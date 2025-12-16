صهیونیستها هنوز میترسند حزبالله لبنان دوباره برگردد
روزنامه عبریزبان با اشاره به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ در جبهه شمالی و کوچ ۱۰هزار تن از ساکنان این مناطق، هشدار داد در صورتی که شرایط به همین شکل ادامه یابد، هیچ کسی در اینجا باقی نخواهد ماند.
روزنامه عبریزبان «یدیعوت آحارونوت»، روز سهشنبه، نوشت: در «کریات شمونه» (واقع در شمال اراضی اشغالی) آنها با موج دوم کوچ مواجه هستند چراکه دولتی وجود ندارد و چیزی برای اصلاح باقی نمانده است. این روزنامه عبری ادامه داد: «بیش از یکسال از برقراری آتشبس گذشته و ساکنان کریات شمونه خسته شدند، از مجموع ۲۶هزار نفری که قبل از هفتم اکتبر در اینجا سکونت داشتند، حدود ۱۰هزار نفر برنگشتهاند، خشم عمومی از وعدههای محققنشده کابینه در کنار نگرانیها از آینده، آنها را به تظاهرات در خیابانها کشانده و آنها هشدار میدهند که در صورتی که شرایط به همین شکل ادامه یابد، هیچ کسی باقی نخواهد ماند، ما را به شهری ویران بازگرداندند و به حال خود رها کردند، وزرا بیایند و این شرایط سخت را ببینند.» این نشریه در ادامه نوشت: «ظهر روز گذشته در کریات شمونه سکوت کرکنندهای حاکم بود، با چرخیدن در مراکز خرید و مغازههایی که تعدادی از آنها بسته بودند و برخی دیگر به کار خود ادامه میدادند، مشخص شد که جنگ در اینجا به جنگی برای بقا و حفظ شهر تبدیل شده است، تنها نیمی از مشاغل شهر به طور کامل فعالیتهای خود را از سر گرفتند و با این حال از آنها خواسته میشود حتی زمانی که درآمد روزانهشان کمتر از نیمی از درآمد قبل از جنگ است، مالیات بپردازند.»
اینگزارش بهخوبی نشان میدهد که صهیونیستها هنوز از بازگشت حملات مقاومت لبنان در ترس زندگی میکنند، ترسی که زندگی آنان را مختل کرده است. آنطور که «ایسنا» نوشته است، کانال «۱۲» نیز گزارش کرده است: «صدها نفر از ساکنان کریات شمونه در حال حاضر ورودی جنوبی شهر را در اعتراض به وضعیت اجتماعی- اقتصادی ناشی از جنگ اخیر مسدود کردهاند.» گفتنی است، حملات حزبالله لبنان در جریان جنگ پس از هفتم اکتبر این منطقه را به شهر ارواح بدل کرده است، روشن است که آثار وحشتی که حزبالله ایجاد کرده است، یکسال پس از آتشبس هم همچنان باقی است. روزنامه عبری «مارکر» نیز نوشته است که «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم آپارتاید،
۲.۹ میلیارد شِکِل از بودجه بازسازی شمال را برای تأمین نیازهای سیاسی خود در سال انتخابات برمیدارد. سپس وزیر دارایی او، «بتسلئیل اسموتریچ»، به این جشن میپیوندد و از بازسازی شمال برای هدایت بودجه به سمت شهرکنشینان سوءاستفاده میکند.
تغییر رویکرد آمریکا درباره خلع سلاح حزبالله
خبر دیگر از لبنان آنکه روزنامه «الاخبار» گزارش داد سفر فرستاده دولت آمریکا به تلآویو نشانه یک چرخش معنادار در رویکرد واشنگتن نسبت به تحولات غرب آسیاست، رویکردی که در آن غزه، لبنان و سوریه دیگر به عنوان پروندههای جداگانه دیده نمیشوند، بلکه اجزای یک منظومه امنیتی واحد بهشمار میآیند. براساس این گزارش، در نگاه جدید آمریکا، هدف «خلع سلاح حزبالله» از یک مطالبه مطلق فاصله گرفته و به استراتژی واقعگرایانه برای مهار و مدیریت نفوذ تبدیل شده است، تغییری که بیانگر تعدیل انتظارات واشنگتن از تحولات میدانی است.