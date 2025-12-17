غیبت عجیب دو ستاره در چرخه انتخابی کشتی

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور و مرحله اول انتخابی تیم ملی در سال 2026 از دیروز در اهواز آغاز شد.

بلافاصله بعد از پایان فصل قبلی، برای شروع فرآیند انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی در سال 2026 مسابقات قهرمانی کشور از دیروز در اهواز آغاز شد. در حالی که تصور می‌شد در روز اول مسابقات که رقابت‌های 5 وزن 55، 60، 63، 77 و 87 کیلوگرم برگزار می‌شود، دو ستاره عنواندار جهان روی تشک آفتابی شوند، اما غیبت این دو نفر همه را شگفت زده کرد.

پویا دادمرز، نایب قهرمان سابق کشتی فرنگی جهان که امسال در لحظه آخر جای خود را در وزن 55 کیلوگرم به پیام احمدی داد، باید طبق قانون در مرحله اول انتخابی تیم ملی در اهواز روی تشک حاضر می‌شد، اما او در وزن کشی حضور نداشت تا مشخص شود قید تیم ملی را زده است؛ اگرچه امکان ارائه گواهی پزشکی از سوی او وجود دارد. از سوی دیگر محمدرضا گرایی، قهرمان المپیک توکیو که سال قبل در تصاحب دوبنده تیم ملی ناموفق بود، طبق شنیده‌ها قرار بود در وزن 77 کیلوگرم روی تشک برود، اما این ستاره شیرازی هم در وزن کشی حاضر نشد. البته برخی این احتمال را می‌دهند که گرایی امروز در وزن 72 کیلو کشتی بگیرد، اما فعلا خبری از حضور این کشتی‌گیر در مسابقات نیست. با این شرایط به نظر می‌رسد این دو ستاره کشتی فرنگی ایران قید حضور در مسابقات جهانی 2026 را هم زده‌اند!