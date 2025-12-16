کریدور شمال - جنوب مؤلفه تعیینکننده در ژئوپلیتیک منطقه
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان و معاون نخستوزیر فدراسیون روسیه ضمن دیدار و گفتوگو پیرامون مسائل مختلف بر اهمیت کریدور شمال - جنوب بهعنوان یک مؤلفه تعیینکننده در ژئوپلیتیک منطقه تاکید کردند.
«ویتالی ساویف»، معاون نخستوزیر فدراسیون روسیه با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی ایران ملی در محل دبیرخانه این شورا دیدار و گفتوگو کرد؛ دیداری که در امتداد تفاهمات سطح عالی میان رؤسای جمهور دو کشور و با هدف رفع موانع موجود و ورود به فاز عملیاتی انجام شد.
در این نشست، دو طرف کریدور شمال ـ جنوب را بهعنوان یک مؤلفه تعیینکننده در ژئوپلیتیک منطقه مورد بررسی قرار دادند.
لاریجانی در این دیدار با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تصمیم خود را برای عملیاتیسازی این کریدور اتخاذ کرده است، اعلام کرد: در بازه زمانی کوتاهی کلیه موانع اجرائی و نهادی موجود برطرف خواهد شد و توافقنامههای لازم برای تثبیت حقوقی و اجرائی کریدور شمال– جنوب برقرار میشود.
وی همچنین با اشاره به وعده رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: با پیگیری مستمر دکتر پزشکیان، تمامی اراضی واقع در مسیر این کریدور تا پایان سال به تملک دولت درخواهد آمد تا پروژه بدون وقفه و با انسجام کامل پیش رود.
به گزارش ایرنا، ویتالی ساویف، معاون نخستوزیر روسیه نیز در این دیدار، با استقبال از رویکرد قاطع ایران، آمادگی مسکو برای سرعت دادن به پروژه و آغاز فرآیند عملیاتی را اعلام کرد.
در پایان، دو طرف تأکید کردند که کریدور شمال ـ جنوب بخشی از راهبرد مشترک ایران و روسیه برای تثبیت همکاریهای پایدار و تعریف مسیرهای مستقل اتصال منطقهای است. بر همین اساس، مقرر شد سازوکارهای پیگیری مستمر در سطح عالی فعال و هماهنگی میان نهادهای ذیربط دو کشور بهصورت منظم ادامه یابد.