امیر سرتیپ الهامی فرمانده قرارگاه و نیروی پدافند هوائی شد

امیر سرتیپ علیرضا الهامی به عنوان فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء(ص) و نیروی پدافند هوائی ارتش منصوب شد.

امیر سرتیپ الهامی که از سال ۱۳۹۸ تاکنون به عنوان جانشین نیروی پدافند هوائی فعالیت می‌کرد، سابقه ریاست دانشگاه پدافند هوائی خاتم‌الانبیاء(ص) و معاون عملیات قرارگاه پدافند هوائی خاتم الانبیاء(ص) را در کارنامه سوابق خود دارد.

پیش از این، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد‌ تصدی این دو سمت را بر عهده داشت.