مواضع «رِجی» در قبال ایران به هیچ وجه موضع لبنان نیست

یک روزنامه لبنانی فاش کرد که رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر این کشور نارضایتی صریح خود را از اظهارات اخیر وزیر خارجه لبنان به‌ویژه در ارتباط با ایران ابراز کرده‌اند. نواف سلام در دیدار با مراجعه‌کنندگان خود گفته است که مواضع رِجی «به‌هیچ‌وجه بیانگر موضع دولت لبنان نیست».

روزنامه «الاخبار» چاپ بیروت، روز سه‌شنبه گزارش داد «جوزف عون» رئیس‌جمهور و «نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان در تماس‌های جداگانه‌ای نارضایتی خود را از مواضع و اظهارات «یوسف رجی» وزیر خارجه این کشور ابراز کرده‌اند؛ مواضعی که هم در ارتباط با وضعیت کلی کشور لبنان و هم به‌طور خاص در قبال روابط با ایران جنجال‌برانگیز بوده است.

وزیر خارجه لبنان اخیرا طی ادعاهایی ایران را به مداخله در امور این کشور متهم کرده بود و مدعی شده بود ایران نقش منفی در منطقه دارد.

به گزارش فارس، بر اساس گزارش الاخبار، یکی از وزیران ارشد دولت لبنان، در گفت‌وگو با رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر این کشور پرسیده است که آیا لبنان، ایران را «دولت دشمن» تلقی می‌کند که وزیر خارجه با چنین ادبیاتی با تهران سخن می‌گوید یا خیر. جوزف عون در پاسخ، با انتقاد از رفتار یوسف رِجی تأکید کرده است که «نمی‌فهمد وزیر خارجه چگونه به‌صورت خودسرانه عمل می‌کند و منافع عالی ملی را نادیده می‌گیرد».

رئیس‌جمهور لبنان همچنین تصریح کرده است که با وزیر خارجه گفت‌وگو خواهد کرد و به او یادآور می‌شود که ملزم به پایبندی به بیانیه وزارتی دولت و خطوط کلی سیاست رسمی لبنان است.

الاخبار می‌گوید نواف سلام نیز نارضایتی خود را از این اظهارات پنهان نکرده و در دیدار با مراجعه‌کنندگان خود گفته است که مواضع رِجی «به‌هیچ‌وجه بیانگر موضع دولت لبنان نیست.»

به نوشته الاخبار، برخی از وزیران کابینه، مستقیما از یوسف رجی درباره دلایل این رفتارها و هدف از طرح چنین مواضعی پرسش کرده‌اند. رجی در ابتدا کوشیده است توضیح دهد که سخنانش «به‌درستی فهم نشده» و برداشت‌ها از آن نادرست بوده است؛ اما در ادامه تأکید کرده که «یک وزیر سیاسی است، در رأس یک وزارتخانه حاکمیتی قرار دارد و موضعی را بیان می‌کند که در داخل دولت نمایندگی می‌کند».

الاخبار می‌گوید این اظهارات باعث شد یکی از مقامات دولتی با کنایه بگوید: «حالا دیگر روشن است، چرا حزب «القوات اللبنانیه» این‌قدر برای در اختیار گرفتن این وزارتخانه اصرار داشتند و چرا از حمایت خارجی برای رسیدن به آن برخوردار شدند.»