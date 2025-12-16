آیین بهره‌برداری از پنج دستگاه اتوبوس برقی داخلی دیروز با حضور جمعی از مدیران شهری شهرداری تهران برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری شهر، معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران در این مراسم با اشاره به اقدامات اخیر مدیریت شهری در حوزه حمل‌ونقل عمومی، اظهار داشت: امروز یک اتفاق ویژه در شهر تهران رقم خورد. اولویت ما از ابتدای این دوره، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران بوده است. در آغاز دوره، حدود ۸۶۰ دستگاه اتوبوس شاغل در خطوط فعال بودند، اما اکنون این عدد به سه‌هزار و 200 دستگاه اتوبوس فعال افزایش یافته است که بخش عمده آن حاصل نوسازی ناوگان است.

محسن هرمزی افزود: این نوسازی با استفاده از ظرفیت تولید داخل و با مشارکت شرکت‌هایی همچون عقاب و مپنا انجام شده است. در کنار این موضوع، حرکت جدی در حوزه برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی آغاز شد که امروز آثار آن در سطح شهر قابل مشاهده است؛ به‌طوری‌ که در حال حاضر ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی در خطوط شهری در حال سرویس‌دهی هستند و ۱۱۰ دستگاه دیگر نیز به بندر رسیده و در حال طی مراحل ترخیص هستند.

هرمزی با تأکید بر حمایت از تولید داخل ادامه داد: در کنار تمامی این اقدامات، نگاه ما حمایت از توان داخلی و اولویت‌بخشی به تولید داخل بوده است. این مسیر با همکاری مجموعه مپنا و شرکت عقاب تحت عنوان شتاب دنبال شد. اتوبوس‌هایی که امروز مشاهده می‌شود، تولید داخل هستند و پنج دستگاه از این اتوبوس‌ها از امروز وارد خط خواهند شد.

وی بیان داشت: تکمیل فرآیند تست این اتوبوس‌ها زمان‌بر بود چراکه این پروژه کاری نو محسوب می‌شد و در مجموعه مپنا انجام شد.

با این حال، شهرداری تهران در کنار تولیدکنندگان داخلی ایستادگی کرد و حمایت لازم را به عمل آورد تا این اتوبوس‌ها بتوانند برای کشور منشأ اثر باشند.

معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران گفت: طبق توافق انجام‌شده با پیمانکار، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۲۰ تا ۲۵ دستگاه دیگر به ناوگان اضافه شود و به همین میزان نیز تا اردیبهشت‌ماه سال آینده وارد چرخه بهره‌برداری شود. هدف‌گذاری ما این است که در نیمه نخست سال آینده، مجموع ۱۰۰ دستگاهی که قرارداد آن منعقد شده است، به نتیجه برسد.

هرمزی درباره سفارش اتوبوس‌های داخلی اظهار داشت: سفارش اتوبوس‌های داخلی شهرداری تهران ۵۰۰ دستگاه است که امروز پنج دستگاه آن تحویل گرفته می‌شود و این روند، آغازی برای توسعه هرچه بیشتر ناوگان اتوبوسرانی پایتخت خواهد بود. البته به‌دلیل محدودیت منابع و توان تولید، قرارداد با تولیدکنندگان داخلی با اصلاحاتی همراه شد، اما روند کلی مطابق برنامه در حال اجراست.

وی درباره میزان داخلی‌سازی تجهیزات گفت: در حال حاضر حدود ۴۵ درصد تجهیزات این اتوبوس‌ها داخلی و ۵۵ درصد آن خارجی است. حتی اگر کیفیت تولید داخل در مقایسه با نمونه‌های خارجی تفاوت‌هایی داشته باشد، سیاست ما حمایت از تولید داخل و فراهم‌کردن بستر لازم برای ارتقای آن و تداوم این مسیر است.