اصلاح افزایش ۱۴۴ درصدی عوارض طرح ترافیک با ورود وزارت کشور

دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور گفت: افزایش ۱۴۴ درصدی عوارض طرح ترافیک شهرداری تهران خارج از ضوابط قانونی بود و با تصمیم شورای حل اختلاف وزارت کشور اصلاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجتبی شفیعی اظهار داشت: براساس ضوابط حاکم، افزایش نرخ‌ها در کشور باید حداکثر متناسب با نرخ تورم باشد، اما شهرداری و شورای شهر در سال جاری عوارض طرح ترافیک را ۱۴۴درصد افزایش دادند.

شفیعی ادامه داد: با توجه به اینکه اصلاحی از سوی شهرداری و شورای شهر انجام نشد، موضوع در شورای حل اختلاف وزارت کشور بررسی و در نهایت مصوبه شورای شهر اصلاح شد. براساس اصلاح انجام‌شده، نرخ پرداختی شهروندان به حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰هزار تومان کاهش پیدا می‌کند و عدد ۴۹۲هزار تومان که موجب نگرانی و نارضایتی مردم شده بود، منتفی خواهد شد. همچنین باید مبالغ مازادی که از شهروندان دریافت شده است، به حساب شهروندی آنها بازگردانده شود.

وی افزود: استناد این اصلاح به چند بند قانونی است که مهم‌ترین آن، مصوبه شورای عالی ترافیک درباره نحوه نرخ‌گذاری عوارض طرح ترافیک است، چراکه جدول شماره ۳ مصوبه شورای شهر با ردیف چهارم این مصوبه انطباق نداشت. بر همین اساس، ضریب ۲ که به‌صورت غیرقانونی بر عوارض اعمال شده بود، حذف شد.