راه عبور از مشکلات امروز، بهره‌گیری از الگوی مدیریتی شهید رئیسی است؛ تجربه موفق دولت سیزدهم در مهار تورم، پایان خاموشی‌ها، افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی و نیز تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نشان داد که با برنامه‌ریزی دقیق و کار شبانه‌روزی می‌توان چالش‌ها را مهار کرد. رئیس‌جمهور فعلی نیز می‌تواند با اعتماد به نیروهای کاربلد و تکیه بر خودباوری ملی، وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد و کشور را در مسیر پیشرفت قرار دهد.

همین چند روز پیش که آقای مسعود پزشکیان، ریاست محترم جمهوری برای چندمین بار اعلام کرد هر کس می‌تواند مشکلات را حل کند، به میدان بیاید و من به او اختیارات می‌دهم؛ یکی از روزنامه‌های حامی دولت این پیشنهاد رئیس‌جمهور را تلویحا تعارف «شاه‌عبدالعظیمی» خواند و نوشت: «رئیس‌جمهور با وجود آنکه بارها و بارها خواسته که اگر کسی هست که می‌تواند به دولت کمک کند، پا پیش بگذارد، سازوکاری برای بررسی جواب‌های مثبت فراهم نکرده‌اند.»

ما اما برخلاف آن روزنامه حامی دولت بر این گمانیم که رئیس‌جمهور از سر «صدق» این سخنان را بیان می‌کند و جهت محک زدن این صداقت پیشنهادمان را برای حل مشکلات خدمت ایشان ارائه می‌کنیم. آقای رئیس‌جمهور که متأسفانه این روزها در سخنرانی‌های عمومی بسیار از شرایط کشور گلایه می‌کنند حتما می‌دانند که کمی بیش از چهارسال پیش، شرایط کشور به مراتب وخیم‌تر از امروز بود. علاوه‌بر ناترازی آب، برق و گاز، ناتوانی در فروش نفت، کمبود ذخایر کالاهای اساسی، کمبود ذخایر ارزی، تورم 59 درصدی، استقراض هنگفت دولت وقت از بانک مرکزی و حتی مشکل در پرداخت حقوق ماهانه کارکنان دولت و چندین و چند مشکل دیگر وجود داشت. علاوه‌بر تمام اینها کشور گرفتار بیماری همه‌گیر کرونا بود که آن روزها در سایه سستی و ناتوانی دولتمردان وقت، رکورد مرگ‌ومیر 709 نفر در شبانه‌روز را در ایران ثبت کرده بود.

رنج‌های دهه تعطیل 90

آن روزها یکی از روزنامه‌های حامی دولت وقت یعنی دولت حسن روحانی که از قضا صاحب‌ امتیازش امروز کنار دست آقای پزشکیان می‌نشیند در توصیف وضعیت نامساعد کشور نوشت: «ورود به پيك پنجم كرونا، وجود 101 شهر در تنش آبي، نبود آب آشاميدني در سيستان‌وبلوچستان و وضعيت قرمز بيماري در اين شهر، قطعي‌هاي بي‌برنامه، گاها سراسري و طولاني‌مدت برق تنها بخشي از آن چيزي است كه در چند وقت اخير كشور با آن دست به گريبان است... عدم كنترل كرونا در صورت نبود واكسن، توان توليد و راندمان پايين نيروگاه‌هاي برق و قطعي‌هاي مداوم در صورت افزايش مصرف برق در تابستان و استفاده رمزارزها از برق كشور. به نظر مي‌رسد امروزه بيش از هر روز ديگري علاوه‌بر بار مشكلات اقتصادي، مردم بايد جور مديريت بحران ناكارآمد و عدم پيش‌بيني آينده توسط مسئولان را نيز به دوش كشند.»

این قسمتی از گزارش اصلی روزنامه‌ اعتماد در آخرین روزهای کاری آقای روحانی در 14 تیر 1400 است. آن زمان این روزنامه از سه بار قطع برق ساختمان خود در یک روز شاکی شده بود. قطعی برق در زمستان و تابستان طی دولت‌ حسن روحانی اگرچه ناخوشایند اما وضعیتی بود که مردم با آن کنار آمده بودند؛ سطح مطالبات از آن دولت در ترازی به مراتب پایین‌تر بود: اینکه چرا دولت برای اطلاع مردم از قطعی‌های مکرر برق، جدول خاموشی منتشر نمی‌کند؟ و حتی پایین‌تر از این سطح: اینکه چرا قطعی برق مغایر با جدول خاموشی اعلام شده،

رخ می‌دهد؟

محبوبیت در اوج تخریب‌ها

لطف خدا و دست تقدیر در تیرماه 1400 دل‌های مردم را به سمت چهره‌ای متمایل کرد که جریان‌های معاند خارجی و حتی برخی چهره‌ها و جریان‌های داخلی از هیچ کوششی برای ترور شخصیتی‌اش فروگذار نمی‌کردند و در رسانه‌های‌شان چهره‌ای ترسناک از او می‌ساختند.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در چنین شرایطی توسط مردم ایران به ریاست‌جمهوری رسید و الگویی ماندگار از مدیریت تراز انقلاب اسلامی برجای گذاشت تا جایی که رهبر انقلاب فرمودند: «اگر این دولت ادامه پیدا می‌کرد، بنده احتمال زیاد می‌دهم که بسیاری از مشکلات کشور، عمدتاً مشکلات اقتصادی حل می‌شد.» با توجه به تجربه موفق شهید رئیسی در مدیریت امور و ساماندهی وضعیت بحرانی به ارث رسیده از زمان حسن روحانی و با توجه به اهمیتی که آقای پزشکیان برای سخنان و رهنمودهای مقام معظم رهبری قائلند، ما الگوی مدیریتی شهید رئیسی را برای حل مشکلات به ایشان پیشنهاد

می‌کنیم.

فرق می‌کند

چه کسی رئیس‌جمهور باشد

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در کمتر از 3 سال ریاست جمهوری‌اش توانست اوضاع کشور را سر و سامان دهد. در حالی که حسن روحانی طی 8 سال ریاست جمهوری تورم را از 40 درصد در شهریور 1392 به بیش از 59 درصد در شهریور 1400 رسانده بود؛ شهید رئیسی توانست با مهار تورم، آن را کاهش داده و در کمتر از 3 سال ریاست جمهوری‌اش آن را تا 34 درصد در شهریور 1403 پایین بیاورد. خاموشی‌های خانگی تابستانه و حتی زمستانه در دولت حسن روحانی را همه به یاد دارند. پس از عملکرد خسارت‌بار دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این حوزه، دولت سیزدهم توانست در این زمینه دست به یک رکوردشکنی بزند و فقط در سال اول فعالیت خود بیش از

6 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کند.

تنها در یک سال دولت سیزدهم معادل 80 درصد کل دولت دوازدهم و 70 درصد کل دولت یازدهم ظرفیت تولید برق کشور افزایش یافت که نتیجه آن را مردم با پایان یافتن خاموشی‌های خانگی شاهد بودند. طی 8 سال دولت غربگرای تدبیر و امید[!] به طور متوسط سالانه 188 هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه می‌شد این در حالی بود که طی کمتر از 3 سال دولت شهید رئیسی به طور متوسط سالانه 315 هزار نفر به جمعیت شاغلان در کشور اضافه شد. دولت حسن روحانی که با ادعای لغو تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذار خارجی روی کار آمد طی 8 سال فعالیت توانست به طور متوسط سالانه 1.7 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند؛ در صورتی که دولت شهید رئیسی بدون برجام و بدون بهانه‌هایی نظیر FATF و مذاکره با آمریکا به طور متوسط سالانه 4.2 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرد؛ یعنی بیش از دو برابر دولت پرمدعای مورد حمایت غرب‌زدگان ایرانی!

شکست تحریم‌ها با خودباوری

13 شهریور 1399 بود که محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور وقت و رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در نشست اعضای شورای توسعه و برنامه‌ریزی همدان با اشاره به تحریم‌های آمریکا از وضعیت فروش نفت در دولت وقت گفت: «اجازه فروش یک قطره نفت را نمی‌دهند.» شهید رئیسی کمتر از سه سال بی‌عملی دولت آقای روحانی در فروش نفت به شکل چشمگیری جبران کرد. 30 مرداد 1402 خبرگزاری بلومبرگ با استناد به آمار پایگاه «تانکر ترکرز» آمار صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در 20 روز ابتدای ماه آگوست(مرداد 1402) را 2/2 میلیون بشکه در روز اعلام کرد. این اتفاق در حالی می‌افتاد که آمریکا همچنان به سیاست تحریمی خود برای اعمال فشار حداکثری ادامه می‌داد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 7 شهریور 1402 به خبرنگار تارنمای صدای آمریکا گفت: «دولت بایدن همچنان به اجرای «سختگیرانه» تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی از جمله تحریم‌های مربوط به تجارت نفت و پتروشیمی ادامه خواهد داد.» تنها از می‌2022 تا ژوئن 2023 (خرداد 1401 تا تیر 1402) وزارت خزانه‌داری آمریکا 223 تحریم جدید (25 فرد، 148 شرکت و 50 نفتکش) بر شبکه فروش نفت ایران اعمال کرده بود اما دولتمردان سیزدهم نه‌تنها هرگز به بهانه این تحریم‌ها فروش نفت را معطل نکردند، بلکه در همین بازه زمانی فروش نفت را چهار برابر افزایش دادند. آنها حتی برای میعانات گازی تولید شده در دولت آقای روحانی هم مشتری پیدا کردند. محموله‌ای که بالغ بر 87 میلیون بشکه می‌شد و به علت ناتوانی دولت تدبیر و امید[!] در فروش آن سال‌ها با ذخیره‌سازی در کشتی‌های اجاره‌ای بر روی آب‌های ایران سرگردان بود. کمتر از 2 سال پس از روی کار آمدن شهید رئیسی این مشکل نیز حل شد و ذخایر میعانات گازی سرگردان روی آب ایران به صفر رسید.

مرد اتمام پروژه‌های ناتمام

شهید رئیسی در دو سال و 9 ماه خدمتش بیش از 8 هزار و 700 واحد تولیدی راکد و نیمه فعال را احیا کرد و به چرخه تولید بازگرداند. او توانست پروژه‌هایی که سال‌ها در دولت‌های مختلف بر زمین مانده بود را به انجام برساند؛ بیمارستان امام خمینی(ره) شهریار پس از 34 سال، فرودگاه شهدای سقز پس از 27 سال، راه آهن بستان آباد-خاوران پس از 22 سال، سد گرمی چای پس از 20 سال، راه آهن همدان-سنندج پس از 18 سال، مجتمع پتروشیمی گچساران پس از 17 سال، طرح آبرسانی غدیر برای استان خوزستان پس از 15 سال، سد غدیر باباحیدر پس از 15 سال، بیمارستان امام حسین(ع) فسا پس از 12 سال، سد چمشیر پس از 11 سال و ده‌ها پروژه و طرح زیربنایی و نیمه‌کاره دیگر پس از سال‌ها معطلی همگی در دولت شهید رئیسی به اتمام رسید. او با اقدامتش توانست رشد اقتصادی کشور را از تقریبا صفر تا پنج درصد برساند.

زمانی که سید ابراهیم رئیسی با پرواز اردیبهشت، مسافر آسمان شد؛ برخلاف سال 1400 ذخیره کالاهای اساسی کشور برای

6 ماه بعد نیز تامین بود. خزانه کشور چیزی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان موجودی داشت و صندوق ذخیره ارزی که در دولت دوازدهم تبدیل به قلکی برای مخارج امور روزمره کشور شده بود؛ با پرداخت سهم سالیانه‌اش در دولت سیزدهم جایگاه راهبردی خود برای نسل آینده را باز یافته بود.

رئیسی توانست

پزشکیان هم می‌تواند

شهید رئیسی توانست کشور را در اوج مشکلات تحویل بگیرد و با برنامه‌ریزی، مسئولیت‌پذیری، کار و تلاش شبانه‌روزی چالش‌ها را مهار کرده و پس از تقریبا یک دهه تعطیلی بار دیگر کشور را در مسیر پیشرفت و توسعه به حرکت درآورد.

آقای پزشکیان نیز می‌توانست یک سال پیش با پیگیری همان مسیر روند رو به بهبود شاخص‌های اقتصادی را ادامه دهد. می‌گویند «ماهی را هر زمان از آب بگیرید تازه است!» آقای پزشکیان هنوز هم می‌تواند با مراجعه به الگوی شهید رئیسی و با بهره‌گیری از تجربیات دولتمردان ایشان مشکلات را سامان دهد و وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشند. هرچه باشد خودشان گفته‌اند حاضرند به افراد کاربلد برای حل مشکلات

میدان دهند.