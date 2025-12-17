دستور فوری دادستان خوزستان برای خاموشی فلر نفتی شرق اهواز

دادستان خوزستان با تأکید بر اینکه فلر‌های نفتی یکی از عوامل آلودگی هوا در استان هستند، دستور اقدام فوری و تخصصی برای خاموشی و ساماندهی فلر نفتی کریت کمپ در شرق اهواز را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری میزان‌، امیر خلفیان در جلسه بررسی وضعیت آلودگی ناشی از فلر نفتی کریت کمپ واقع در ۳۰ کیلومتری شرق اهواز، که با حضور مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان، مدیران و کارشناسان شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب و مدیرعامل شرکت پتروشیمی رازی ماهشهر برگزار شد، اظهار داشت: یکی از عوامل مهم و اثرگذار در آلودگی هوای استان، فلر‌های نفتی است که سلامت و جان مردم را به‌طور جدی تهدید می‌کند و ادامه این روند قابل پذیرش نیست.

خلفیان با بیان اینکه آلودگی هوا به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم خوزستان تبدیل شده است، افزود: شرکت‌های مناطق نفت‌خیز جنوب موظف هستند در اسرع‌وقت نسبت به خاموش‌سازی فلر‌های نفتی، به‌ویژه فلر‌هایی که مستقیماً سلامت مردم را تهدید می‌کنند، اقدامات فوری و راهکار‌های تخصصی لازم را اجرا کنند.

وی با اشاره به فلر نفتی کریت کمپ تصریح کرد: این فلر باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود و پتروشیمی رازی ماهشهر آمادگی دارد در راستای تبدیل این گاز به فرآورده‌های نفتی، همکاری لازم را در این پروژه انجام دهد.

دادستان مرکز استان خوزستان گفت: این فلر، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با راهکار‌های علمی و کارشناسی خاموش شده و به ماده‌ای مفید برای صنایع پتروشیمی تبدیل شود. ساماندهی این فلر می‌تواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوای منطقه ایفا کند.

خلفیان با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌ها و شرکت‌های ذی‌ربط عنوان کرد: هرگونه سهل‌انگاری در تبدیل این گاز و جمع‌آوری فلر‌ها غیرقابل قبول است و دستگاه‌های متولی باید در این زمینه پاسخگو باشند. متاسفانه چندین سال است که در خاموش‌کردن فلر‌های نفتی تعلل شده و این بی‌تفاوتی واقعاً قابل توجیه نیست.

وی ادامه داد: دادستانی برای بهبود وضعیت هوا، از شرکت‌هایی که به‌صورت جدی در مسیر کاهش آلودگی هوا و خاموشی فلر‌ها اقدام کنند، حمایت‌های قانونی و لازم را انجام می‌دهد.