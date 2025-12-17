معاون آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با تبیین جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی، این نهاد را قرارگاه حکمرانی قدرت نرم و راهبر مسیر تکامل انقلاب اسلامی معرفی کرد. غلامرضا سلیمی با اشاره به آغاز گام دوم فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از چهار دهه فعالیت، اکنون وارد مرحله‌ای جدید شده است؛ مرحله‌ای که بر پایه سند تحول و با تأکید بر نقش قرارگاهی شورا در معماری «ایران قوی» تعریف می‌شود.

سلیمی با تأکید بر اینکه ایران قوی، ایرانی فرهنگ‌پایه و دانش‌بنیان است، اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید محور راهبری این مسیر باشد و نقش راهبردی خود را در هدایت کلان فرهنگی و علمی کشور ایفا کند.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و انسجام ملی در مواجهه با فشارها و بحران‌های خارجی عنوان کرد: در شرایط اخیر، ملت ایران نشان داد که حول مفهوم ایران قوی متحد می‌شود و این قدرت بر دو پایه اساسی فرهنگ و دانش استوار است؛ عناصری که بنیان هویت تمدن نوین اسلامی را شکل می‌دهند.

معاون آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری با بیان اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگاه حکمرانی قدرت نرم نظام است، افزود: این شورا نهاد راهبر مسیر تکامل انقلاب اسلامی محسوب می‌شود؛ مسیری که پنج مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی را دربر می‌گیرد.

سلیمی با تشریح نظریه تکامل پنج‌مرحله‌ای انقلاب اسلامی بیان کرد: از آنجا که ماهیت انقلاب اسلامی فرهنگی است، تمامی مراحل آن از نظام‌سازی تا تمدن‌سازی نیازمند رهبری فرهنگی است. همان‌گونه که رهبری انقلاب مسیر کلان را ترسیم می‌کند، یک نهاد نیز باید متولی راهبری و طراحی الگوهای حکمرانی باشد و این مسئولیت بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد.

وی هشدار داد: تقلیل اختیارات شورا به موضوعات اجرائی جزئی یا تصمیم‌گیری‌های سطحی، انحراف از مأموریت اصلی آن است و شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در جایگاه «قرارگاه راهبردی معماری ایران قوی» تثبیت شود.

نامبرده با تشریح ساختار حکمرانی کشور در حوزه‌هایی مانند علم و فرهنگ اظهار کرد: حکمرانی در این حوزه‌ها در چهار سطح قابل تعریف است؛ سطح نخست فراحکمرانی است که در آن، پارادایم‌ها و سیاست‌های کلان علم و فرهنگ کشور از سوی ولی فقیه تعیین می‌شود؛ مانند سیاست‌های کلی علم و فناوری، خانواده و جمعیت.

معاون آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: سطح دوم، حکمرانی است که در آن شورای عالی انقلاب فرهنگی با طراحی الگوهای حکمرانی، اسنادی مانند نقشه جامع علمی کشور و نقشه مهندسی فرهنگی را تدوین می‌کند. سطح سوم قانون‌گذاری است که مجلس شورای اسلامی این الگوها را به قوانین الزام‌آور تبدیل می‌کند و سطح چهارم نیز برنامه‌ریزی و اجراست که برعهده دولت قرار دارد.

سلیمی با تأکید بر نقش محوری شورا افزود: در این ساختار، شورای عالی انقلاب فرهنگی محور هماهنگی میان قوا و نهادهاست.

وی با تأکید بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بر مسائل راهبردی، بغرنج و میان‌بخشی تمرکز کند گفت: موضوعاتی مانند «سن ورود به دانشگاه فرهنگیان» در سطح شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست. جایگاه شورا حل مسائل چندوجهی، فراقوه‌ای و بلندمدت است؛ مسائلی که تنها با مشارکت نخبگان، دستگاه‌ها، تشکل‌های مردمی و بخش خصوصی قابل حل است.

این مقام مسئول با اشاره به بازنگری و روزآمدسازی اسناد کلان از جمله نقشه جامع علمی کشور و آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی بیان کرد: در این بازنگری‌ها، هدایت پژوهش‌ها به سمت «علم نافع» مدنظر قرار گرفته است؛ علمی که به حل مسئله منجر شود.کشور به رتبه‌های مطلوبی در تولید مقاله دست یافته است، اما مقاله باید به ثبت اختراع، محصول و در نهایت حل مسائل واقعی کشور تبدیل شود. پژوهشی که صرفاً در کتابخانه باقی بماند، علم نافع محسوب نمی‌شود.

سلیمی با اشاره به دستاوردهای علمی کشور اظهار کرد: ایران امروز در تولید علم در سطح منطقه رتبه نخست را دارد و حتی نشریات بین‌المللی از تلاش برخی کشورها برای کپی‌برداری از فناوری‌های پیشرفته ایران، از جمله پهپادها، گزارش داده‌اند. این دستاوردها حاصل فعالیت نهادهای علمی و دفاعی و نیز اسناد مصوب در شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

وی درباره حمایت از بانوان پژوهشگر بیان کرد: در آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی، اصول خانواده‌محوری و عدالت جنسیتی لحاظ شده است تا مسئولیت‌های خانوادگی زنان، به‌ویژه در حوزه تربیت فرزند، در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

به نقل از ایسنا؛ معاون آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری با اشاره به سهم کمتر از نیم درصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی گفت: با وجود این محدودیت‌ها، دانشمندان ایرانی با روحیه جهادی به دستاوردهای بزرگی دست یافته‌اند. شهیدان علم، همچون فخری‌زاده، شهریاری، علی‌محمدی و طهرانچی، با ایثار و مجاهدت خود مسیر پیشرفت علمی کشور را هموار

کردند.