان داد سارقان به صورت دو و سه نفره و با استفاده از دو دستگاه موتورسيکلت سنگين اقدام به سرقت مي‌کردند و در برخي موارد براي غلبه بر مقاومت شهروندان از سلاح سرد، شوکر و اسپري اشک‌آور استفاده مي‌کردند.
وی افزود: با انجام اقدامات فني و پليسي، بهره‌گيري از روش‌هاي نوين کشف جرم و همچنين تحليل اظهارات مال‌باختگان، مسيرهاي تردد و محل‌هاي ارتکاب سرقت در خيابان‌ها و ميادين اصلي شهر شناسايي شد. در ادامه با به‌کارگيري چندين واحد گشت پليس آگاهي و همکاري تيم‌هاي تجسس کلانتري‌ها، سارقان هنگام تردد در يکي از محورهاي شناسايي‌شده با مشاهده ماموران قصد متواري‌شدن داشتند که پس از تعقيب و گريز پليسي، سه نفر از متهمان دستگير شدند.
معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي با اشاره به اينکه سارقان به 50 فقره سرقت اعتراف کردند، گفت: در بازرسي‌هاي به عمل آمده از متهمان تجهيزات مورد استفاده در سرقت شامل: سلاح سرقت تلفن همراه اعتراف کردند که تاکنون 46 نفر از مال‌باختگان شناسايي شده‌اند و متهمان پس از تشکيل پرونده با قرار قانوني مناسب روانه زندان شدند.
چهری ضمن توصيه به شهروندان بیان داشت: بخش قابل‌توجهي از سرقت‌هاي تلفن همراه به دليل بي احتياطي و استفاده از گوشي در معابر پرتردد و حين توقف در کنار خيابان رخ مي‌دهد از شهروندان تقاضا داريم از نمايش تلفن همراه در معابر عمومي به ويژه هنگام مشاهده تردد موتورسيکلت‌ها خودداري کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سريعاً از طريق تماس با مرکز فوريت‌هاي پليسي 110 اطلاع دهند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

از کی تا به حال؟!(گفت و شنود)

پیش‌بینی عجیب روزنامه انگلیسی از فرجام ترامپ و دولتش

نقاط قوت ما و نقاط ضعف دشمن(یادداشت روز)

مشکلات با الگوی شهید رئیسی حل می‌شود

اخبار ویژه

جوابیه مجدد و عجیب شورای عالی انقلاب فرهنگی و پاسخ کیهان

۱۵ سال تحریم چه کرد؟ یا وطن‌فروشی چه کرد؟!

مواضع «رِجی» در قبال ایران به هیچ وجه موضع لبنان نیست

تشکیل پرونده برای شبکه کلان «طوفان» در هرمزگان با برآورد 4 میلیارد لیتر قاچاق سوخت

مسدودسازی حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی ارزی با تراکنش ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی