رقابت جذاب 30 ورزشکار برای حضور در کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک

30 ورزشکار روز جمعه برای تصاحب کرسی‌های کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک رقابت می‌کنند.

سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک فردا جمعه 28 آذرماه از ساعت 9 صبح الی 15 به‌صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می‌شود. نگین آلتونی (کاراته)، فاضل اتراچالی (کبدی)،سیدعلی اسماعیل‌زاده پاکدامن (شمشیربازی)، مهران برخورداری (تکواندو)، فرانک پرتوآذر (دوچرخه‌سواری)، حسن تفتیان(دوومیدانی)، مهدی جلوه قاضیانی (والیبال)، میر مصطفی جوادی علی آبادی(وزنه‌برداری)، امیر جوهری‌خو(تیراندازی)، نجمه خدمتی (تیراندازی)، علی داوودی (وزنه‌برداری)، رؤیا داودیان‌خان(کبدی)،‌ هانیه رستمیان(تیراندازی)، فرزانه رضا سلطانی(اسکی)، دانیال ساوه شمشکی(اسکی)، آرین سلیمی(تکواندو)، رحمان عموزاد خلیلی(کشتی)، فرزانه فصیحی(دوومیدانی)، زهرا کریمی(کبدی)، ناهید کیانی(تکواندو)، محمدرضا گرایی(کشتی)، سجاد گنج‌زاده(کاراته)، علی لبیب(دوچرخه‌سواری)، شهربانو منصوریان(ووشو)، الهه منصوریان(ووشو)، امیر مهدیزاده(کاراته)، امین میرزازاده(کشتی)، میلاد وزیری(تیراندازی با کمان) و علی یوسفی(وزنه‌برداری) به ترتیب حروف الفبا 30 کاندیدایی هستند که حضورشان در انتخابات کمیسیون ورزشکاران قطعی شده است. برای حضور در انتخابات سومین دوره کمیسیون ورزشکاران که طی روزهای 28 آبانماه لغایت 8 آذر ماه تعیین شده بود 31 نفر ثبت‌نام کرده بودند که با توجه به حضور ثریا آقایی در کمیسیون ورزشکاران کمیته بین‌المللی المپیک، او عضو کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک نیز خواهد بود و در این انتخابات حضور نخواهد داشت. هر کدام از ورزشکاران واجد شرایط رای دادن می‌توانند حداقل به یک نفر و حداکثر به 15 نفر رای بدهد و باید دید در نهایت چه کسانی می‌توانند کرسی کمیسیون ورزشکاران را از آن خود کنند.