



«اگر آمریکا در جنگ ۱۲ روزه دخالت نمی‌کرد، اسرائیل در اثر حملات ایران از دست رفته بود».

این تحلیل را کارشناس شبکه انگلیسی اسکای نیوز مطرح کرد و گفت: ایران کشوری پهناور، با گستره‌ای وسیع و مساحتی معادل یک میلیون و 650 هزار کیلومتر مربع است و توان تحمل ضربات را دارد اما اسرائیل، موجودیت کوچکی است با مساحتی که از 15 هزار کیلومتر مربع فراتر نمی‌رود؛ بنابراین زود آسیب می‌بیند.

این کارشناس افزود: نظام ایران، نظامی پیچیده است که هر نهادی، نهاد موازی دارد و بنابراین با ترور سران و فرماندهان(مانند آنچه اسرائیل کرد) از بین نمی‌رود. شما درباره کشوری پیچیده سخن می‌گویید؛ کشوری ایدئولوژیک، و بسیار پیچیده که پنج نسل را پرورش داده است. اما اسرائیل چه؟! اگر در 12 روز، نیم میلیون نفر از اسرائیل مهاجرت کردند، در صورتی که جنگ سه ماه ادامه پیدا می‌کرد، مردم یهودی [اتباع صهیونیست] کجا می‌رفتند؟

وی تصریح کرد: من شخصا طرفدار نظام سیاسی ایران نیستم. اما کوچک شمردن ایران به‌عنوان کشوری که بیش از پنج هزار سال است سیاست‌ورزی را به‌صورت حرفه‌ای دنبال می‌کند، ساده‌انگاری است، ایران کشوری ریشه‌دار به تمام معنای کلمه است.

در همین حال، «منیر شحاده» سرتیپ بازنشسته ارتش لبنانی گفت: در جنگ ۱۲ روزه، اسرائیل و آمریکا برای آتش‌بس به ایران التماس می‌کردند!

وی گفت: ایالات متحده اعلام کرده بود که اگر جنگ یک هفته دیگر ادامه یابد، اسرائیل نابود خواهد شد نه به معنای نابودی کامل، بلکه ویرانی عظیمی به بار خواهد آمد. هنگامی که ایران در روز نخست، شروع به پرتاب موشک کرد بعد از دوازده روز دیدیم که اسرائیل به چه مرحله‌ای رسید؛ مشخص شد که ایران از توانمندی‌ موشکی بسیار ویرانگری برخوردار است.

از سوی دیگر، یونی بن‌منخم کارشناس امور خاورمیانه و روزنامه‌نگار صهیونیست، در گفت‌وگو با رادیو کول‌حی گفت: ایران در مقابل تهدیدات اسرائیل، آرام نمی‌نشیند.

وی با اشاره به منتفی شدن احتمال دخالت ایران در حادثه مرگبار سیدنی گفت: در ابتدا این ارزیابی وجود داشت که ایران یا حزب‌الله در پشت ماجرا هستند، شاید به‌عنوان انتقام جنگ ۱۲روزه و ترور رئیس ستاد حزب‌الله. اما هرچه تحقیقات جلو می‌رود، این فرضیه از دستور کار خارج می‌شود. اکنون این ارزیابی تقویت شده که عاملان حمله یک هسته محلی داعش بوده‌اند. اما حتی اگر ایران پشت این حمله نباشد، از شدت تهدید راهبردی ناشی از آن کاسته نمی‌شود. او افزود: ایران با کمک چین، تولید موشک‌های بالستیک را از سر گرفته است؛ چین تجهیزاتی را در اختیار ایران گذاشته که جایگزین تجهیزات نابودشده در جنگ 12 روزه شده‌اند.

بن‌منخم گفت: «برای اینکه اسرائیل بتواند علیه موشک‌های بالستیک ایران اقدام کند، ابتدا باید ضربه‌ای سنگین به حزب‌الله وارد شود، تا نتواند هنگام حمله به ایران به آن کمک کند.

او احتمال خلع سلاح حزب‌الله را توهم دانست و افزود: نه حزب‌الله و نه حماس سلاح خود را زمین نخواهند گذاشت. این یک ایدئولوژی جهادی است؛ کنار گذاشتن سلاح یعنی کنار گذاشتن ایمان‌شان. چنین چیزی رخ نخواهد داد. همچنین خیابان‌های عربِ افراطی (مردم کشورهای عربی) خواهان نابودی اسرائیل هستند. ما شاهد یک انتفاضه جهانی هستیم.

در همین حال، نشریه گلوبال اینسایت درباره توان موشکی ایران پس از جنگ نوشت: اسرائیل تنها موفق به نابودی کمتر از ۳ درصد از سایت‌های پرتاب موشک شده و قابلیت‌های موشکی ایران همچنان به‌طور کامل عملیاتی باقی مانده است. ایران توانمندی‌های دفاعی و تهاجمی خود را حفظ کرده و هرگونه تشدید تنش با پاسخ متناسب و مناسب مواجه خواهد شد.

گزارش این نشریه در حالی است که به تازگی نشریه تایمز اسرائیل تصریح کرد: ایران تولید موشک‌های بالستیک پس از جنگ را شدت بخشیده و تعداد موشک‌ها را به همان میزان پیش از جنگ رسانده است.

معنای دیگر این روایت آن است که اگر ادعا می‌شد ایران یک چهارم موشک‌هایش را شلیک کرده (که ادعای نادرستی بود) توانسته ظرف پنج ماه به اندازه یک دهه گذشته موشک تولید کند. این شتاب تولید و تنوع بخشی آن پس از جنگ، کابوسی هولناک برای رژیم صهیونیستی است. در واقع خبط نتانیاهو به جهش در تولید موشک در ایران منتهی شده و ایران این بار می‌تواند حیفا و تل‌آویو را با تعداد مقهور‌کننده‌تر و بیشتری از موشک‌ها در هم بکوبد.

جالب اینکه همزمان، رسانه آلمانی دویچه‌وله در تحلیلی عنوان کرد: تاکنون هیچ سلاحی به اندازه پهپاد ایرانی شاهد، برای کارشناسان نظامی در سراسر جهان دردسر ایجاد نکرده است.