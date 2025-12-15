سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای بی‌اساس درباره جزایر ایرانی در بیانیه پایان سفر وزیر امور خارجه چین به امارات متحده عربی را به صراحت مردود خواند.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه با اظهار تاسف از اصرار امارات بر بهره‌برداری سوء از حضور هر هیئت دیپلماتیک در این کشور جهت طرح ادعای ارضی علیه ایران، تکرار ادعای بی‌اساس و نادرست در مورد جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در بیانیه پایانی سفر وزیر امور خارجه چین به امارات را محکوم کرد.

وی تاکید کرد: جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخش‌های جدایی‌ناپذیر از قلمرو سرزمینی ایران هستند و هرگونه ادعای ارضی نسبت به آنها آشکارا با اصل احترام به تمامیت سرزمینی کشورها و حسن همجواری مغایر است.

بقایی حمله خشونت‌آمیز در سیدنی را محکوم کرد

بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه عصر روز دوشنبه گفت: ‏ما حمله خشونت‌آمیز در سیدنی استرالیا را محکوم می‌کنیم. ترور و کشتار انسان‌ها در هر کجا ارتکاب یابد مردود و محکوم است. در پی تیراندازی مرگبار به مراسم یهودیان در ساحل بوندی سیدنی استرالیا تاکنون ۱۲ نفر کشته شدند.

شاهدان عینی گزارش دادند که در جریان تیراندازی‌ که حدود ۱۰ دقیقه طول کشید، صدای ۴۰ تا ۵۰ شلیک شنیده شد. پلیس اعلام کرد که یکی از مهاجمان مسلح کشته شده و مهاجم دیگر به‌شدت زخمی شده است.

پلیس استرالیا با بیان اینکه بیش از هزار نفر در زمان وقوع تیراندازی در مراسم یهودیان در ساحل بوندی حضور داشتند، این حمله را «اقدام تروریستی» خواند و اعلام کرد در حال بررسی این موضوع است که آیا عامل سومی هم در کار بوده یا خیر.