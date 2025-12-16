پیشبینی عجیب روزنامه انگلیسی از فرجام ترامپ و دولتش
سرویس خارجی-
روزنامه انگلیسی «آیپیپر» با اشاره به بروز اختلاف و انشقاق در درون جنبش «مگا» که پایگاه اصلی حامیان ترامپ محسوب میشود نتیجه گرفته است که، این وضعیت یک تهدید جدی است که سرانجام ترامپ و دولتش را سرنگون خواهد کرد.
جنبش مگا(آمریکا را دوباره با عظمت کنیم) که اصلیترین جنبش حامی ترامپ در انتخابات سال گذشته بود، طی ماههای اخیر بهشدت دچار انشقاق و دودستگی شده است. به گفته کارشناسان مهمترین دلایل این وضعیت را میتوان موارد زیر دانست؛ فاصلهگرفتن ترامپ از پایگاه اجتماعی اولیه(سیاستهای اقتصادی دولت او در دوره جدید، بهویژه حمایت گسترده از شرکتهای بزرگ فناوری، هوش مصنوعی و بازارهای مالی، باعث شده بخشی از رأیدهندگان کارگری و کمدرآمد احساس کنند منافعشان قربانی ائتلاف ترامپ با نخبگان اقتصادی شده است). دوم؛ شکاف بر سر سیاستخارجی و جنگها(مگا از ابتدا گرایش قوی به انزواگرایی و مخالفت با مداخله خارجی داشت. اما جنگطلبی آمریکا در خاورمیانه و دریای کارائیب در تناقض با این گرایش قرار دارد). سوم؛ اختلاف نسلی و رسانهای(گفته میشود نسل جدید هواداران مگا که بیشتر در شبکههای اجتماعی فعالاند، رادیکالتر از بدنه سنتی حزب جمهوریخواه هستند. این گروه به رسانههای محافظهکار کلاسیک مانند فاکسنیوز بیاعتماد شده و همین موضوع شکاف میان پوپولیستها و محافظهکاران نهادی را عمیقتر کرده است). چهارم؛ اختلاف درباره آینده جنبش بدون ترامپ(مگا بهشدت شخصمحور است. نبود چهرهای که بتواند همزمان کاریزما، بسیج اجتماعی و کنترل رسانهای ترامپ را داشته باشد، رقابت میان چهرههای قدیمی و جدید برای بهدست گرفتن رهبری جنبش را تشدید و انسجام مگا را تضعیف کرده است.)
تهدیدی خطرناک برای ترامپ
روزنامه انگلیسی «آیپیپر» نیز در گزارشی با اشاره به اختلافها در درون جنبش مگا نوشته است: تشدید اختلافات و درگیریهای داخلی در جریان موسوم به «مگا» میتواند تهدیدی جدی برای موقعیت سیاسی «دونالد ترامپ» باشد؛ تهدیدی که حتی از فشارهای بیرونی نیز خطرناکتر ارزیابی میشود.
به گزارش ایسنا این رسانه انگلیسی در گزارشی تحلیلی خود مینویسد: کشمکشهای جناحی، منازعات مبتنی بر نظریههای توطئه و رقابتهای قدرت درون اکوسیستم سیاسی ترامپ، انسجام این جریان را بهشدت تضعیف کرده و ثبات دولت او را با خطر مواجه ساخته است.
به گزارش آیپیپر، اکنون سراسر فضای مگا را «جنگ بین اخلالگران فضای مجازی» دربر گرفته و افراطیترین نظریهپردازان توطئه با شدت و خشونت علیه یکدیگر وارد نبرد شدهاند. به گزارش این روزنامه، این درگیریها دیگر محدود به حاشیههای مجازی نیست و به کابینه ترامپ، قانونگذاران جمهوریخواه و چهرههای رسانهای بانفوذ محافظهکار نیز سرایت کرده است. اعضای حلقه نزدیک به ترامپ برای جلب توجه و نفوذ نزد رئیسجمهور با یکدیگر رقابت میکنند و همزمان، برخی نمایندگان جمهوریخواه نشانههایی از استقلال بروز داده و حتی مستقیماً علیه خود ترامپ موضع گرفتهاند.
این گزارش به نمونههایی از این شکافهای علنی اشاره میکند. به نوشته آیپیپر، «تاکر کارلسون»، مجری سرشناس، که زمانی از متحدان رسانهای کلیدی ترامپ بود، اکنون از درون محافل مگا هدف حمله قرار گرفته و با القاب تمسخرآمیز به دلیل مواضعش درباره قطر و رژیم صهیونیستی مورد انتقاد قرار میگیرد. همزمان، «مارجوری تیلورگرین» نماینده جمهوریخواه کنگره نیز از سوی ترامپ با لقب تحقیرآمیز مورد خطاب قرار گرفته است؛ نشانهای از آنکه وفاداری در این جریان شکننده و معاملهمحور شده است. «آیپیپر» همچنین به گمانهزنیها درباره برکناری احتمالی برخی اعضای دولت ترامپ اشاره میکند. در این میان از «کریستی نوم»، وزیر امنیت داخلی، «پیت هگست»، وزیر جنگ، و «کش پاتل»، رئیس افبیآی، بهعنوان چهرههایی نام برده میشود که آیندهشان در فضای متلاطم سیاست مگا محل بحث است. به نوشته این روزنامه، نزدیکی به ترامپ همزمان منبع قدرت و آسیبپذیری است، زیرا رقبا برای حذف یکدیگر تلاش میکنند.
این گزارش میافزاید که خود ترامپ نیز با اظهاراتش به این فضای پرتنش دامن زده است. آیپیپر به سخنان او در یک تجمع انتخاباتی درباره «قدرت خرید» اشاره میکند که در آن مشکلات معیشتی را کماهمیت جلوه داد و گفت: خانوادهها نیازی به خرید تعداد زیادی اسباببازی برای فرزندانشان ندارند. به نوشته این روزنامه، این نوع سخنان در زمانی که حتی حامیان مگا دچار اختلاف و نارضایتیاند، بازتاب منفی دارد. در انتها، به گزارش این رسانه انگلیسی، کشمکشهای داخلی در میان چهرههای نزدیک به ترامپ و حامیان جریان مگا، از کابینه تا رسانههای محافظهکار، نشانههایی از بحرانی عمیق است که میتواند آینده سیاسی رئیسجمهور آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.
بحران معیشت در آمریکا
نظرسنجی تازه «انبیسی» هم نشان از کاهش جدی مقبولیت عملکرد ترامپ دارد. براساس این نظرسنجی در میان جمهوریخواهان نیز حمایت از او تضعیف شده و مهمتر اینکه جنبش «مگا» حالا چندان هم هویت غالب حزب جمهوریخواه نیست. انبیسی در توصیف نتایج این نظرسنجی نوشته است: پایگاه مگا همواره یکی از نقاط قوت سیاسی او بوده است اما این نظرسنجی نشان داد که این تعهد در سال 2025 کاهش پیدا کرده است. سهم جمهوریخواهانی که خود را بخشی از جنبش مگا میدانند در طول سال اندکی پایین آمده است و همچنین سهم باورمندان به مگا که عملکرد دونالد ترامپ را بهشدت تأیید میکنند از 78درصد درآوریل(فروردین 1404) به 70درصد در حال حاضر کاهش یافته است. در مجموع در همین حال سهم بزرگسالانی که بهشدت با ترامپ مخالفت میکنند 44درصد است که بهمراتب بیشتر از کسانی است که بهشدت از او حمایت میکنند که 21درصد هستند. براساس این نظرسنجی اکثریت بزرگسالان(53درصد)گفتهاند که در سالهای اخیر بهدلیل افزایش قیمتها، نوع خرید مواد غذایی خود را تغییر دادهاند. این موضوع حتی شامل 39درصد از افرادی با درآمد خانوار بالاتر از 100هزار دلار نیز میشود.