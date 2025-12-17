دولت نباید در دام نولیبرالها برای گرانسازی بیفتد
کارشناس اقتصادی حامی دولت تاکید کرد گرانسازی، راهحل مشکلات نیست. مرتضی افقه به خبرآنلاین گفت: اقداماتی چون افزایش قیمت ارز ترجیحی و دیگر سیاستهایی که به گرانی منجر میشود، موجب تشدید بحران میشود. به گزارش خبرآنلاین، تورم به بیش از ۴۰درصد رسیده و رشد اقتصادی به سمت منفیشدن رفته است. همزمان به نظر میرسد دولت ابتکار عمل کافی را ندارد و حتی به وعدههای انتخاباتی هم عمل نمیکند. از جمله اینکه با وجود تاکید مکرر بر افزایش ندادن قیمت بنزین، آن را سهنرخی کردهاند و بدون خبررسانی اقدام به حذف ارز ترجیحی یکسری کالاهای اساسی از جمله برنج کردهاند. مرتضی افقه در اینباره گفت: نولیبرالها و طرفداران اقتصاد بازار، همواره بر طبل گرانسازی، به عنوان راهحل نهائی مشکلات اقتصادی کشور میکوبند و برایشان فرقی ندارد کدام دولت، از کدام جناح روی کار است، یا اقتصاد در چه وضعیتی قرار دارد؛ نسخه آنها در همه حال یکسان است و تنها در پی گرانسازی هستند. عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز گفت: این طیف، تنها قیمت را به عنوان یک متغیر میشناسند و هرجا مشکلی پیش بیاید، آنها افزایش قیمت را چارهساز میدانند. این در حالی است که کشور ما درگیر تورم، آن هم از طرف عرضه است. یعنی این افزایش تقاضا نیست که موجب تورم میشود بلکه تورم تولیدکننده است که تبدیل به تورم مصرفکننده شده است. برای چنین وضعیتی راهکارهای قیمتی نهتنها راهگشا نیستند بلکه بر میزان بحران میافزایند. وی با بیان اینکه اگر ارز ترجیحی نقشی در گرانیها نداشت، حذف آن نباید به افزایش دو تا سه برابری قیمتها منجر شود، تاکید کرد: اینکه امروز قیمتها مانند سه سال پیش نیست را نباید دلیل بیاثری ارز ترجیحی دانست بلکه باید دید اگر این ارز نباشد، قیمتها به کجا خواهند رسید. وی در پاسخ به کسانی که به دولت توصیه تکنرخیکردن ارز را دارند، گفت: این به نظر من از خطرناکترین و غیرعقلانیترین پیشنهاداتی است که میتوان داشت. ارز در کشور ما امکان تکنرخیشدن را ندارد زیرا تحریم هستیم و عرضه ارز به مراتب کمتر از نیازهای کشور است و باید برای تخصیص بهتر، آن را اولویتبندی کنیم. تکنرخیشدن امروز عملی نیست و این حرفها را باید جزو حرفهای بیپایه بدانیم. دولت نباید اقدامات با ریسک بالا مانند گرانسازی ارز را انجام دهد.