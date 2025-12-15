کد خبر: ۳۲۴۳۹۴
تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۰
امیر سرتیپ الهامی فرمانده قرارگاه و نیروی پدافند هوائی شد
امیر سرتیپ علیرضا الهامی به عنوان فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوائی خاتمالانبیاء(ص) و نیروی پدافند هوائی ارتش منصوب شد.
امیر سرتیپ الهامی که از سال ۱۳۹۸ تاکنون به عنوان جانشین نیروی پدافند هوائی فعالیت میکرد، سابقه ریاست دانشگاه پدافند هوائی خاتمالانبیاء(ص) و معاون عملیات قرارگاه پدافند هوائی خاتم الانبیاء(ص) را در کارنامه سوابق خود دارد.
به گزارش فارس، پیش از این، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد تصدی این دو سمت را بر عهده داشت.