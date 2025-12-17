رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اولویت دولت چهاردهم، گسترش ناوگان عمومی و تکمیل کریدورهای ریلی کشور است، اظهار داشت: این مهم با هدف برقی‌سازی ناوگان، کاهش آلودگی هوا، ارتقای بهره‌وری انرژی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان دنبال می‌شود.

در این جلسه آخرین وضعیت ناوگان حمل‌ونقل ریلی کشور به‌‌ویژه در محدوده کلان‌شهر تهران و شهرهای پیرامونی، به‌ صورت جامع مورد بررسی قرار گرفت. همچنین گزارشی از اقدامات انجام‌شده ارائه شد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به راه‌اندازی مجدد ریل‌باس‌های متوقف ‌شده، اجرای ساختار مدیریتی ستاد توسعه قطارهای حومه‌ای کشور، تهیه پیش‌نویس سند راهبردی توسعه حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای تهران و بررسی برنامه‌های تأمین مالی پروژه‌های مرتبط اشاره کرد. ارزیابی میزان تحقق و پیشرفت دستورات صادر شده از سوی رئیس‌جمهور در این حوزه نیز از محورهای اصلی این نشست بود.

پزشکیان در این جلسه با اشاره به رویکرد کلان دولت در حوزه حمل‌ونقل عمومی ابراز داشت: مهم‌ترین اولویت ما در بخش حمل‌ونقل، توسعه ناوگان عمومی به‌ویژه قطار و اتوبوس و همچنین تکمیل کریدورهای ریلی کشور است. راهبرد دولت بر این است که تا حد امکان ناوگان حمل‌ونقل عمومی به سمت برقی‌سازی حرکت کند، چرا که این رویکرد علاوه‌بر کاهش آلودگی هوا، به ارتقای بهره‌وری انرژی و کاهش هزینه‌های بلندمدت منجر خواهد شد.

رئیس‌جمهور در ادامه، بر اهمیت نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در توسعه حمل‌ونقل ریلی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و نخبگان کشور ضروری است تا شبکه حمل‌ونقل ریلی به‌ صورت اصولی، علمی و مبتنی بر مطالعات دقیق طراحی، اجرا و بهره‌برداری شود.

پزشکیان در ادامه سه محور اساسی را به‌عنوان الزامات مدیریت پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: نخست آنکه پروژه‌ها و میزان پیشرفت آنها باید به‌صورت شفاف و مستمر قابل پایش باشد. دوم، تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌ها باید بموقع و بر اساس برنامه مشخص انجام شود و سوم، نحوه مشارکت بخش خصوصی و مدل‌های واگذاری طرح‌ها باید به‌روشنی تعریف و ابلاغ شود تا از سردرگمی و تاخیر در اجرا جلوگیری به‌عمل آید.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، سیاست قاطع دولت در حوزه مدیریت جمعیت و توسعه شهری تهران را تشریح کرد و گفت: سیاست دولت جلوگیری از هرگونه بارگذاری جدید جمعیت در شهر تهران و شهرهای حومه‌ای است، چرا که این روند تنها به تشدید چالش‌های موجود منجر خواهد شد. هرگونه صدور مجوز که موجب افزایش تراکم و ایجاد کانون جمعیت جدید شود، ممنوع است.

پزشکیان با انتقاد از رویه‌های نادرست در مدیریت شهری افزود: شهرداری‌ها نباید به سمت تراکم‌فروشی حرکت کنند. هیچ راهی جز کنترل جدی توسعه جمعیتی در پایتخت وجود ندارد چرا که در غیر این صورت، تهران به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت خواهد رسید.

رئیس‌جمهور همچنین تأکید کرد: تمام اقدامات و برنامه‌های دولت در حوزه حمل‌ونقل و توسعه قطارهای حومه‌ای، صرفا معطوف به ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان و بهبود کیفیت زندگی آنان است، نه ایجاد زمینه برای توسعه بیشتر شهر تهران؛ نگاه ما خدمت‌ محور و مبتنی بر پاسخ به نیازهای واقعی مردم است.

در این جلسه همچنین گزارشی از سوی وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن کشور در خصوص میزان بهبود وضعیت جابه‌جایی و حمل‌ونقل، متاثر از اقدامات دولت چهاردهم در توسعه خطوط ریلی حومه استان تهران از جمله افزایش قابل توجه ظرفیت جابه‌جایی از ۶.۹ میلیون نفر سفر روزانه به ۱۶۰ میلیون نفر سفر، پس از تکمیل و اجرای کامل طرح‌های جاری، ارائه شد.

یادگیری دانش‌آموزان باید همگام

با فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی باشد

خبر دیگر اینکه یکصد و سی و هفتمین جلسه هیئت دولت، چهارشنبه (26 آذر)، به ریاست پزشکیان برگزار شد.در این جلسه، علاوه‌بر طرح موارد اجرائی توسط اعضا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص ارتباط سازنده و مفید بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی حرفه‌ای گزارشی ارائه کرد. بنابر این گزارش، دانش‌آموزان آموزشگاه‌های فنی حرفه‌ای هفته‌ای ۳ نوبت در کارخانه‌های بزرگ مشغول کارآموزی می‌شوند که این رویداد، قدم مهمی در مسیر کسب مهارت و پرورش نیروهای انسانی ماهر در مدارس محسوب می‌شود.

رئیس‌جمهور نیز در این باره، با تأکید بر اهمیت ارتقای سطح علمی و مهارتی دانش‌آموزان سراسر کشور، اظهار داشت: سقف یادگیری دانش‌آموزان به امکانات و فناوری‌های قدیمی و ناکارآمد برای امروز و آینده، محدود و محصور نشود. طبیعتا ضرورت دارد آنها با فن‌آوری‌های به‌روز در دنیا، هوش مصنوعی و دستاوردهای جدید علمی آشنا شوند و مهارت‌های مرتبط با آنها را یاد بگیرند. همچنین اجرای طرح کارآموزی دانش‌آموزان آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای با حضور در کارخانه‌های بزرگ در تمام استان‌ها که گزارش آن ارائه شد، بسیار ارزشمند بوده و باید در سراسر کشور تداوم یابد.

تغییر و تحول در فرآیند صدور کارت بازرگانی

در ادامه، گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه صدور و کنترل کارت‌های بازرگانی و اقداماتی که در راستای جلوگیری از سوءاستفاده از این کارت‌ها صورت گرفته، تشریح و اعلام شد که برای این اقدام سامانه جامعی ایجاد شده است. به گونه‌ای که فرآیند صدور این کارت‌ها از بارگذاری اطلاعات متقاضی در سامانه جامع تجارت و ثبت درخواست آغاز و پس از آن استعلام شروط دریافت کارت به صورت سیستمی و بدون دخالت عامل انسانی به وسیله ارسال پرونده به اتاق بازرگانی و اتاق تعاون انجام می‌شود. در مراحل بعدی، آزمون توجیهی توسط اتاق بازرگانی، برگزار و در نهایت برای متقاضیان کارت بازرگانی صادر خواهد شد.

همچنین گزارش اقدامات لازم وزارت صمت در ارتباط با بازگشت ارز ناشی از صادرات تشریح و مقرر شد در کنار رتبه‌بندی صادرکنندگان، ضمانتنامه هم اخذ گردد.

در بخش دیگر جلسه هیئت دولت، شهردار تهران گزارشی از آخرین وضعیت بازسازی منازل و ساختمان‌های آسیب‌دیده یا تخریب شده در پایتخت در ایام جنگ ۱۲روزه و اقداماتی که در این زمینه صورت گرفته، ارائه کرد. در این گزارش شمار کل واحدهای آسیب‌دیده در تهران ۸ هزار و ۵۲۰ واحد عنوان شد که از این تعداد، برای ۵ هزار و ۲۸۰ واحد تعمیرات جزئی و برای ۲ هزار و ۵۳۱ واحد تعمیرات متوسط (پایدارسازی) به شکل ۱۰۰ درصدی انجام شده است. علاوه‌بر این ۶۷ واحد مقاوم‌سازی شده و برای تخریب و احداث و نوسازی ۶۵۲ نیز هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

همچنین بر اساس این گزارش، ساکنان ۵۸۸ واحد آسیب‌دیده از امکان اسکان موقت بهره‌مند شدند و

۴۹۴ خانوار که به دلیل تخریب کامل واحدهای مسکونی خود، به صورت اضطراری در هتل‌ها اسکان داده شده بودند نیز در حال حاضر با حمایت‌های صورت گرفته، از هتل خارج شده‌اند.

تأکید بر تسریع در اجرای قرارداد

توسعه میدان نفتی آزادگان

همچنین در ادامه پیگیری روند پیشرفت طرح‌های مربوط به افزایش ظرفیت تولید حوزه انرژی، روند اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه (فلر)، طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت، افزایش تولید در میدان نفتی آزادگان، فشارافزایی میدان پارس جنوبی و موضوع مهم تأمین مالی طرح‌های حوزه نفت و گاز، چهارشنبه ۲۶ آذر، در جلسه‌ای به ریاست مسعود پزشکیان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، ابتدا موضوع اصلاحات انجام شده در قرارداد پیمانکار اجرای طرح افزایش تولید میدان نفتی آزادگان مطرح و مقرر شد توافق صورت گرفته به منزله تنفیذ تلقی و از طرف وزارت نفت ابلاغ شود. بر این اساس، شرکت سرمایه‌گذار موظف است در مدت ۲ هفته منابع لازم را در اختیار هیئت‌مدیره شرکت مجری قرار دهد و ۲ ماه نیز فرصت خواهد داشت تا شروط اجرای قرارداد را به طور کامل پیاده‌سازی کند.

رئیس‌جمهور نیز با تاکید بر اینکه تصمیم اتخاذ شده در این جلسات درباره تعیین تکلیف اجرای طرح توسعه میدان نفتی آزادگان، مبنای پیشبرد کار است، خواستار تسریع در روند اجرای توافق صورت گرفته شد.

در ادامه آخرین وضعیت اجرای طرح جمع‌آوری گازهای همراه (فلر) مطرح و مقرر شد موانع تسریع در پیشبرد این طرح، از جمله موضوع قانون ضرورت استفاده از توان داخل و سازوکارهای برگزاری مناقصه پیگیری و رفع

شوند.

همچنین در این جلسه اعلام شد که ۷۰ میلیون فوت مکعب، معادل ۲ میلیون بشکه گاز میدان NGL3100 واحد فرآورش دهلران که در فلر پرفشار سوخته و علاوه‌بر هدر رفت ثروت ملی باعث آلودگی شدید هوا نیز می‌شد، با موفقیت جمع‌آوری و به شبکه گاز سراسری تزریق شده و باقی‌مانده گاز هدایت شده به فلر این مجتمع نیز به‌زودی جمع‌آوری خواهد شد.

در ادامه ضمن بررسی آخرین وضعیت طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای نفت، مقرر شد بانک مرکزی تأمین منابع ارزی مورد نیاز برای این طرح را محقق و منابع به‌تدریج تزریق شوند. به علاوه، با توجه به اینکه این پروژه در بسته تأمین ارزی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، جزو طرح‌های اولویت‌دار است، مقرر شد پیشنهاداتی برای تسریع در تأمین ارزی آن تهیه و ارائه شود.

همچنین مقرر شد مدل سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و بازگشت سرمایه پروژه فشارافزایی در میدان پارس جنوبی نیز در جلسه‌ای بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بررسی و نتیجه آن ارائه شود.

در ادامه جلسه، در حوزه تأمین مالی ارزی طرح‌های حوزه نفت و گاز نیز، گزارش اقدامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، برای طراحی بسته‌های تأمین ارزی ارائه و قرار شد، پروژه‌ها به‌تدریج و بر اساس اولویت در این بسته قرار گیرند.

همچنین مقرر شد قراردادهای باقی‌مانده طرح‌های بالادستی نفت، توسط وزارت نفت تنفیذ و برای تأیید نهائی به هیئت عالی نظارت ارسال شود.