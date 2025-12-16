یک روزنامه عبری نوشته است که، 600 نظامی رژیم صهیونیستی نامه استعفای خود را ارسال کرده‌اند و تنها در صورتی استعفای خود را پس می‌گیرند که حقوق و مزایای دریافتی‌شان افزایش یابد.

این روزها ماندن در ارتش رژیم صهیونیستی سخت شده است. تل‌آویو نیز برای حفظ نظامیانش، به فکر افزایش حقوق آنها افتاده است. در همین رابطه طرحی آماده شده است که مزایای بازنشستگی افسران و سربازان وظیفه صهیونیست را بین 7 تا 11درصد افزایش می‌دهد. اما مسئله به این سادگی‌ها نیست و مشکل تامین بودجه باعث ایجاد مانع در تصویب و اجرای این طرح شده است. همین امر به نوبه خود باعث خشم نظامیان خسته، افسرده و ناامیدی شده است که شاید، افزایش حقوق می‌توانست آنها را نگه دارد. در جریان جنگ جاری نظامیان زیادی از خدمت‌ گریخته‌اند و رژیم صهیونیستی به عنوان یک رژیم یاغی بدون نظامی‌های خود، دوام نمی‌آورد.

طبق گزارشی که «یدیعوت آحارونوت» در همین رابطه منتشر کرده است، مهلت «دیوان عالی دادگستری» نیز در حال اتمام است اما کنست(پارلمان رژیم صهیونیستی) هنوز اصلاحیه قانون را که افزایش مزایای بازنشستگی افسران و سربازان وظیفه را تصویب نکرده است. اگر تغییری ایجاد نشود، ارتش رژیم صهیونیستی مجبور خواهد شد این مزایای قابل‌توجه را قطع کند و در این بین حدود ۶۰۰ نفر نیز تاکنون «نامه استعفا»ی خود را ارسال کرده‌اند.

بحران کمبود نیرو جدی است

در این گزارش می‌خوانیم: «ارتش هشدار داده است که به‌دلیل بحران شدید نیروی انسانی، در آستانه موج گسترده استعفای نیروهای کادر ثابت قرار دارد. علت اصلی، تأخیر کنست در تصویب اصلاح قانونی... در صورت عدم تصویب، ارتش ناچار است این امتیاز را متوقف کند... بیش از ۵۰۰ نیروی کادر ثابت طی یک سال گذشته خواستار پایان زودهنگام قراردادشان شده‌اند. ارتش می‌گوید حقوق پایین، فرسایش شدید و فشار مداوم به‌‌ویژه در طول جنگ، باعث شده افسران و متخصصان نخبه- از یگان‌های رزمی و فناورانه- ترجیح دهند ارتش را ترک کرده و به زندگی غیرنظامی بروند. نتیجه این روند، افت کیفیت فرماندهی و باقی ماندن نیروهای درجه‌ دو و سه در پست‌های کلیدی است... ارتش هشدار داده است که این وضعیت آسیب بلندمدت به کیفیت نیروی انسانی وارد می‌کند و آن را ناشی از تعلل سیاسی می‌داند. همزمان، ارتش از دولت می‌خواهد دست‌کم به ‌طور موقت مدت خدمت وظیفه را افزایش دهد تا بخشی از کمبود شدید نیرو- پس از تلفات و مجروحان جنگ- جبران شود؛ کمبودی که با برنامه کاهش مدت خدمت در سال‌های آینده، عمیق‌تر هم خواهد شد.»

14 برابر هیروشیما در غزه بمب ریخته شد

خبر دیگر این که، رئیس‌جمهور ترکیه- که روابط پیدا و پنهان زیادی با صهیونیست‌ها دارد- احتمالا به دلیل همراهی با افکار عمومی جهان، علیه جنایات رژیم صهیونیستی موضع گرفت رجب طیب اردوغان به وضعیت غزه اشاره کرد و گفت: «قبل از نسل‌کشی، جمعیت غزه حدود ۲.۳ میلیون نفر بود. بیش از ۲۰۰ هزار تن بمب بر چنین باریکه‌ای ریخته شد. آنها غزه را با بیش از ۱۴ برابر بمب‌های ریخته‌شده بر هیروشیما با خاک یکسان کردند... رویکرد آرام حماس تا حد زیادی به حفظ آتش‌بس علی‌رغم نقض‌های فزاینده اسرائیل کمک کرده است.» رئیس‌جمهور ترکیه به اقدامات رژیم صهیونیستی در سوریه نیز اشاره کرده و گفت: «اقدامات تهاجمی اسرائیل علیه سوریه در حال حاضر بزرگ‌ترین مانع برای امنیت و ثبات پایدار آن کشور است.»