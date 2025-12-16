صنعا: امارات، مجری دستورات اسرائیل و در خدمت صهیونیسم جهانی قرار گرفته است

سرویس خارجی-

عضو شورای عالی سیاسی یمن، در سخنانی با طرح اتهاماتی صریح علیه شورشیان، نسبت به گسترش نفوذ رژیم صهیونیستی در جنوب یمن هشدار داد و نقش امارات را در این روند، اجرای مستقیم یک دستورکار صهیونیستی توصیف کرد؛ این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که شورای انتقالی جنوب یمن، یا همان مزدوران امارات، از آغاز یک عملیات نظامی گسترده در استان ابین در جنوب این کشور خبر داده است.

مدتی است گمانه‌زنی‌هایی و البته بیش از گمانه‌زنی‌هایی! در رسانه‌های منطقه‌ای و تحلیل‌های کارشناسی (مانند گزارش‌های «عرب‌سنتر واشنگتن»، «میدل‌ایست‌آی» و...) درباره نزدیکی شورای انتقالی جنوبی یمن به رژیم اسرائیل مطرح شده است؛ آن‎‌هم در زمانی که عناصری در بین مقامات جنوبی از امکان پیوستن به پیمان «ابراهیم» سخن گفته‌اند، در شرایطی که این رویکرد با احساسات ضدصهیونیستی گسترده در جامعه یمن در تضاد است. این تحولات، در سایه حملات انصارالله به کشتیرانی مرتبط با اسرائیل و اراضی اشغالی، نشان‌دهنده آن است که جنوب یمن به صحنه‌ای جدید از رقابت‌های ژئوپلیتیکی تبدیل شده، جایی که امنیت دریای سرخ، منابع انرژی و توازن قدرت منطقه‌ای در خطر است.

هشدار صنعا

«عبدالعزیز صالح بن‌حبتور»، عضو شورای عالی سیاسی یمن، اعلام کرد که گروه موسوم به «شورای انتقالی جنوبی یمن» مورد حمایت امارات با رژیم آپارتاید اسرائیل «هماهنگی مستقیم» دارد و هشدار داد که شهر عدن در حال تبدیل‌شدن به «جای پای رسمی» این رژیم است. بن‌حبتور در گفت‌وگو با خبرگزاری «یونیوز» اظهار کرد که اظهارات علنی صادرشده از سوی «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، بازتاب‌دهنده این مسیر است و این اظهارات نشانه‌ای بسیار خطرناک؛ به ‌ویژه در شرایطی است که تحرکات امارات در راستای خدمت به «صهیونیسم جهانی» جریان دارد. آن‌طور که «ایسنا» نوشته است، او افزود: «هر طرفی که با دستورکار امارات همسو شود، عملاً در خدمت پروژه صهیونیستی قرار گرفته است و آن‌چه به‌عنوان پروژه استقلال تبلیغ می‌شود، چیزی جز دروغ نظریه‌پردازان صهیونیسم و عوامل آنها در منطقه نیست. این مقام دولت صنعا با هشدار نسبت به افتادن در دام «توهمات احساسی»، تصریح کرد که آنچه در جنوب یمن رخ می‌دهد، ادامه مستقیم تجاوز سعودی- اماراتی است و حساب کسانی که در این مسیر مشارکت دارند، در روزهای آینده بسیار سنگین خواهد بود.

تأییدی برای هشدار صنعا

تأیید این سخنان را می‌توان در گزارشی از روزنامه عبری‌زبان «جروزالم‌پست» یافت. این نشریه گزارشی منتشر کرده و نوشته است که «اسرائیل از جدایی جنوب یمن و منابع آن منتفع می‌شود و این امر برایش گزینه‌های جایگزین فراهم می‌کند.» این روزنامه، شورای انتقالی را «یک متحد منطقه‌ای مهم» در منطقه‌ای نزدیک به مسیرهای حیاتی کشتیرانی در خلیج عدن و دریای سرخ توصیف کرده است. براساس این گزارش، وجود یک متحد در جنوب یمن به رژیم صهیونیستی امکان می‌دهد «جبهه‌ای منسجم‌تر در برابر نیروهای صنعا» ایجاد کند و همچنین منابع طبیعی استان‌های جنوبی می‌تواند این مناطق را به «شریک اقتصادی جذاب» تبدیل کند که در حوزه انرژی و اقتصاد، گزینه‌های تازه‌ای برای اسرائیل و متحدان منطقه‌ای آن فراهم می‌آورد. گفتنی است، تا کنون، گزارش‌های متعددی در مورد هماهنگی مستقیم مزدوران امارات و رژیم آپارتاید اسرائیل منتشر شده که بسیار قابل‌توجه است.

مزدوران در این روزها چه می‌کنند؟

بنابر گزارش‌ها، نیروهای کمربند امنیتی وابسته به این شورا که تحت فرماندهی «محسن عبدالله الوالی» قرار دارند، این عملیات را تحت عنوان «الحسم» (قاطعیت) آغاز کرده‌اند. در بیانیه ‌این شورا آمده است که این اقدام در راستای تکمیل عملیات پیشین تحت عنوان «سهام‌الشرق» (تیرهای شرق) صورت می‌گیرد و هدف آن «قطع خطوط تدارکاتی گروه‌های مسلح و جلوگیری از هرگونه تحرک یا استقرار مجدد آنها در منطقه» است. الوالی، فرمانده نیروهای کمربند امنیتی، با تأکید بر اولویت‌دار بودن امنیت استان ابین، اعلام کرد که نیروهای تحت امرش به تعقیب افراد مسلح در کوه‌ها و دره‌ها ادامه داده و به‌دنبال «ریشه‌کن کردن کامل» آنان هستند. وی این حمله را امتداد «پیروزی‌های امنیتی و نظامی» در استان‌های حضرموت و المهره دانست. شورای انتقالی جنوب یمن از مدت‌ها پیش خواهان جدایی کامل جنوب یمن از شمال این کشور است. این شورا مدعی است که دولت‌های متوالی در شمال، مناطق جنوبی را به حاشیه رانده‌اند؛ ادعایی که مقامات یمن آن را رد می‌کنند. گفتنی است، این تحولات امنیتی در حالی رخ می‌دهد که در روزهای گذشته، نیروهای شورای انتقالی تصرف استان المهره و همچنین مناطقی از استان حضرموت، از جمله تأسیسات نفتی مهم این منطقه را به دست گرفتند.

شورای انتقالی در سال ۲۰۱۷ تأسیس شد و خواستار جدایی جنوب یمن است. این گروه همچنین می‌گوید که باید وضعیت به قبل از اتحاد یمن در سال ۱۹۹۰ بین دو بخش شمال و جنوب باز گردد. پس از سه سال آتش‌بس در یمن که به تثبیت حضور انصارالله در شمال از یک‌طرف و امارات و عربستان در جنوب از طرف دیگر منجر شد، جبهه داخلی این کشور بار دیگر دستخوش تغییرات میدانی گسترده و ناگهانی شد و نیرو‌های شورای انتقالی وابسته به امارات استان‌های المهره و حضرموت در شرق یمن را به اشغال خود درآوردند که تا پیش ‌از این توسط نیرو‌های نزدیک به عربستان اداره می‌شد. تسلط انتقالی بر شرق یمن زمینه را برای حذف کامل عربستان از عرصه داخلی یمن و آغاز دور جدیدی از جنگ داخلی مهیا می‌کند. هنگامی که رژیم سعودی عملیات عاصفه الحزم (طوفان قاطع) را در سال 1394 علیه یمن آغاز کرد شاید فکر نمی‌کرد که در تبعات سنگین آن چنان غرق شود که از پس آن برنیاید و طرف اماراتی به‌صورت خزنده منافع را در یمن درو کند. تسلط بر جزیره استراتژیک سقطری در اقیانوس هند و نزدیکی باب‌المندب و ایجاد نیروی نیابتی و عمق استراتژیک در یمن از عدن و تنگه باب‌المندب تا ابین ولحج و مکلا در ساحل شرقی یمن که مناطق نفت‌خیز را شامل می‌شود تنها بخشی از منافع امارات طی 10 سال گذشته در یمن به‌شمار می‌آید و می‌توان گفت جای پای امارات در یمن را مستحکم کرد.