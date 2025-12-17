VAR مهم‌ترین مانع استقلال برای میزبانی در مشهد

باشگاه استقلال باید به صورت کتبی در خواست میزبانی خود در ورزشگاه امام رضا مشهد را به سازمان لیگ ارائه کند.

علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال دیشب (سه‌شنبه) اعلام کرد که دیدار استقلال- گل‌گهر در چارچوب هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه امام رضا‌(ع) مشهد برگزار خواهد شد.

البته پیگیری‌ها نشان می‌دهد که باشگاه استقلال هنوز درخواست رسمی و کتبی برای میزبانی هفته پانزدهم خود در مشهد از گل گهر را به سازمان لیگ ارائه نکرده است.

از طرفی ورزشگاه امام رضا مشکلات عدیده‌ای دارد. این ورزشگاه سیستم کمک داور ویدئویی ندارد و اگر استقلال بخواهد در این ورزشگاه میزبانی کند باید اجاره آن را پرداخت کند. از سوی دیگر موارد دیگری هم وجود دارد که باید مورد موافقت شورای تامین قرار بگیرد.

مورایس سرمربی الشارجه شد

سرمربی پرتغالی که هدایت الوحده را بر عهده داشت بلافاصله پس از جدایی از این تیم رسما به الشارجه پیوست.

ژوزه مورایس هدایت الوحده را بر عهده داشت و با این تیم نتایج درخشانی را هم کسب کرد. این سرمربی پرتغالی در اقدامی جنجالی از الوحده جدا شد و بلافاصله با الشارجه به توافق نهائی رسید.

باشگاه الشارجه دیروز رسما انتقال مورایس را تایید کرد و این سرمربی پرتغالی با قراردادی یک‌ونیم‌ ساله به تیم الشارجه پیوست تا در ادامه لیگ برتر امارات و لیگ قهرمانان آسیا هدایت این تیم را بر عهده بگیرد.

سرمربی پیشین سپاهان از ابتدای این فصل هدایت الوحده را بر عهده داشت و در 19 دیداری که روی نیمکت این تیم بود، توانست 13 پیروزی و شش تساوی را به ارمغان بیاورد. در حالی درخواست قطع همکاری او مورد موافقت باشگاه الوحده قرار گرفت که این تیم با 18 امتیاز در رده دوم جدول رده‌بندی لیگ حرفه‌ای امارات ایستاده و با العین صدرنشین تنها دو امتیاز اختلاف دارد. شارجه در حال حاضر با 7 امتیاز در رده یازدهم جدول 14 تیمی لیگ حرفه‌ای امارات قرار دارد.

عرضه بلیت‌های ۶۰ دلاری به فدراسیون‌ها

برای جام جهانی ۲۰۲۶

تنها چند روز پس از اعلام قیمت‌های بلیت بسیار بحث‌برانگیز، فدراسیون جهانی فوتبال از تغییر کوچکی در سیاست خود خبر داد.

پس از انتقادات شدید، فیفا بلیت‌های ارزان‌تری را برای جام جهانی آینده اعلام کرد. بر این اساس بلیت‌های ویژه ۶۰ دلاری (معادل ۵۱ یورو) برای هر بازی در نظر گرفته شده است. نکته مهم اینکه تعداد بلیت‌ها در این دسته بسیار محدود و در اختیار فدراسیون‌های صعود کرده به جام جهانی قرار گرفته است. این بلیت‌ها برای همه مسابقات، از جمله فینال در دسترس است و برای هواداران کشورهای شرکت‌کننده در نظر گرفته شده است.

توزیع این بلیت‌ها از سوی فدراسیون‌های ملی فوتبال انجام می‌شود که تنها هشت درصد از بلیت‌ها را در اختیار دارند. فیفا از فدراسیون‌ها خواسته این بلیت‌ها را در اختیار هواداران همیشگی تیم‌های صعود کرده به جام جهانی قرار دهند تا هواداران متعصب بتوانند از امکان ویژه فیفا برای حضور در جام جهانی استفاده کنند. ۱۰ درصد از بلیت‌های اختصاص داده شده (۸ درصد برای هر کشور) با مبلغ ثابت ۵۱ یورو فروخته خواهد شد. برای مثال: برای مسابقه بین بلژیک و مصر در ورزشگاه سیاتل (با ظرفیت ۶۸۰۰۰ صندلی)، تقریباً ۵۰۰ هوادار بلژیکی می‌توانند از این نرخ ترجیحی بهره‌مند شوند.

در بهترین حالت، چند صد هوادار برای هر مسابقه و تیم سود خواهند برد، در حالی که اکثریت قریب به اتفاق همچنان باید قیمت‌های گزافی بپردازند، بسیار بالاتر از هر تورنمنت قبلی.

استقلال با دو غایب برابر المحرق

تیم فوتبال استقلال با دو غایب در هفته پایانی از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2 در بحرین به مصاف المحرق می‌رود.

تیم فوتبال استقلال چهارشنبه هفته آینده (3 دی ماه) در ششمین و آخرین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2 در منامه به مصاف المحرق بحرین می‌رود. آبی‌پوشان برای این دیدار، علیرضا کوشکی را به دلیل محرومیت و دیدیه اندونگ را به دلیل حضور در جام ملت‌های آفریقا در اختیار ندارند. کاروان تیم فوتبال استقلال برای دیدار مقابل المحرق بحرین روز دوشنبه عازم بحرین خواهند شد.بازیکنان استقلال تا روز دوشنبه اول دی در تهران تمرین می‌کنند و سپس راهی بحرین می‌شوند.

اخراج رنار از تیم ملی عربستان؟!

روزنامه اسپورت عربستان از احتمال زیاد اخراج اروه رنار بعد از نتایج ناامیدکننده تیمش نوشت.

اروه رنار فرانسوی روزهای سختی را با تیم ملی فوتبال عربستان تجربه می‌کند. هر چند که رنار توانست عربستان را به جام جهانی ۲۰۲۶ برساند اما شکست اخیر برابر اردن باعث شده است تا انتقادها از این سرمربی بسیار زیاد شود. روزنامه اسپورت عربستان با تیتر «اخراج رنار از هدایت تیم ملی فوتبال عربستان، خشم هواداران بعد از شکست برابر اردن» نوشت: تیم ملی فوتبال عربستان با شکست یک بر صفر مقابل اردن در ورزشگاه البیت، از دور نیمه‌نهائی جام عرب ۲۰۲۵ کنار رفت. هواداران و رسانه‌ها انتقادهای تندی به فدراسیون فوتبال عربستان به ریاست یاسر المسحل داشتند و خواستار اتخاذ تصمیم فوری درباره سرمربی فرانسوی شده‌اند.»

اسپورت در ادامه نوشت: «هواداران و بسیاری از رسانه‌ها خواستار برکناری رنار و استخدام سرمربی جدیدی با رزومه قوی و توانایی فنی بالا هستند تا تیم ملی عربستان بتواند عملکرد قابل قبولی در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ ارائه دهد. رسانه‌ها و هواداران معتقدند که ادامه همکاری رنار با عربستان تا جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی این کشور را در گروه سختش که شامل اسپانیا، اوروگوئه و کیپ‌ورد است با نتایج فاجعه‌باری روبه‌رو خواهد کرد.»

تیم ملی عربستان روز پنجشنبه در ورزشگاه البیت برای تعیین مقام سوم و چهارم جام عرب ۲۰۲۵ به مصاف امارات خواهد رفت.

سایپا منحل نمی‌شود

سرپرست تیم فوتبال سایپا در مورد وضعیت اسکان اعضای این تیم در هتل، گفت که سرخابی‌های پایتخت نیز ممکن است به هتل محل اسکان خود بدهکار باشند.

کاظم برجلو درباره مشکلات مالی باشگاه سایپا از ابتدای لیگ دسته اول فوتبال اظهار داشت: باشگاه به تعهدات خود پایبند بوده است و همه بازیکنانی که نوتیس داده بودند، مبلغ لازم را دریافت کرده‌اند. البته زمانی که نوتیس آنها صادر شد، باشگاه باید 30 درصد از قراردادها را پرداخت می‌کرد.

سرپرست تیم سایپا در مورد انتشار اخباری پیرامون انحلال این باشگاه خاطرنشان کرد: به هیچ وجه درباره انحلال تصمیم‌گیری نشد. سایپا سه بار قهرمان فوتبال ایران شده و بازیکنان زیادی از این باشگاه به تیم ملی رسیده‌اند.