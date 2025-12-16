دختران انقلاب پرچمدار دفاع از آرمان شهدا در عرصه حجاب فاطمی

کامران پورعباس

مجموعۀ «دختران انقلاب» سال‌هاست که فعالیت‌های فرهنگی و بصیرتی و متحول‌کنندۀ گسترده و عمیق و اثرگذاری در عرصه دفاع از آرمان شهدا در عرصه حجاب فاطمی انجام داده است و هر سال یک تجمع بزرگ و نمادین نیز با موضوع حجاب فاطمی و با یاد و تصاویر شهدا و با جلوداریِ خانواده‌های شهدا و با شرکت خیل عظیم مردم برگزار کرده است.

مجموعه دختران انقلاب سال‌هاست در حوزه مطالبات زنان به خصوص در حوزه حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می‌کند. این مجموعه طی سال‌های اخیر توانسته است تشکیلات و کار مطالعاتی و تجزیه گفتمانی امامین انقلاب را در حوزه امر به معروف و نهی از منکر و حجاب تکمیل کند و به اجرا درآورد.

افراد حاضر در این مجموعه شامل زنان فارغ‌التحصیل دانشگاه و حوزه هستند که بعد از شکل‌گیری با حمایت خانواده شهدا، مراجع عظام و اساتید اخلاق توانسته‌اند فعالیت خود را در شهر‌های بزرگی از جمله تهران و اصفهان ادامه دهند.

دسته حجاب فاطمی با علمداری دختران انقلاب

امسال دسته حجاب فاطمی با علمداری دختران انقلاب در سومین روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در روز جمعه 7 آذر 1404 از چهارراه ولی‌عصر تا دانشگاه تهران و از دانشگاه تهران تا میدان انقلاب با حضور حدود شصت هزار نفری مردم برگزار گردید.

روزنامه کیهان شاید تنها روزنامه کشور بود که در روز شنبه 8 آذر 1404، یکی از تیترهای صفحه1 خود را به این حماسه مردمی اختصاص داد و در صفحه اول تیتر زد:

«اجتماع خانوادگی حجاب فاطمی با حضور پرشور مردم برگزار شد».

روزنامه کیهان در همان صفحه اول، در توضیح این تیتر نوشت:

«اجتماع خانوادگی و دسته عزاداری حجاب فاطمی روز جمعه ۷ آذر ماه با پرچمداری خانواده‌های معظم شهدا و حضور دخترانی که به تازگی حجاب را برگزیده‌اند، با هدف پاسداشت فرهنگ عفاف و حجاب، تحکیم بنیان خانواده و نمایش وحدت اجتماعی حول ارزش‌های اسلامی و به همت مجموعه مردمی دختران انقلاب از چهارراه ولی‌عصر(عج) به سمت دانشگاه تهران برگزار شد.»

این خبر، با سه تصویر بزرگ از این اجتماع پرشور با مطالبه مقدس حجاب فاطمی در صفحه یک کیهان مزین شده بود. تصویری از انبوه جمعیت حاضر در تجمع، تصویری از دو کودک خردسال که در میان تجمع‌کنندگان بودند و هر کدام عکسی از یکی از شهدای خردسالِ جنگ 12 روزه را در دست داشتند و تصویر سوم که پلاکاردی در دست تجمع‌کنندگان بود که روی آن نوشته شده بود: «ما برای حفظ ارکان خانواده، خواهان اجرای قانون حجاب هستیم».

روزنامه کیهان در 2 آذر 1404 نیز در خبری با تیترِ «خیزش «دختران انقلاب» برای حجاب فاطمی»، نشست خبری دسته عزاداری خانوادگی حجاب فاطمی را پوشش داده بود.

اشتراک همه ما حجاب، امام حسین‌(ع)

و آرمان‌های شهداست

اما در مورد خود تجمع حجاب فاطمی هم باید گفت که خانم بهاره جنگروی، مسئول مجموعه مردمی دختران انقلاب، در نشست خبری دسته عزاداری خانوادگی «حجاب فاطمی» که حدود یک هفته قبل از تجمع در حوزه هنری برگزار شد، با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز استکبارستیزی و توصیه ایشان به دختران و بانوان برای توجه و دعوت اطرافیان به «حجاب زینبی و زهرایی»، اظهار داشت: ما پیش از بیان این توصیه از سوی رهبر انقلاب، تبلیغ برنامه‌ای را آغاز کرده بودیم که هدف آن احیا و تجدید پیمان با آرمان‌های فاطمی است. حضرت زهرا(س) با حجاب، عفت و حیا عجین هستند و ما قصد داریم این مسیر را احیا کنیم.

وی اظهار داشت: مجموعه دختران انقلاب در نظر دارد دسته عزاداری‌ای را با پرچمداری خانواده شهدا و همراهی علما راه‌اندازی کند. زن ایرانی برای حجاب ایستاده است، چون می‌داند این پوشش هم فرهنگ ملی اوست و هم فرهنگ دینی‌اش.

مسئول مجموعه مردمی دختران انقلاب تصریح کرد: جریان دختران انقلاب فعالیت‌های خود را محدود به فضای مجازی یا جلسات رسمی نکرده و در میدان حضور دارد: در کافه‌ها، پارک‌ها و فضا‌های عمومی فعالیت می‌کنیم.

بسیاری از دخترانی که تحت‌تأثیر فضای رسانه‌ای روسری‌شان افتاده بود، وقتی فرهنگ ملی و سبک زندگی حضرت زهرا و حضرت زینب را برایشان تبیین می‌کنیم، دوباره حجاب را انتخاب می‌کنند.

وی به روایت‌هایی از تاثیرگذاری این فعالیت‌ها اشاره کرد و گفت: دخترانی که در چهارراه ولی‌عصر درباره جایگاه عفت فاطمی شنیدند، همان‌جا روسری سر کردند. بسیاری از آنها حتی نمی‌دانستند حضرت زهرا(س) تا چه حد نسبت به عفاف و پوشش حساس بودند.

خانواده‌های شهدا، پرچمدار حجاب فاطمی

خانواده‌های شهدا نیز قبل از برگزاری دسته حجاب فاطمی از اهمیت حجاب فاطمی گفته و همگان را به شرکت در تجمع دعوت کردند. قبل از تجمع، کلیپی در سطح گسترده در فضای مجازی و رسانه ملی منتشر شد که گزیده‌ای از صحبت‌های موجود در آن چنین است:

پدر شهید رسول خلیلی: «شهدای ما رفتند به آرمان‌های حضرت زهرا(سلام الله علیها) لبیک گفتند... دشمن آمده جنگی را شروع کرده و فرهنگ ما را نشانه گرفته، آن هم فرهنگ حجاب فاطمی...»

پدر شهید مصطفی احمدی روشن: «[شهدا] در مقابل فرهنگ مبتذل استکبار جهانی ایستادند... پرچمداری این راهپیمایی را خانواده شهدا بر عهده‌ دارند.»

پدر شهید محمد حسین حدادیان: «شهید حدادیان هم مثل بقیه شهدا، دغدغه کشورشان را داشتند، دغدغه اقتصاد مملکت‌شان را داشتند و دغدغه حجاب را داشتند... من خواهشم از جوان‌ها این است که در هر شکل و قیافه‌ای که هستید، یا هر علایق و سلایقی که هستید، بدانید که دشمن چشم دیدن شماها را ندارد.»

مادر شهید سلمان امیر احمدی: «برای من همین بس که فرزندم نگذاشته چادر حضرت زهرا را از سر خانمی بکشند.»

مادر شهید بهروز صبوری: «خواهش می‌کنم برای عزاداری خانم جانم فاطمه زهرا شرکت کنید.»

حجاب فاطمی، نماد عزت و کرامت

7 آذر ۱۴۰۴، تجمع دسته حجاب فاطمی، بسیار باشکوه برگزار شد؛ به‌گونه‌ای‌که یک ساعت قبل از شروع برنامه، چهارراه ولی‌عصر مملو از جمعیت شده بود. برخی به‌صورت شخصی و خودجوش از شهرستان‌های مختلف خود را به این تجمع رسانده بودند.

این گردهمایی عظیم که با مشارکت خانواده‌ها و اقشار مختلف مردم از چهار راه ولی‌عصر آغاز شد، با تجمع اصلی در مقابل دانشگاه تهران به اوج خود رسید. شرکت‌کنندگان با شعارها و دست نوشته‌های خود بر اهمیت حفظ ارزش‌های دینی، تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به‌عنوان برجسته‌ترین شاخصه‌های مکتب انسان‌ساز اسلام تأکید کردند.

در میان پرچم‌های سه‌رنگ سرزمین‌مان و بیرق‌های منقش به نام حضرت فاطمه(س)، پرچم‌هایی با نشان دختران انقلاب هم در دست حاضران دیده می‌شد.

تا چشم کار می‌کرد تصاویری از چهره‌های معصوم شهیدان در دستان عزاداران فاطمی بود.

جایگاهی در صدر مراسم، میزبان خانواده‌های شهیدان بود. پدر و مادرِ محمدحسین حدادیان شهید امنیت، پدر و خواهرِ روح‌الله عجمیان شهید امنیت و حجاب، شهدای جنگ ۱۲ روزه و...

حضور سردار قاآنی، که به‌عنوان «مرد میدان جنگ سخت» شناخته می‌شود، در این تجمع حجاب فاطمی، پیام مهمی داشت؛ اینکه همان گونه که جبهه جنگ سخت اهمیت دارد، جبهه جنگ نرم و موضوع حجاب نیز دارای اهمیت است.

حضور خانواده‌های شهدا که تصاویر فرزندان خود را بالا گرفته بودند نشان می‌داد که فرزندان‌شان برای حفظ حجاب جان خود را فدا کرده‌اند. همچنین، دختران تازه محجبه‌ای در تجمع حاضر بودند که ملیکا به نمایندگی از آنان بر روی سن آمد و صحبت کرد.

و بالاخره سخنرانی خانم بهاره جنگروی، مسئول گروه مردمی و جهادی دختران انقلاب.

در پایان این تجمع، حاضران ضمن قرائت بیانیه‌ای، بر پاسداشت «حجاب فاطمی» به عنوان نماد عزت، کرامت و هویت زن مسلمان تأکید کرده و اعلام داشتند که حجاب سپری در برابر تضعیف فرهنگی و ابزاری برای صیانت از بنیان خانواده است.

احیای حجاب و عفاف فاطمی

مطالبه مردم از مسئولان

برشی از قرائت بیانیۀ مطالبه‌گرانۀ حجاب توسط خانم جنگروی مسئول جنبش دختران انقلاب در دسته باشکوه حجاب فـاطـمـی چنین است:

«سلام به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم که در حق زنان این چنین فرمودند: «و علی النساء بالحیاء و العفه».

سلام بر نایب امام زمان‌مان که فرمودند: کشف حجاب حرام شرعی و حرام سیاسی است. سلام بر ارواح طیبه شهیدان. سلام بر مرد میدان، سیدالشهدای مقاومت که فرمود: مگر می‌شود به دختر خودمان حساس باشیم و نسبت به عفت و حیای دختران جامعه بی‌تفاوت باشیم. سلام بر مدافعان حرم. سلام بر بدن بی‌سر محسن حججی که سرش رفت تا روسری نرود.

سلام بر اتحاد مقدس. اتحاد مقدس یعنی «و اعتصموا بحبل الله جمیعا»؛ یعنی اتحاد و وحدت حول ارزش‌های الهی، نه حول بی‌بند و باری و ناهنجاری‌ها.

ما آمده‌ایم که نشان بدهیم با هر جناح و سلیقه سیاسی ایستاده‌ایم پای حکم خدا، پای وصیت شهیدان و پای فرهنگ ملی‌مان یعنی حجاب و عفاف.»

برش دیگری از این بیانیه:

«این روزها دل در دل‌مان نبود وقتی ولی امر مسلمین، نایب امام زمان‌مان، حضرت سید علی حسینی خامنه‌ای، فرمودند: دختران، زنان، مردم را به حجاب زهرایی و زینبی دعوت کنید.

آمده‌ایم به میدان مثل حاج قاسم، مثل حاجی‌زاده‌ها، مثل سلامی‌ها، مثل حججی‌ها، مثل صدرزاده‌ها و آرمان‌ها و محمدحسین‌ها، لبیک بگوییم. آقا جان، سر خم می‌سلامت، شکند اگر سبویی.

و اما یادآوری برای مسئولین. مسئولین محترم جمهوری اسلامی، از هر جناح سیاسی که هستید، با هر سلیقه سیاسی که هستید، یادتان بیاید که زن ایرانی، همان زنی است که وقتی رضاخان قلدر و ملعون کشف حجاب کرد، زن ایرانی خودش را در خانه حبس کرد که روسری و چادر از سرش کشیده نشود.

از سران محترم قوا، از جانب تمامی مردم، تمامی خانواده‌های شهدا که عکس‌های‌شان در این جمع به چشم می‌خورد، تقاضا داریم، احیای حجاب و عفاف فاطمی و اجرای قانون عفاف و حجاب را، لحظه‌ای در اجرای آن تعلل نکنند.»

لزوم هوشیاری در برابر توطئه فرهنگی دشمنان

بعد از برگزاری دسته حجاب فاطمی، خانم جنگروی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری حوزه در تهران با بیان اینکه اجتماع بزرگ حجاب فاطمی با حضور خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و سایر اقشار مردم در تهران برگزار شد، افزود: حضور جمع کثیری از دلسوزان انقلاب اسلامی و نخبگان جامعه در این اجتماع بسیار معنادار بود.

وی گفت: دسته عزاداری دختران انقلاب، امروز هفتم آذر ۱۴۰۴ با هدف پاسداشت فرهنگ عفاف و حجاب، تحکیم بنیان خانواده و نمایش وحدت اجتماعی حول ارزش‌های متعالی اسلامی از چهار راه ولی‌عصر(عج) به سمت دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: پیام شرکت‌کنندگان در این مراسم، لزوم هوشیاری مسئولان نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران در برابر توطئه فرهنگی دشمنان بود.

مسئول مجموعه مردمی دختران انقلاب با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته بسیج که با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ بسیجی در کشور همراه بود، گفت: مجموعه مردمی دختران انقلاب با همین رویکرد بسیجی و با هدف تجدید پیمان با آرمان‌های فاطمی و احیای مسیر عفاف و حیا، وظیفه برگزاری اجتماع بزرگ امروز را برعهده گرفت.

جنگروی اظهار داشت: این دسته عزاداری با پرچمداری خانواده شهدا و همراهی علما برگزار شد و کاملاً مردمی و بسیجی شکل گرفت و به هیچ گروهی با جناحی وابسته نیست.

مسئول مجموعه مردمی دختران انقلاب با بیان اینکه در این برنامه خانواده شهدا پرچمدار بودند و حتی دخترانی که روزی بی‌حجاب بوده‌اند، در مراسم شرکت کردند و در طی مسیر از تجربه بازگشت خود به حجاب سخن گفتند، خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی نیازمند جهاد تبیین و روشنگری است و نسل جوان به این طریق از دام تبلیغاتی دشمنان در امان می‌مانند.

پیشینه و اهداف و عملکردِ مجموعه دختران انقلاب

حال خوب است که ببینیم پیشینه و اهداف و عملکردِ مجموعه دختران انقلاب در عرصه دفاع و ترویج حجاب فاطمی چیست و چه موفقیت‌ها و دستاوردهایی تاکنون داشته است.

خانم جنگروی در مصاحبه‌های متعدد و مکررش تابلوی تمام‌نمایی از وضعیت مجموعه دختران انقلاب ارائه داده است که یکی از کامل‌ترین و مفصل‌ترین و جامع‌ترین آنها، گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان بوده که در 11 شهریور 1403 در این روزنامه منتشر گردیده است.

بخش‌هایی از صحبت‌های خانم جنگروی در این گزارش را مرور می‌کنیم:

- جرقه اولیه فعالیت ما از سال 89 شکل گرفت به‌همراه تعدادی از بچه‌های فعال دانشجویی دور هم جمع شدیم. فارغ‌التحصیلان کارشناسی دانشگاه در فاصله‌ای که تا کارشناسی‌ارشد قرار می‌گیرند دغدغه اقدام مؤثر دارند و عمده دانشجویان فعال فضای تشکل‌های دانشجویی مانند جامعه اسلامی، انجمن اسلامی مستقل و بسیج دانشجویی از افرادی بودند که همکاری را با ما شروع کردند. در ابتدا فعالیتی مطالعاتی حول این مسئله که «چگونه می‌توان در حوزه فرهنگی اثرگذاری مطلوبی در جامعه داشته باشیم» شکل گرفت و به این نتیجه رسیدیم امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دو واجب فراموش و لگدمال‌شده هستند. ما خواستیم بگوییم این دو واجب، نرم‌افزاری هستند که اسلام در 1400 سال پیش معرفی کرده و در دوران فعلی مکاتبی مانند کپنهاگ و دانشمندانی مانند باری بوزان تازه به آن رسیده‌اند که در سطح جوامع باید چیزی فرهنگ را به مردم توسط خودشان یادآوری کند. بیش از سه‌سال کار مطالعاتی صورت گرفت و به الگویی رسیدیم که مردم باید آموزش ببینند و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با لحنی قشنگ انجام دهند که سبب جذب طرف مقابل شود.

- با توجه‌ به تجربه‌ای که از تشکل‌های دانشجویی داشتیم چارت تشکیلاتی نوشتیم و افرادی را مأمور هر قسمت کردیم، سپس به این مرحله رسیدیم که باید بروز و ظهور رسانه‌ای داشته باشیم؛ از این ‌رو به‌دنبال اسمی خوب گشتیم؛ در همان زمان جریانی به اسم «دختران خیابان انقلاب» شکل‌ گرفته بود که عده‌ای از دختران روسری‌های خود را به چوب می‌زدند. پیش از آن چندسال کار مطالعاتی کردیم و دریافتیم دختران کم‌حجاب ما نیز به‌دنبال عفت و حیا هستند و اقدام عده‌ای علیه حجاب دروغ است که خود را نماینده زن ایرانی معرفی می‌کنند، اکثر آنها تابعیت گرفته‌اند و به خارج از کشور رفته‌اند. ما گفتیم اسم انقلاب برای بچه‌های انقلابی فارغ از هرنوع پوششی است؛ از این ‌رو اسم خود را دختران انقلاب گذاشتیم. برای بروز رسانه‌ای یکی از دوستان خواهر مصی علی‌نژاد را معرفی کرد که خانواده‌ای مذهبی است. من به روستای قمی‌کلای بابل رفتم و با خانم علی‌نژاد صحبت کردم که در آن زمان شناخته‌شده نبود. از او خواستم با توجه به دغدغه‌ای که دارد در مراسم ما حاضر شود. او هم قبول کرد و گفت می‌خواهم از حضرت‌آقا معذرت‌خواهی کنم که چنین فردی با اسم خانواده ما وجود دارد. در جمع ما حاضر شد و درددلی را خطاب به مصی علی‌نژاد خواند. با حسینیه شهید همت صحبت کردیم و در آنجا با حضور و سخنرانی خانواده شهدا مراسم را برگزار کردیم. البته اعلام نکرده بودیم که میهمان ما خواهر یک ضدانقلاب است و فقط چنددقیقه قبل از اجتماع اعلام کردیم که بلافاصله صفحات معاند ادعا کردند خانواده مصی علی‌نژاد را مجبور کرده‌اند که از او اعلام برائت کند. خود مصی نیز کامنت‌های پیجش را بست، چون مردم به او گفتند تو که خانواده‌ات را رها کردی و از لحاظ عاطفی ضعیف هستی نمی‌توانی دلسوز زن ایرانی باشی. این برای او سنگین بود. اقبال مردمی به این اجتماع بسیار زیاد بود و جمعیت در خارج از حسینیه هم حضور داشت و خود مردم زنجیره‌ای تشکیل دادند که خودروها حرکت کنند. این اولین برنامه ما بود.

- اجتماع اول جشن تولد دختران انقلاب بود که هرساله 21 تیرماه اجتماعی برای بروز و ظهور دختران انقلاب گرفته می‌شود.

- هرسال این اجتماعات برگزار و جمعیت از سال قبل بیشتر شد. دوسال در میدان امام حسین(ع) و دوسال در ورزشگاه شیرودی برگزار شد که از اصفهان هم اعلام آمادگی کردند و در خیابان چهارباغ جمعیت بسیار زیادی حضور داشتند. هرساله جمعیت حضار بیشتر می‌شد و سال قبل به همین علت در ورزشگاه 12 هزارنفری آزادی برگزار کردیم که مسئول سالن به علت کمبود اکسیژن در را بست، چون جمعیت بسیار زیاد بود. امسال هم در ورزشگاه صدهزارنفری برگزار شد.

- میادین پرتردد مانند چهارراه ولی‌عصر(عج)، میدان تجریش، میدان فاطمی، میدان شهدا و... در ایام شهادت حضرت زهرا(س) و دهه‌های اول و دوم محرم موکبی را راه انداختیم که به‌مرور در ایام ولادت ائمه نیز اقدام به برگزاری موکب و ایستگاه صلواتی کردیم، مثلا پاتوق‌های امام زمانی و امام رضایی را برگزار کردیم.

- یک‌سال در میلاد امام رضا(ع) در مترو پاتوقی را تشکیل دادیم و فقط این نبود که گیره و روسری بگذاریم. نه! برای مثال بچه‌های هنر ما تمثالی از حرم امام رضا(ع) را درست کردند و از دختران کم‌حجاب و روسری‌افتاده دعوت کردیم که داخل پاتوق بیایند و یک شربت میهمان امام رضا(ع) باشند. از آن دختران ‌پرسیدیم که آیا دل‌شان برای امام رضا(ع) تنگ شده است یا نه؟ خیلی از آنها ابراز دلتنگی کردند. سپس آنها را روبه‌روی تمثال

امام رضا (ع) بردیم که اشک صورت‌شان را پر کرد. همان‌جا به آن دختر گفتیم برای ما دعا کند. امربه‌معروف یعنی اینکه خوبی‌های طرف را تایید و سپس تشویق کنید. ارتباط قلبی همان‌جا برقرار ‌شد و یک روسری متبرک به حرم را هم به آنها ‌دادیم و ‌خواستیم که قول بدهند تا تولد امام رضا(ع) این روسری نه عقب برود نه بیفتد. بسیاری از آنها استقبال کردند. یک کتیبه نیز با شعر «رو به ایوان طلا کردی و گفتی به امام، من اگر حجاب دارم همه از لطف شماست» به‌عنوان هدیه ما بود که پیشنهاد دادیم این کتیبه را گوشه اتاق خود نصب کنند و هر وقت روسری‌شان عقب رفت، نگاهی به آن داشته باشند. این دختران با کتیبه و چشمان اشکی بیرون رفتند. ما نام و شماره‌های آنها را گرفتیم و پس از چندی به آنها زنگ زدیم و گفتیم به کمک احتیاج داریم. این دختران در احساسات‌شان به اهل‌بیت(ع) با ما اشتراک دارند و با این اشتراک جذب شدند و احساسات‌شان غلیان کرد که در مرحله بعد باید تبدیل به کنشگر شوند و مبانی آنها قوی شود و گره‌های ذهنی‌شان باز شود. اکنون هیئتی هفتگی به اسم «صراط الزهرا(س)» داریم و از این دختران دعوت می‌کنیم که خادمی هیئت را برعهده داشته باشند و استقبال زیادی از این پیشنهاد صورت گرفته است. خادمی هیئت مقام کنشگری است که سبب می‌شود ظاهر این دختران روزبه‌روز تکامل پیدا کند و پوشش بیشتری داشته باشند.

- اقدام دیگر ما برگزاری کرسی‌های آزاد فکری است و دخترانی که کنشگر شده‌اند در این مناظره حاضر می‌شوند و یکی از بانوان مسلط به مبانی در طرف دیگر مناظره قرار می‌گیرد تا دختران تشکل ما شاهد مناظره باشند و گره‌های ذهنی خود را باز کنند.

- به‌طور معمول در هیئات در ابتدا احکام توضیح داده می‌شود که ما به‌جای آن به آموزش «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر» می‌پردازیم. فیلم‌هایی را که در فضای مجازی پخش‌شده‌ است، دیده‌اید؟ در خیابان امربه‌معروف می‌کنیم و فیلم می‌گیریم که البته چهره را تار می‌کنیم و صدا را تغییر می‌دهیم. لفظ قشنگی که به‌کار می‌رود و مخاطبانی که می‌پذیرند. این مدل امربه‌معروف را آموزش می‌دهیم. در کانال خودمان[در پیامرسان ایتا] منتشر می‌کنیم اما آن‌قدر برای مردم شیرین است که پخش می‌شود.

- ما به ضدانقلاب نشان داده‌ایم «فکر نکن کسی که روسری‌اش افتاده در جبهه تو است.» واقعا این‌گونه است که دل این افراد برای رهبر و کشورشان و شهدا می‌تپد.

- اقبال عمومی بالا رفته است. مثلا از هلند برای ما فیلم می‌فرستند که شبیه کار دختران انقلاب افرادی به دختران غربی پیشنهاد می‌دهند که چند دقیقه روسری سر کنند تا حجاب را تجربه کنند. این خبرنگاران سؤال دارند که در ایران چه خبر است که در خارج از کشور هم عده‌ای پیدا شده‌اند و انجام می‌دهند.

- ما در طول سال در مناسبت‌های مختلف فعالیت‌های هنری، تئاتری و فرهنگی به همراه حضور در میدان و راهیان نور داریم که بستری را فراهم می‌کند. با استفاده از این بستر دخترانی که روسری‌افتاده هستند جذب می‌شوند و وقتی گره‌های ذهنی آنها باز می‌شود در این اجتماعات روسری‌های متبرک سر می‌کنند یا چادری می‌شوند. یکی از مهم‌ترین اهدافی که در این اجتماع رقم می‌خورد همین باحجاب‌شدن دختران است.

- چندتا موکب در عاشورا برای حضرت زهرا(س) زده بودیم که یکی از آنها در چهارراه ولی‌عصر بود. میدان ولی‌عصر شلوغ شده بود و یاسمن که یک دختر 17 ساله مکشفه بود، از آن شلوغی‌ها دویده بود که ما دعوتش کردیم داخل موکب بیاید و استراحت کند و نگاه کرد و با تعجب پرسید که بیایم داخل؟ به من گفت که هیئتی هستم. دعوتش کردم به داخل بیاید و یک دقیقه روضه گوش دهد و جلوی تمثال در سوخته حضرت زهرا(س) خیلی‌گریه کرد. فیلم نحوه شهادت آرمان را به او نشان دادم که نمی‌شناخت. از نحوه شهادت گفتم و بحث باز شد که یک ساعت با او صحبت کردم و متوجه شدم براساس هیجان کاذبی که معلم وی به او تزریق کرده داخل شلوغی‌ها شده بود و در کیفش سیگارت داشت و به من گفت برای هیجان و شور وارد این آشوب شده است. رهبری می‌فرمایند این جوانان پشت این آشوب و کشف حجاب را نمی‌دانند. این دختر روز بعد از من خواست وارد موکب شود. گره‌های ذهنی‌اش باز شد، کم‌کم روسری‌اش را سر کرد و به دیدن مادر آرمان رفت. به من می‌گفت وجدان‌درد دارد؛ چراکه داخل کسانی شده که این بلا را سر آرمان آوردند. همین موکب‌ها و پاتوق‌هایی که برگزار شد و دختران کنشگر جذب شدند، اتفاقات خوبی است.

- در چهارراه ولی‌عصر بودیم، یک خانم به همراه همسرش داخل موکب آمد و بعد از آن، آقا از من راهی برای کمک کردن به موکب خواست چون حالش خیلی خوب شده بود و شماره کارت گرفت و 5 میلیون واریز کرد. خانمش هم توی دفتر یادداشت داخل موکب نوشت که تا به حال نمی‌دانسته خدا فرشته‌هایی به نام چادری را آفریده است. می‌گفت فکر می‌کردم خانم‌های چادری، عبوس و تند هستند اما وقتی برخورد بچه‌های ما را دیده بود، نظرش عوض شد. مثلا در ابتدا که از او دعوت کردیم تا شربت بخورد به ما گفت روسری سر نمی‌کند و همین‌گونه وارد موکب می‌شود که گفتیم اشکال ندارد. همین خانم پس از صحبت با ما با روسری متبرک بیرون رفت. این‌قدر هجمه رسانه‌ای دشمن بالاست که دید مردم نسبت به محجبه‌ها بد شده و از طریق همین هجمه رسانه‌ای در قضیه «زن، زندگی، آزادی» دوقطبی در جامعه پدید آوردند.

- من معتقدم کار فرهنگی برای حجاب هرچه‌قدر مردمی‌تر بشود قشنگ‌تر است. یک‌عده از بچه‌ها در مترو چهارراه ولی‌عصر و بالای آن کار می‌کردند و طرف که می‌دید این فرد حمایل و آرم ندارد، خیلی خوب استقبال می‌کرد. چون می‌دید این حرکت مردمی است به راحتی پذیرش می‌کرد. من اعتقاد دارم بسیاری از بانوان فطرتا به حجاب و حیا تمایل دارند. می‌دانید حجاب هم در فرهنگ ملی ما است و هم در فرهنگ دینی. این افراد با کارهای فرهنگی به این سمت می‌آیند که منظورم از سمت جناح خاصی نیست بلکه به سمت حجاب گرایش پیدا کرده یا نقص حجاب خود را برطرف می‌کنند. عده‌ای هستند که ناهنجار بوده و کار فرهنگی روی اینها جواب نمی‌دهد زیرا یا فرد اجیر شده یا سعی دارد که یک ناهنجاری را در جامعه ترویج دهد. چند وقت پیش خانمی را با پوشش بسیار بد که بچه‌ها رفتند با لحن خوشگل و هدیه با او صحبت کنند که از همان اول شروع به فحاشی کرد؛ این افراد اقلیت هستند که باید قانون برای آنها تکلیف کند.

- همان برخورد قانونی برای هنجارشکن‌ها نیاز است. من در کنار طرح نور با فاصله ایستاده بودم تا ببینم برخورد مردم نسبت به تذکر نیروی انتظامی چیست که دیدم اکثر مردم می‌پذیرند و به قانون کشورشان احترام می‌گذارند، اما افرادی هستند که هنجارشکن بوده و کار فرهنگی برای آنها جواب نمی‌دهد بلکه باید قانون ورود کند. اکثر مردم و اغلب بانوان ما تشنه کار فرهنگی هستند و حاضرم این را به شما نشان دهم.

مدافعان حریمِ حجاب و عفاف

برخی گزارش عملکردهای خانم جنگروی که در مصاحبه‌های مختلف تبیین گردیده، عبارتند از:

- اجتماعات مجموعه دختران انقلاب ابتدا در مساجد سطح شهر برگزار می‌شد، اما رونق آن به شکل فعلی اولین بار در حسینیه حاج همت و با دعوت از خواهر مسیح علی‌نژاد و اعلام برائت او از خواهرش آغاز شد و توانست با استقبال چشمگیری روبه‌رو شود. با توجه به عملکرد مثبت مجموعه در حوزه حجاب و عفاف، این مجموعه بار دیگر توانست با حمایت‌های مردمی جمعیتی ۱۵ هزار نفره را در میدان امام حسین(ع) و جمعیت کثیری را در مجموعه ۳۰ هزار نفری ورزشگاه شهید شیرودی گرد هم آورد. با این هدف که دشمن و مسئولان بدانند دو قطبی برای حجاب در جامعه ایرانی وجود ندارد و همه زنان و دختران ایرانی حتی آن‌هایی که نقصی در حجاب‌شان وجود دارد خواهان حجاب اسلامی هستند.

- پس از این اجتماعات بزرگ، افراد داوطلب آموزش می‌بینند تا بتوانند دختران کم‌حجاب را که دل‌شان با آرمان‌های انقلاب است، به طور شایسته جذب کنند.

- دختران انقلاب موکب‌های حجاب را جهت خدمت‌رسانی اخلاقی به بانوان جامعه در محرم و فاطمیه در میادین شهر‌های بزرگی همچون تهران و اصفهان برگزار می‌کند. این موکب‌ها به نام حاج قاسم برپا می‌شود. این موکب‌ها بر این اساس به اسم حاج‌قاسم برپا می‌شود تا بگوییم حاج قاسم مدافع حرم بود و ما باید مدافع حریم باشیم.

- برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی، آزاد فکری و نظریه‌پردازی در حوزه حجاب از دیگر فعالیت‌های دختران انقلاب است. همچنین برگزاری اردو‌های راهیان‌نور با هدف جذب دختران با حضور خانواده‌های شهدا از جمله خواهر شهید ابراهیم ‌هادی، خواهر [حاج احمد] متوسلیان و خانواده شهید خلیلی و حدادیان، انجام کار جهادی از طریق خیرین مردمی، شناسایی ۲۵۰۰ زن بدسرپرست یا بی‌سرپرست و تهیه بسته‌های ارزاق با کمک خیرین و توزیع این بسته‌ها در زمان کرونا همراه با هدیه‌های فرهنگی از جمله چادر و روسری از دیگر فعالیت‌های دختران انقلاب است.

- همان‌طور که برای دفاع از حرم بی‌بی زینب(س) به مدافعان حرم نیاز است، برای دفاع از حریم حضرت زینب(س) که همان حجاب و عفاف است هم به مدافعان حریم نیاز داریم.

- ما کارویژه خودمان را اولاً انگیزه دادن به دخترانی که حجاب کامل دارند یا کم‌حجاب هستند، تعریف کردیم تا فعال شوند و در این میدان فعالیت کنند و هدف بعدی‌مان هم جذب دختران کم‌حجاب و روسری افتاده‌ای شد که به لسان حضرت آقا دل در گرو این جبهه دارند و شما می‌بینید در تشییع حاج قاسم و شهدا‌ گریه می‌کنند یا حتی در مراسم بیست و دو بهمن و راهپیمایی روز قدس شرکت می‌کنند اما نمی‌دانند پشت کشف حجاب و کم‌حجابی آنها چه برنامه‌ای وجود دارد و نیاز به کمک دارند.

- فعالیت ما سه مرحله دارد. مرحله اول کار ما جذب افراد از طریق محبت اهل‌بیت و شهدا است. مرحله دوم رفع گره‌های ذهنی و سؤالات و ابهامات آنها از طریق مربیانی است که به عنوان رفیق در کنار این افراد قرار می‌گیرند. مرحله سوم هم تبدیل خود این افراد به کنشگر است که اگر این مرحله نباشد خیلی از این افراد دوباره به سبک زندگی خودشان برمی‌گردند. این کار نیاز به رفاقت و همراهی دارد. یعنی در کنار رفاقت و صمیمیت، گره‌های ذهنی هم باز می‌شود و در استمرار رابطه و کنشگری خود آنها سبک زندگی جدیدشان تثبیت می‌شود. فعالیت در فضاهای عمومی در قالب برگزاری پاتوق، تعزیه، تئاتر و فعالیت در فضاهای عمومی مانند مترو، گوشه‌ای از فعالیت مجموعه دختران انقلاب است.

- کشف حجاب نقشه دشمن است و هدف آنها این است که زن را از خانواده ایرانی بگیرند. در این صورت تربیت نسل انقلاب و مقاومت را نیز مختل می‌کند. اما با این وجود در سطح جامعه مشاهده می‌شود که فعالیت‌های دختران انقلاب مورد استقبال مردم قرار گرفته است. جوانان ما هنوز امام حسینی هستند و دل‌های‌شان آماده است، فقط نیاز به تلنگر دارند. از این رو مسئولین باید بساط کار فرهنگی را در جامعه فراهم کنند.