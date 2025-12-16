فعالیت ۱۱ مرکز مشاوره پلیس تهران در زمینه مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به نقش مؤثر مشاورههای تخصصی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، از فعالیت ۱۱ مرکز مشاوره پلیس تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سرهنگ علی همهخانی با تأکید بر اینکه مراکز مشاوره فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بهرهگیری از کارشناسان مجرب در حوزههای روانشناسی، مشاوره خانواده و مددکاری اجتماعی، با رویکردی پیشگیرانه و اجتماعیمحور، به شهروندان خدمات تخصصی ارائه میدهند، اظهار داشت: این مراکز تلاش میکنند بسیاری از مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی پیش از ورود به فرآیندهای قضائی و انتظامی، بهصورت اصولی و مسالمتآمیز حلوفصل شود.
همهخانی افزود: این مراکز خدماتی همچون مشاوره فردی، خانوادگی و زناشویی، تربیتی، اجتماعی و روانشناختی را با رعایت کامل اصل محرمانگی و حفظ کرامت مراجعان ارائه میکنند و نقش مؤثری در کاهش تنشهای اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده دارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱ مرکز مشاوره فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در مناطق مختلف شهر تهران فعال هستند، ادامه داد: شهروندان میتوانند برای دریافت مشاوره، راهنمایی و تعیین وقت مراجعه، با شماره تماس ۰۹۶۵۸۰ ارتباط برقرار کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی فاتب تأکید کرد: توسعه خدمات مشاورهای پلیس، گامی مهم در مسیر تحقق امنیت پایدار، افزایش آرامش اجتماعی و تقویت تعامل سازنده میان پلیس و شهروندان بهشمار میرود.