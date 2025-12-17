فلان زیادی!(گفت و شنود)
گفت: دیوید بارنیا، رئیس موساد گفته است؛«وظیفه داریم که نگذاریم ایران برنامه هستهای خود را از سر بگیرد»!
گفتم: شبکه اسکاینیوز در یک گزارش مستند، گفته است
«اگر آمریکا نبود، ایران اسرائیل را محو کرده بود».
گفت: سیانان هم با پخش یک گزارش تصویری از تلآویو، آورده است «ترس، هرج و مرج و اضطراب، خیابانهای تلآویو را پر کرده. خیابانها مملو از آوار است. موشکهای جدید ایران بسیار دقیق عمل کردند و قادر به مانور پیچیده هستند».
گفتم: صدها کارشناس بینالمللی نیز اعلام کردهاند که اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه شکست سنگینی را متحمل شده است و اگر آتشبس نشده بود، این رژیم کمترین شانسی برای ادامه وجود نداشت.
گفت: با این قمپز درکردنها، آرزوهای برباد رفته خود را به خبر تبدیل میکنند!
گفتم: خرگوش توی جنگل راه افتاده و قُمپز در میکرد و عربده میکشید که؛ پلنگ تکهتکه میکنم(!) فیل از وسط نصف میکنم(!) نهنگ شکار میکنم(!) و... ناگهان چشمش به شیر افتاد که داشت او را زیرچشمی نگاه میکرد، مستی از سرش پرید و گفت؛ از شما
چه پنهان که فلان زیادی هم میخورم!