معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي فراجا، گفت: اعضاي باند سارقان موبايل‌قاپ با تلاش کارآگاهان پليس آگاهي تهران بزرگ دستگير و به 50 فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سرهنگ کاميار چهري اظهار داشت: در پي افزايش گزارش‌هاي مردمي مبني بر وقوع سرقت‌هاي تلفن همراه به شيوه قاپ‌زني در برخي مناطق خاص پايتخت و در ساعات مختلف شبانه‌روز، رسيدگي به موضوع به صورت ويژه در دستورکار کارآگاهان پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت.

چهری ادامه داد: بررسي‌هاي تخصصي نشان داد سارقان به صورت دو و سه نفره و با استفاده از دو دستگاه موتورسيکلت سنگين اقدام به سرقت مي‌کردند و در برخي موارد براي غلبه بر مقاومت شهروندان از سلاح سرد، شوکر و اسپري اشک‌آور استفاده مي‌کردند.

وی افزود: با انجام اقدامات فني و پليسي، بهره‌گيري از روش‌هاي نوين کشف جرم و همچنين تحليل اظهارات مال‌باختگان، مسيرهاي تردد و محل‌هاي ارتکاب سرقت در خيابان‌ها و ميادين اصلي شهر شناسايي شد. در ادامه با به‌کارگيري چندين واحد گشت پليس آگاهي و همکاري تيم‌هاي تجسس کلانتري‌ها، سارقان هنگام تردد در يکي از محورهاي شناسايي‌شده با مشاهده ماموران قصد متواري‌شدن داشتند که پس از تعقيب و گريز پليسي، سه نفر از متهمان دستگير شدند.

معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي با اشاره به اينکه سارقان به 50 فقره سرقت اعتراف کردند، گفت: در بازرسي‌هاي به عمل آمده از متهمان تجهيزات مورد استفاده در سرقت شامل: سلاح سرقت تلفن همراه اعتراف کردند که تاکنون 46 نفر از مال‌باختگان شناسايي شده‌اند و متهمان پس از تشکيل پرونده با قرار قانوني مناسب روانه زندان شدند.

چهری ضمن توصيه به شهروندان بیان داشت: بخش قابل‌توجهي از سرقت‌هاي تلفن همراه به دليل بي احتياطي و استفاده از گوشي در معابر پرتردد و حين توقف در کنار خيابان رخ مي‌دهد از شهروندان تقاضا داريم از نمايش تلفن همراه در معابر عمومي به ويژه هنگام مشاهده تردد موتورسيکلت‌ها خودداري کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را سريعاً از طريق تماس با مرکز فوريت‌هاي پليسي 110 اطلاع دهند.