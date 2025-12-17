هفته دوم از رقابت‌های لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های کشور با برگراری مبارزات اوزان فرد و معرفی نفرات برتر در خانه تکواندو آغاز شد.

هفته دوم از بیست و چهارمین دوره لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های کشور «جام خلیج‌فارس» (یادواره شهدای جنگ دوازده روزه تحمیلی) با برگزاری رقابت‌های اوزان فرد در سالن خانه تکواندو آغاز شد که مدعیان اصلی مدال‌های طلا را از آن خود کردند تا رقابت در صدر جدول همچنان حساس و نزدیک پیگیری شود.در پایان رقابت‌های چهار وزن اول، زاگرس جنوبی، مدافع عنوان قهرمانی با کسب دو طلا و دو نقره با قدرت وارد لیگ شد. شهرداری ورامین و پالایش نفت آبادان، تیم‌های دوم و سوم فصل گذشته هم هر کدام یک طلا به دست آوردند تا از همین ابتدا شاهد خط و نشان مدعیان برای یکدیگر باشیم.

در این دوره از مسابقات ۶۳ بازیکن آزاد به همراه ۹ تیم باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، شهرداری ورامین، آکادمی تکواندو استاد حسن ملکی، باشگاه دمنده، شرکت پالایش نفت آبادان، پاس، دانشگاه آزاد اسلامی، بارمان ابزار یراق توسن و نفت مناطق مرکزی باشگاه زاگرس جنوبی به رقابت خواهند پرداخت. این دوره از مسابقات برای سومین سال پیاپی به شیوه گرندپری برگزار خواهد شد. در وزن ۵۴- کیلوگرم یاسین ولی‌زاده از شهرداری ورامین مدال برنز هفته نخست خود را با برتری مقابل امیرمحمد عقیلی در مبارزه پایانی به طلا تبدیل کرد. در وزن ۶۳- کیلوگرم علی اصغر علی مرادیان و مهدی حاج موسایی دو ملی‌پوش زاگرس جنوبی با شکست همه رقبا راهی دیدار پایانی شدند که حاج موسایی با صلاحدید کادر فنی این تیم طلا گرفت و مرادیان هم به نشان نقره دست یافت. دیدار نهائی وزن ۷۴- کیلوگرم را محمد مهدی عمادی از شهرداری ورامین و امیر حسین بیضایی از پالایش نفت آبادان برگزار کردند که این دیدار مهیج و نزدیک را بیضایی به سود خود خاتمه داد و طلا گرفت. محمد حسین یزدانی از زاگرس جنوبی هم مدال طلای وزن ۸۷- کیلوگرم را با برتری مقابل آرش وزیری‌دوست از دانشگاه آزاد از آن خود کرد.