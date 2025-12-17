اشتراکنظر ایران و روسیه در مقابله با تحریمها و اقدامات یکجانبه
وزیر امور خارجه روسیه گفت که اجرای معاهده مشارکت راهبردی ایران و روسیه تحرک تازهای به همکاریهای دو کشور میبخشد. وزیر امور خارجه ایران هم از شتاب راهبردی روابط جامع ایران و روسیه، اجرای معاهده مشارکت، توسعه اقتصادی و ایستادگی مشترک برابر تحریمها خبر داد.
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه پس از دیدار و گفتوگو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو در نشست خبری مشترک به تشریح رایزنیهای انجام شده پرداخت.
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه گفت: صلح از طریق زور که از سوی آمریکا مطرح میشود میتواند برای جامعه جهانی خطرناک باشد.
به گزارش فارس، وی افزود: هر دو کشور توسط تحریمهای غیرقانونی مورد هجمه کشورهای غربی، اروپا و آمریکا قرار گرفتد از موضع روسیه در غیرقانونی دانستن اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا و بازگرداندن تحریمها قدردانی میکنیم.
عراقچی گفت: برای تامین نیازهای اقتصادی دو کشور و مقابله با تحریمها تبادل نظر بین ما برقرار است.
وی گفت: در موضوع هستهای توضیح دادم ایران یک عضو متعهد ان.پی.تی است ولی از حقوق خود از جمله استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای از جمله غنیسازی دست نخواهیم کشید.
عراقچی همچنین گفت: امروز درخصوص قفقاز جنوبی، افغانستان و اوکراین و فلسطین گفتوگو کردیم و درباره جنایات اسرائیل و موضوع هستهای ایران مشورت و تبادل نظر کردیم.
وی افزود: در حوزه اقتصادی روابط متنوع شده و در حوزه حملونقل و ترانزیت و انرژی همکاری داریم. تجارت ما رو به افزایش است و زمینههای جدیدی پیدا شده که در حال کار هستیم.
وزیر خارجه همچنین گفت: نشست کمیسیون اقتصادی دو کشور در ماه فوریه برگزار خواهد شد.
عراقچی درباره اوضاع قفقاز بیان کرد: مشورتهای خوبی داشتیم قفقاز و آسیای مرکزی مناطقی هستند که امنیت و ثبات باید در آنجا توسط کشورهای منطقه اعمال شود.
وی افزود: در حال رایزنی برای برگزاری نشست وزرای خارجه ۳+۳ هستیم. هیچ کشوری خارج از این منطقه نباید در این منطقه حضور داشته باشد و در امور این منطقه دخالت کند.
وی در پاسخ به سؤالی تصریح کرد: از طرف ما هیچ پیامی برای آمریکا ارسال نشده است. ما میز دیپلماسی را ترک نکردیم آمریکا بود که وسط میز مذاکره به دیپلماسی خیانت کرد. الان اگر رویکرد خود را اصلاح و آماده مذاکره از موضع برابر، محترمانه و مبتنی بر منافع متقابل آمادگی واقعی نشان دهد، آماده بررسی هستیم. آنچه آمریکا از مذاکره مدنظر دارد دیکته کردن است.
عراقچی ادامه داد: مذاکره واقعی زمانی رخ میدهد که آمریکا رویکرد خود را اصلاح کنند آنچه در عملیات نظامی نتوانستند برسند در میز مذاکره هم نمیتوانند دست یابند. میز مذاکره باید بر پایه احترام متقابل، توازن و تأمین منافع مشترک شکل بگیرد.
وی همچنین در پاسخ به سؤالی بیان کرد: روسیه همواره حق ایران برای غنیسازی را تایید و حمایت کرده و با ایران همکاریهای هستهای را همواره داشته و دارد نقش بسیار مثبت و سازندهای را در برجام ایفا کرد و سازنده بود
وزیر خارجه بیان کرد: روسیه در اسنپبک موضع منطقی قانونی و سازنده اعلام و حملات به ایران را محکوم و از ایران حمایت کرد.
عراقچی در پاسخ به سؤالی درباره مذاکره با سه کشور اروپایی گفت: ۳ کشور اروپایی دیگر هیچ ظرفیتی برای مذاکره ندارند و تنها امکانی که در دسترسشان بود به صورت غیرقانونی استفاده کردند. هیچ دلیل و موضوع و ظرفیتی وجود ندارد که با سه کشور اروپایی درباره برنامه هستهای خود گفتوگویی داشته باشیم.
رئیس دستگاه دیپلماسی درباره همکاری ایران و آژانس بینالمللی انرژی اتمی هم بیان کرد: ما عضو انپیتی هستیم و به تعهدات خود براساس انپیتی پایبند هستیم. ولی باید به واقعیات روی زمین توجه داشت. بعد حمله به تاسیسات ایران واقعیات روی زمین تغییر کرد.
وی گفت: تا وقتی چارچوب تعیین نشود و توجه به واقعیات میدانی نشود، امکان بازرسی نیست چون تهدید امنیتی و ایمنی وجود دارد.
عراقچی خاطرنشان کرد: در قاهره تلاش کردیم به توافق برسیم ولی با اقدام اروپا (اسنپبک) این توافق از نظر ما ملغی شده است براساس قانون مصوب مجلس همه درخواستهای آژانس باید به شورای عالی امنیت ملی برود.
عراقچی همچنین در ابتدای این نشست خبری ضمن تشکر از همتای روس به خاطر دعوت به عمل آمده گفت: پیشاپیش سال جدید میلادی و عید کریسمس را به دولت و ملت روسیه تبریک میگویم.
رئیس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: با امضای معاهده مشارکت جامع بین دو کشور، همکاریها وارد مرحلهای جدید شده و شتاب بیشتری گرفته است. این معاهده هماکنون وارد مرحله اجرا شده و دو طرف بر اساس چشمانداز ترسیمشده در آن در حال حرکت هستند.
وزیر خارجه بیان کرد: در توافقی که امروز با وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی لاوروف، به امضا رسید، دستور کار وزارتخانههای امور خارجه دو کشور برای سالهای ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ تعیین شد که بهعنوان نقشه راه همکاریهای سه ساله آینده مورد عمل قرار خواهد گرفت.
عراقچی خاطرنشان کرد: روابط اقتصادی ایران و روسیه بهطور قابل توجهی گسترش یافته است. همکاریها در حوزه انرژی، حملونقل و ترانزیت، بهویژه در پروژه راهبردی کریدور شمال–جنوب و قطعه رشت–آستارا، در حال پیشرفت است.
وی گفت: همچنین تجارت دوجانبه روندی افزایشی دارد و زمینههای جدیدی برای توسعه آن در حال پیگیری است.
وزیر خارجه عنوان کرد: نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور نیز با ۱۷ کارگروه تخصصی در ماه فوریه (در تهران) برگزار خواهد شد.
سیدعباس عراقچی در این نشست با بیان اینکه ایران و روسیه در مقابله با تحریمها و اقدامات یکجانبه، اشتراک نظر داشته و در چارچوب سازمانهای بینالمللی و منطقهای همکاری نزدیکی دارند، گفت: دو کشور در نهادهایی همچون بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا عضو بوده و تعاملات مشترک خود را بهصورت فعال دنبال میکنند.
وی افزود: ایران و روسیه در زمینه مقابله با تحریمهای غیرقانونی آمریکا، همکاری اقتصادی، تبادل تجربه و هماهنگیهای عملیاتی دارند و از ابتکارهای بینالمللی مخالف اقدامات قهرآمیز و تحریمهای یکجانبه حمایت میکنند.
عراقچی بیان کرد: در همین راستا، گروه دوستان منشور ملل متحد با عضویت ایران، روسیه، چین و دیگر کشورها تشکیل شده و جمهوری اسلامی ایران از هر اقدام بینالمللی در مقابله با نظام سلطه، زورگویی و قلدری آمریکا حمایت میکند.
«سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه نیز در کنفرانس خبری مشترک با «سید عباس عراقچی» همتای ایرانی خود، با اشاره به توسعه روابط تهران و مسکو طی سالهای اخیر، تأکید کرد این مناسبات بهطور قابل ملاحظهای تقویت شده است.
لاوروف خاطرنشان کرد که معاهده مشارکت جامعه راهبردی میان روسیه و جمهوری اسلامی ایران، که توسط رؤسای جمهور «ولادیمیر پوتین» و «مسعود پزشکیان» امضا و لازمالاجرا شده، از سوی رئیسجمهور ایران نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
وی افزود: در دیدار اخیر رؤسای جمهور دو کشور در عشقآباد، وظایف و اهداف مشخص شد و دو طرف توافق کردند که اجرای این معاهده به تقویت هماهنگیها و همکاریهای دوجانبه در عرصههای بینالمللی و منطقهای کمک کرده و توان دو کشور را برای تأمین و تحکیم امنیت در منطقه مشترک افزایش دهد.
وزیر خارجه روسیه همچنین به ویژگیهای گفتوگوهای سیاسی میان دو کشور اشاره کرد و گفت: این تعاملات در سطح عالی، در سطح بینوزارتی و نیز در ارتباطات میان محافل جامعه مدنی جریان دارد و پایههای روابط حسن همجواری ایران و روسیه را مستحکمتر میسازد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به همکاریهای تجاری، اقتصادی و سرمایهگذاری میان دو کشور پرداخت و اظهار داشت: روند این همکاریها مثبت بوده و حجم مبادلات کالا طی ده ماه نخست سال جاری بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است، در حالی که در ۱۰ سال گذشته نیز رشد مبادلات بیش از ۱۵ درصد ثبت شده است.
وزیران امور خارجه ایران و روسیه در پایان مذاکرات خود در مسکو، سند برنامه همکاریهای وزارتخانههای امور خارجه دو کشور را امضا کردند.
عراقچی تشریح کرد: پروژههای فروش نفت و گاز
و سوآپ گاز با روسیه
عراقچی همچنین در طی سفر خود به مسکو و در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه وزارت خارجه روسیه گفت: یکی از زمینههای همکاری ایران و روسیه در حوزه انرژی است، ابتکارات و پروژههای متعددی بین ما الان جریان دارد که چگونه با تحریمها مقابله کنیم و چگونه همکاریهایی را صورت دهیم که در حوزه انتقال گاز و نفت و فروش نفت همکاری کنیم.
عراقچی افزود: همکاریهای ما گسترده است و پروژههای خیلی مهمی اجرا میشود هم در رابطه با فروش نفت و انتقال گاز و دنبال انتقال گاز روسیه به ایران برای مصرف در ایران هستیم و در مورد سوآپ هم کار میکنیم. دور زدن تحریمهای آمریکا نیاز به تخصص دارد نزدیک 45 سال است با تحریمهای آمریکا مقابله میکنیم و ایرانیها برای دور زدن این تحریمها پی اچ دی دارند.
عراقچی: ایران و روسیه با قوت
به همکاریهای خود ادامه میدهند
عراقچی عصر روز سهشنبه ۲۵ آذرماه با رئیس کمیته امور بینالملل مجلس دومای دولتی روسیه و جمعی از نمایندگان عضو دوما و مشاوران آنها دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست که به میزبانی لئونید اسلوتسکی رئیس کمیته امور بینالملل دوما برگزار شد، درباره روابط دوجانبه ایران و روسیه و دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه درباره روندهای موجود در روابط بینالملل گفتوگو و تبادل نظر شد.
جنگ ۱۲ روزه یک تجربه شکستخورده
برای دشمنان بود
«سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتوگو با رسانه قطری به مسائل مختلف مرتبط با سیاست خارجی ایران و تحولات منطقهای و بینالمللی پرداخت.
عراقچی در گفتوگوی اختصاصی با شبکه الجزیره به موضوع تهدیدهای اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران پرداخت و تأکید کرد که این تهدیدها بیش از آنکه جنبه عملی داشته باشند، بخشی از جنگ روانی علیه کشور محسوب میشوند.
وی با اشاره به تجربه جنگ دوازده روزه گفت: «احتمال جنگ همیشه وجود دارد، اما هم آمریکا و هم رژیم اسرائیل میدانند که جنگ گذشته یک تجربه شکستخورده بود. تکرار آن تجربه نیز نتیجهای جز شکست نخواهد داشت.»