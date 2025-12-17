تأمین آزادی اجتماعی، یکی از اهداف انبیاء(سلوک عارفانه)



«یکی از مقاصد انبیاء به طور کلی و به طور قطع این است که آزادی اجتماعی را تامین کنند و با انواع بندگی‌ها و بردگی‌های اجتماعی و سلب آزادی‌هایی که در اجتماع هست مبارزه کنند. دنیای امروز هم آزادی اجتماعی را یکی از مقدسات خودش می‌شمارد. اگر مقدمه اعلامیه جهانی بشر را خوانده باشید، این را می‌فهمید. در آنجا می‌گوید: علت‌العلل تمام جنگ‌ها، خونریزی‌ها و بدبختی‌ها که در دنیا وجود دارد این است که افراد بشر به آزادی دیگران احترام نمی‌گذارند.»(1)

1- آزادی معنوی، شهید مرتضی مطهری(ره)، ص 16