فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۵۰۳
تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۳
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

تأمین آزادی اجتماعی، یکی از اهداف انبیاء(سلوک عارفانه)


«یکی از مقاصد انبیاء به طور کلی و به طور قطع این است که آزادی اجتماعی را تامین کنند و با انواع بندگی‌ها و بردگی‌های اجتماعی و سلب آزادی‌هایی که در اجتماع هست مبارزه کنند. دنیای امروز هم آزادی اجتماعی را یکی از مقدسات خودش می‌شمارد. اگر مقدمه اعلامیه جهانی بشر را خوانده باشید، این را می‌فهمید. در آنجا می‌گوید: علت‌العلل تمام جنگ‌ها، خونریزی‌ها و بدبختی‌ها که در دنیا وجود دارد این است که افراد بشر به آزادی دیگران احترام نمی‌گذارند.»(1)
____________
1- آزادی معنوی، شهید مرتضی مطهری(ره)، ص 16

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

از کی تا به حال؟!(گفت و شنود)

پیش‌بینی عجیب روزنامه انگلیسی از فرجام ترامپ و دولتش

نقاط قوت ما و نقاط ضعف دشمن(یادداشت روز)

مشکلات با الگوی شهید رئیسی حل می‌شود

اخبار ویژه

جوابیه مجدد و عجیب شورای عالی انقلاب فرهنگی و پاسخ کیهان

۱۵ سال تحریم چه کرد؟ یا وطن‌فروشی چه کرد؟!

مواضع «رِجی» در قبال ایران به هیچ وجه موضع لبنان نیست

تشکیل پرونده برای شبکه کلان «طوفان» در هرمزگان با برآورد 4 میلیارد لیتر قاچاق سوخت

مسدودسازی حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی ارزی با تراکنش ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی