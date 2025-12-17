براساس گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به 21 آذرماه شهروندان تهرانی هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران اختلاف قیمت 45 درصدی در بخش میوه را تجربه کردند.

به گزارش سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، براساس آخرین گزارش بانک مرکزی شهروندان تهرانی در هفته منتهی به 21 آذرماه در هنگام خرید میوه اختلاف قیمت 45درصدی، سبزیجات اختلاف قیمت 25درصدی، در خرید حبوبات اختلاف 31درصدی و در هنگام خرید گوشت گوسفندی اختلاف 24درصدی را به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر تجربه کردند.

براساس این گزارش در بخش میوه به عنوان مثال در قیمت سیب قرمز لبنان 42درصد، سیب زرد لبنان 46درصد، پرتقال 59درصد، نارنگی 37درصد، انار 48درصد، انگور 50درصد، موز 28درصد و کیوی 50درصد اختلاف به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر وجود داشت. این در حالی است که در بخش سبزیجات نیز به صورت میانگین در قیمت خیار 23درصد، گوجه‌فرنگی 23درصد، بادمجان 26درصد، کدو مسمایی 33درصد، سیب‌زمینی 23درصد، پیاز 33درصد، لوبیا سبز 20درصد و سبزی‌های برگی نیز 28درصد اختلاف به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر وجود داشت.

همچنین شهروندان تهرانی در خرید حبوبات نیز در هفته منتهی به 21 آذرماه اختلاف قیمت 31درصدی را در هنگام خرید از میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران تجربه کردند. به عنوان مثال نخود 31درصد، لپه نخود 29درصد، عدس 38درصد، لوبیا‌ چیتی 34درصد، لوبیا چشم‌بلبلی 27درصد، لوبیا سفید 30درصد و لوبیا قرمز نیز 28درصد اختلاف به نسبت میانگین قیمت در سطح شهر وجود داشت.

همچنین تهرانی‌ها در خرید برنج داخلی درجه یک 11درصد و کالاهای اساسی مانند قند 12درصد و شکر نیز 7درصد با اختلاف قیمت به نسبت سطح شهر روبه‌رو بوده‌اند.

در پایان لازم به توضیح است که تهرانی‌ها در هفته منتهی به 21 آذرماه در خرید محصولات پروتئینی مانند گوشت گوساله 19درصد، گوشت گوسفندی 24درصد، گوشت مرغ اختلاف قیمت 8درصدی و در نهایت در خرید تخم مرغ (شانه حدود ۲ کیلوگرم) اختلاف قیمت 10درصدی را به نسبت سطح شهر تجربه کرده‌اند.