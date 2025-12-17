مازوتسوزی در کارخانههای سیمان وعدههای دولت برای رفع محدودیت گاز عملی نشد
به گفته یک عضو انجمن سیمان کشور، با وجود وعدههای دولت و دستور رئیسجمهوری برای رفع محدودیت گاز صنایع بزرگ و صادرات محور، در هفته اخیر، گاز بیشتر کارخانههای سیمان به طور کامل قطع شده و تولیدکنندگان ناچارند با مازوت انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند.
به گزارش ایسنا، معمولا با شروع فصل سرد سال، صنایع کشور به دلیل افزایش چشمگیر مصرف گاز در بخش خانگی و اولویتبندی شبکه سراسری به تامین نیاز خانوارها، با یکی از چالشهای سالانه خود یعنی محدودیت در تامین برق و گاز روبهرو میشوند به طوریکه میزان تخصیص گاز به واحدهای صنعتی با کاهش روبهرو میشود و در برخی موارد حتی با قطعی برق و گاز نیز روبهرو میشوند.
در مجموع، فصل زمستان هر ساله برای صنایع کشور، فصلی پرریسک، پرهزینه و همراه با ابهام در تامین انرژی است که مدیریت آن نیازمند برنامهریزی دقیق و اطلاعرسانی بموقع از سوی نهادهای تامینکننده انرژی است.
اگر در این رابطه چاره جویی نشود، بیشک، نتایجی مانند کاهش تولید را به همراه خواهد داشت که اولین نتیجه آن تعدیل نیروی کار و کاهش رشد اقتصادی کشور خواهد بود.
با این حال، اخیرا گفته شد که با پیگیریهای وزارت صمت و با دستور و تاکید ریاست جمهوری، مقرر شده تا گاز صنایع صادرات محور در آذرماه مشمول محدودیت قرار نگیرد و طبق تاکید پزشکیان، صنایع تولیدی نباید در اولویت محدودیت گاز قرار بگیرند.
در این رابطه «احمدرضا عمرانیفرد» عضو انجمن صنفی صنعت سیمان آخرین وضعیت صنایع سیمان و موضوع محدودیتهای انرژی را تشریح کرد و گفت: از اواخر خرداد ماه امسال تا هفته قبل، حدود ۷۰ درصد از گاز صنایع سیمان با محدودیت و قطعی روبهرو بود و تنها ۳۰ درصد از نیاز گاز آنها تامین میشد.
وی افزود: از هفته گذشته نیز متاسفانه گاز مصرفی ما به صورت
۱۰۰ درصد قطع شده است و این در صورتی بود که اخیرا رئیسجمهوری دستور دادند که صنایع بزرگ و صادرات محور با محدودیت گاز روبهرو نشوند، اما امروز تقریبا یک هفته است که گاز ما قطع شده است.
عمرانیفرد تصریح کرد: کارخانههای تولید سیمان هم در حال حاضر از مازوت استفاده میکنند و تنها در یک الی دو کارخانه سیمان که در شهرهای مستعد آلودگی مانند تهران و اصفهان مستقر هستند و مشکل زیست محیطی برای شهر ایجاد میکنند، گاز وجود دارد و دیگر صنایع سیمانی کشور همگی در حال استفاده از سوخت مازوت هستند.
مدیرعامل شرکت سیمان اردستان با اشاره به مشکلات تامین سوخت این صنایع گفت: متاسفانه امسال نیز مانند سال گذشته گاز صنایع سیمانی قطع است و با توجه به سرمای پیش رو، به نظر میرسد وضعیت تشدید شود. خواسته اصلی ما این است که حداقل سوخت مازوت بموقع و بهصورت درست در اختیار صنایع سیمانی قرار گیرد تا کارخانهها بتوانند به تولید خود ادامه دهند.
وی ادامه داد: در حال حاضر هزینه حمل مازوت به شدت افزایش یافته و به حدود دو میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است. علاوهبر این، به جای تامین مازوت از پالایشگاههای نزدیک مانند اصفهان، مجبوریم آن را از شهرهایی مانند بندرعباس و استان فارس تهیه کنیم که هزینه اضافی قابل توجهی برای صنایع سیمان منطقهایجاد کرده است. بنابراین انتظار ما از دولت این است که حداقل شرایط ارائه یکسوخت پایدار و با کیفیت مناسب را فراهم کند.
عمرانیفرد در پایان تاکید کرد: فعلا اگر بتوانیم سوخت مازوت را در زمان مناسب دریافت و تهیه کنیم نگرانی خاصی در زمینه تولید نخواهیم داشت؛ اما نگرانی ما در مرحله بعد این است که به علت افزایش سرما و افزایش مصرف گاز در کشور، حتی برق در زمستان به صنایع نرسد و اگر به نیروگاهها گاز نرسد بیشک نمیتوانند برق لازم را تولید کنند و همان مشکل سال گذشته نیز، دوباره تکرار شود و اگر با محدودیت برق روبهرو شویم نیز، عملا امکان تولید وجود نخواهد داشت.
رشد شدید مصرف گازوئیل در نیروگاهها
چالش تأمین گاز، نیروگاهها را هم دچار مشکل کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی آمار مصرف سوخت نیروگاهها نشان میدهد که در طی روزهای اخیر، استفاده از ذخایر گازوئیل نیروگاهی به شدت افزایش یافته است.
مصرف روزانه 110 میلیون لیتری گازوئیل در سبد سوخت نیروگاههای کشور، درحالی که هنوز وارد زمستان و پیک سرمای هوا نشدیم، این هشداردهنده است.
درواقع با وجود پرشدن مخازن گازوئیل نیروگاهها در شروع پاییز امسال به عنوان یک رکورد بیسابقه، در صورت ادامه این مسیر مصرفی، با افت ذخایر و در نتیجه در صورت رشد بیشتر مصرف گاز در بخشهای غیرمولد، با عدم امکان تأمین پایدار برق زمستانی مواجه شویم.
افزایش مصرف افسارگسیخته گاز در بخش خانگی و تجاری که در روز سهشنبه به حدود 610 میلیون مترمکعب رسید و معادل نزدیک به
70 درصد از کل گاز تولیدی کشور است؛ عامل اصلی محدودسازی گازرسانی به نیروگاهها و صنایع بوده است.
در شرایطی که مصرف مازوت هم در بخش نیروگاهی بهدلایل مختلف از جمله عدم امکان مصرف در نیروگاههای گازی، سیکلترکیبی و دستورات نهادهای نظارتی محدود است، مصرف گازوئیل در سبد سوخت نیروگاهی بهعنوان سوخت جایگزین رشد قابل توجه داشته است.
«سعید توکلی» معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، دیروز چهارشنبه در نهمین جلسه سوخت زمستانی اظهار داشت: طبق پیشبینیهای هواشناسی، برودت هوا در روزهای پیشرو بین سه تا شش درجه سانتیگراد کمتر از نرم 30 ساله خواهد بود که این موضوع اهمیت برنامهریزی دقیق برای مدیریت مصرف سوخت و آمادگی کامل برای تأمین پایدار گاز طبیعی را دوچندان میکند.
در واقع طبق گفته معاون وزیر نفت در امور گاز، بررسیها نشان میدهد روزهای سردتری را در پیش داریم.
بر این اساس در صورت عدم مدیریت مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری در روزهای سرد پیشرو، گازرسانی به نیروگاهها محدودتر خواهد شد و مصارف گازوئیل نیروگاهی رشد بیشتری خواهد داشت که برای جبران آن، یا باید به واردات گازوئیل برای تخصیص ویژه گازوئیل به نیروگاهها روی آورد که با شرایط فعلی اقتصاد کشور این راهکار بعید است قابلیت اجرائی داشته باشد و یا باید به محدودسازی تولید برق و احتمال بروز خاموشیها تن داد.
بنابراین، تنها راه جلوگیری از بروز خاموشیهای احتمالی زمستان، مدیریت مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری است تا امکان تحویل گاز بیشتر به نیروگاهها فراهم شود. در این بین، مدیریت تخصیص و مصرف سوخت معادل نیروگاهی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است.