تداوم بارش برف و باران و کاهش دما در بیشتر استانهای کشور
همزمان با بارش برف و باران در نقاط مختلف کشور، سازمان هواشناسی نسبت به تداوم بارشها و کاهش دما در بیشتر استانها هشدار داد و پرهیز از سفرهای غیر ضروری را توصیه کرد.
در ادامه بارندگیهای دیروز در بیشتر استانهای کشور، سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجیرنگ اعلام کرد: با تداوم شدت فعالیت سامانه بارشی، بارش برف یا باران در نواحی گرمسیر رعد و برق، وزش باد شدید موقت، پدیده مه و کاهش محسوس دما پنجشنبه در چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب و شرق خوزستان، اصفهان، یزد، شرق لرستان، جنوب مرکزی و جنوب قم، جمعه در چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، نیمهجنوبی خوزستان، اصفهان، یزد، جنوب و شرق سمنان، خراسانشمالی، خراسانرضوی، خراسانجنوبی، نیمهشمالی و غربی سیستان و بلوچستان و ارتفاعات استانهای گیلان، مازندران، گلستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان و شنبه در خراسانشمالی، خراسانرضوی، خراسانجنوبی، شرق سمنان، شرق سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و و جنوب و شرق هرمزگان دور از انتظار نیست.
از آثار این مخاطره جوی میتوان به اختلال در ناوگان حملونقل، لغزندگی جادهها بهویژه انسداد گردنههای برفگیر و راههای روستایی مناطق سردسیر به سبب بارش برف، احتمال قطع برق، سیلابیشدن مسیلها، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، صاعقه، مهگرفتگی، کاهش دید افقی، جاریشدن روانآب، وزش باد شدید موقتی، خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی و اختلال در انتقال انرژی اشاره کرد.
در ادامه این هشدار با اشاره به نفوذ و ماندگاری توده هوای سرد آمده است: کاهش محسوس دما بهطور میانگین بین ۵ تا ۱۰ درجه و بهصورت نقطهای در مناطق سردسیر و کوهستانی تا ۱۵ درجه و استمرار بیهنجاری دما پنجشنبه در اردبیل، آذربایجانشرقی، آذربایجانغربی، کردستان و ارتفاعات استانهای زنجان، قزوین، البرز و تهران و جمعه در اردبیل، آذربایجانشرقی، جنوب آذربایجانغربی، کردستان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسانرضوی، زنجان، خراسانشمالی و ارتفاعات استانهای سمنان، تهران، البرز و قزوین و شنبه در اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، کردستان، زنجان، خراسانشمالی، خراسانرضوی، همدان، کرمانشاه، مرکزی، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کرمان و ارتفاعات استانهای قزوین البرز، تهران و سمنان پیشبینی میشود.
از اثرات این مخاطره جوی میتوان به افزایش مصرف حاملهای انرژی، احتمال کاهش منابع انرژی، یخزدگی سطح جادههای مواصلاتی و لغزندگی جادهها اشاره کرد.
به توصیه سازمان هواشناسی صرفهجویی در مصرف انرژی در بخش خانگی و صنعتی، اتخاذ تمهیدات لازم جهت عدم لغزندگی معابر و جادهها و عایقبندی مناسب برای لولههای آب، استفاده از ضدیخ در رادیاتور خودرو و ماشینآلات کشاورزی، تنظیم دمای گلخانهها و دامداریها و مدیریت مصرف انرژی در دستورکار قرار گیرد.
هشدار به کوهنوردان؛ صعود نکنید
رئیس روابط عمومی سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر نیز اعلام کرد: با توجه به شرایط نامساعد آبوهوایی حاکم بر ارتفاعات کشور، کوهنوردان و طبیعتگردان از انجام صعود، بهویژه صعودهای انفرادی به ارتفاعات، بهطور جدی پرهیز کنند.
به گزارش سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر، امیرحسین خان تأکید کرد: کوهنوردان پیش از هرگونه برنامه صعود حتماً آخرین وضعیت جوی را از طریق سازمان هواشناسی کشور پیگیری کرده و همچنین هماهنگیها و اطلاعرسانیهای لازم را از فدراسیون کوهنوردی و مراجع ذیربط دریافت کنند.
وی افزود: رعایت اصول ایمنی، پرهیز از صعود در شرایط ناپایدار جوی و توجه به هشدارهای تخصصی، نقش مهمی در پیشگیری از بروز حوادث ناگوار و نیاز به عملیات امدادونجات دارد.
لزوم همراه داشتن زنجیرچرخ
در محورهای لغزنده
جانشین پلیس راه راهور فراجا نیز با تأکید بر لزوم توجه رانندگان به هشدارهای پلیس، از هموطنان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راهها اطلاع حاصل کرده و در صورت امکان، سفرهای غیرضروری را به زمان مناسبتری موکول کنند.
سرهنگ سیاوش محبی افزود: داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی برای تمام رانندگان الزامی است.