فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۴۴۴۰
تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

فعالیت ۱۱ مرکز مشاوره پلیس تهران در زمینه مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به نقش مؤثر مشاوره‌های تخصصی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، از فعالیت ۱۱ مرکز مشاوره پلیس تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سرهنگ علی همه‌خانی با تأکید بر اینکه مراکز مشاوره فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بهره‌گیری از کارشناسان مجرب در حوزه‌های روان‌شناسی، مشاوره خانواده و مددکاری اجتماعی، با رویکردی پیشگیرانه و اجتماعی‌محور، به شهروندان خدمات تخصصی ارائه می‌دهند، اظهار داشت: این مراکز تلاش می‌کنند بسیاری از مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی پیش از ورود به فرآیندهای قضائی و انتظامی، به‌صورت اصولی و مسالمت‌آمیز حل‌وفصل شود.
همه‌خانی افزود: این مراکز خدماتی همچون مشاوره فردی، خانوادگی و زناشویی، تربیتی، اجتماعی و روان‌شناختی را با رعایت کامل اصل محرمانگی و حفظ کرامت مراجعان ارائه می‌کنند و نقش مؤثری در کاهش تنش‌های اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده دارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱ مرکز مشاوره فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در مناطق مختلف شهر تهران فعال هستند، ادامه داد: شهروندان می‌توانند برای دریافت مشاوره، راهنمایی و تعیین وقت مراجعه، با شماره تماس ۰۹۶۵۸۰ ارتباط برقرار کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی فاتب تأکید کرد: توسعه خدمات مشاوره‌ای پلیس، گامی مهم در مسیر تحقق امنیت پایدار، افزایش آرامش اجتماعی و تقویت تعامل سازنده میان پلیس و شهروندان به‌شمار می‌رود.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

دونه، دونه!(گفت و شنود)

راه و بی‌راه(یادداشت روز)

چین حاکمیت خود بر تایوان را قابل تردید دانست(نکته)

کارشناسان: تیراندازی در ساحل سیدنی کار موساد است

اخبار ویژه

خاطره‌ای از حضرت آیت‌الله شاهچراغی

دلیل اصرار گروسی بر بازرسی از تأسیسات بمباران‌شده تأیید موفقیت یا شکست حمله آمریکا است

آنها که تورم را دامن زدند و برایش مرثیه هم ساختند!

برخورد جدی با مدیران بانکی که با دلالان ارز و طلا همکاری می‌کنند

گاردین: ترامپ در آمریکا مشغول پاکسازی قومی است