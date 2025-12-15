توافق ایران و بلاروس درباره نقشه راه همکاری در یک سال آینده
وزیر امور خارجه از توافق ایران و بلاروس درباره نقشه راه همکاری برای یک سال آینده خبر داد و گفت که روابط ایران و بلاروس مسیر بسیار خوبی را طی میکند.
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه 24 آذرماه و پس از امضای سه سند به همراه همتای بلاروسی در جمع خبرنگاران از توافق ایران و بلاروس درباره نقشه راه همکاری برای یک سال آینده خبر داد.
وی در ابتدا ضمن تشکر از همتای خود برای دعوت به عمل آمده برای سفر به مینسک، گفت: بحثهای سازنده هم با ایشان و هم با آقای لوکاشنکو رئیسجمهور بلاروس داشتم.
عراقچی بیان کرد: قبل از مذاکراتم با وزیر خارجه با آقای لوکاشنکو دیدار بسیار خوب و بسیار سازنده و راهگشایی را داشتیم.
وزیر خارجه بیان کرد: روابط ایران و بلاروس مسیر بسیار خوبی را طی میکند، این روابط از زمان شروع زمان استقلال بلاروس تا الان روابط بسیار گرم، دوستانه و مبتنی بر منافع متقابل و احترام متقابل بوده و ما همچنان به این مسیر ادامه خواهیم داد.
رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: دو کشور در موضوعات بینالمللی و جهانی دارای مواضع مشترک هستند، در بسیاری از موضوعات ما با همدیگر در مجامع بینالمللی همکاری داریم، نسبت به مسائل منطقهای دیدگاههای مشترک داریم.
عراقچی ادامه داد: از اینکه دوستان ما در بلاروس تجاوز اسرائیل و آمریکا به ایران را محکوم و با ملت ایران اعلام همبستگی و حمایت کردند، قدردان هستیم و تشکر میکنیم.
وزیر خارجه بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب توسعه روابط با کشورهای مستقل و کشورهایی که علاقهمند به همکاری مشترک و مفید با ایران هستند، همواره اولویت قائل بوده و در بین این کشورها بلاروس جایگاه ویژهای برای ما دارد و به همین جهت ما قصد داریم همه ظرفیتهای موجود در دو کشور را برای پیشبرد منافع دو ملت به کار بگیریم.
عراقچی ادامه داد: سفر آقای لوکاشنکو به تهران در سال گذشته و سفر آقای پزشکیان در ماه اوت گذشته به بلاروس، دو نقطه عطف مهم در روابط دو کشور است که باعث جهش در همکاریهای اقتصادی و همکاریهای سیاسی ما شد. وی با اشاره به برگزاری نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در هفته گذشته در تهران بیان کرد: در این نشست توافقات بسیار مهم و خوبی به دست آمد، که هر دو طرف برای تداوم این همکاریها و اینکه ظرفیتهای اقتصادی موجود در دو کشور مورد بهرهبرداری قرار گیرد، اراده لازم را دارند.
عراقچی ادامه داد: ما همینطور در حوزه اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در شانگهای و در بریکس با هم حضور داریم و مصمم هستیم که ظرفیتهای این نهادهای منطقهای و بینالمللی را هم در جهت منافع دو کشور به کار بگیریم.
وی با بیان اینکه دو کشور مورد تحریمهای غیرعادلانه و یکجانبه و غیرقانونی کشورهای غربی هستند، اظهار داشت: ما در حوزه مقابله با اقدامات قهرآمیز یکجانبه در سازمانهای بینالمللی با هم همکاری داریم، در حوزه مقابله با تحریمهای غیرقانونی با هم همکاری میکنیم و هر دو عضو گروه دوستان منشور هستیم. در سازمان ملل متحد، در حاشیه مجمع عمومی گذشته جلسه مشترکی را کشورهای عضو این گروه داشتند بنده و آقای ریژنکوف در آن جلسه شرکت داشتیم و اراده خودمان را برای مقابله با تحریمهای یکجانبه در سطح بینالمللی و مقابله با اقدامات قهرآمیز یکجانبه بیان داشتیم.
عراقچی بیان کرد: ما مذاکرات بسیار مفیدی را داشتیم و بر سر یک نقشه راه همکاریهای دو کشور در طول یک سال آینده توافق کردیم و اینکه چه گامهایی را باید برداریم تا بتوانیم از ظرفیتهای موجود در روابط اقتصادی و روابط دو کشور هر چه بیشتر استفاده بکنیم.
وزیر امور خارجه ادامه داد: بسیار خوشحال هستم که امروز این سفر را انجام دادم و از دعوت آقای ریژنکوف و مهماننوازی ایشان یک بار دیگر تشکر میکنم.
وی همچنین گفت: از آقای لوکاشنکو به خاطر دیدار بسیار خوبی که داشتیم و اطمینانی که ایشان برای گسترش روابط دو کشور دادند و آمادگی بلاروس برای این همکاریها تشکر کرده و به شخصه به آینده روابط دو کشور ایران و بلاروس بسیار امیدوار هستم.
تأکید لوکاشنکو بر توسعه روابط اقتصادی
و تجاری با ایران
عراقچی همچنین در طی سفر خود به بلاروس، صبح روز دوشنبه ۲۴ آذرماه با الکساندر لوکاشنکو رئیسجمهور بلاروس دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار رئیسجمهور بلاروس با اشاره به روابط بسیار خوب بلاروس و ایران، بر آمادگی کشورش برای توسعه و گسترش روابط در همه حوزههای مورد علاقه طرفین بهویژه در زمینههای اقتصادی و تجاری تاکید کرد.
وزیر امور خارجه ضمن ابراز خرسندی از روابط رو به رشد دو کشور، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس در تهران در هفته گذشته را گام مهمی در راستای گسترش مناسبات اقتصادی خواند و بر اهتمام ایران در پیگیری اجرای تفاهمات صورت گرفته برای توسعه همکاریها در همه زمینههای مورد نظر طرفین و نیز گسترش مراودات اقتصادی و تجاری بین دو کشور تاکید کرد.
در این دیدار دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران درباره تحولات منطقهای و بینالمللی تشریح شد و اهمیت هماهنگی و همکاری بیش از پیش دو کشور در سطح سازمانهای بینالمللی و ترتیبات چندجانبه بهویژه در سازمان ملل متحد و سازمانهای بریکس و شانگهای، جهت صیانت از حاکمیت قانون و چندجانبه گرایی در سطح بینالمللی مورد تاکید قرار گرفت.
جدیت بلاروس برای تقویت مناسبات با ایران
در زمینههای مختلف
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از دیدار با لوکاشنکو رئیسجمهور بلاروس، ظهر روز دوشنبه ۲۴ آذرماه با ماکسیم ریژنکوف وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد. وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در این دیدار ضمن بررسی روابط دوجانبه، در مورد تحولات بینالمللی تبادل نظر کردند.
طرفین در این دیدار با ابراز خشنودی از روند رو به پیشرفت روابط دو کشور در عرصههای گوناگون دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری، حملونقل، ترانزیت و صنعت، بر عزم و اراده رهبران دو کشور برای گسترش همکاریهای فیمابین دو کشور تاکید کردند.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به سفر رئیسجمهور پزشکیان به مینسک در مرداد ماه سال جاری تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران با جدیت اجرای تفاهمها و توافقهای صورت گرفته بین دو رئیسجمهور را دنبال میکند. وزیر امور خارجه بلاروس نیز با اشاره به استحکام روابط بلاروس و ایران، بر جدیت این کشور برای تقویت مناسبات دو کشور در عرصههای مختلف دوجانبه و چندجانبه تاکید کرد.
طرفین در این دیدار در مورد راههای همافزایی و همکاری در سطح سازمانهای بینالمللی از جمله در سطح سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن و ترتیبات چندجانبه بهویژه بریکس و شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نیز جنبش عدم تعهد با هدف کمک به صیانت از حاکمیت قانون و مقابله با فشارهای فزاینده علیه چندجانبهگرایی گفتوگو و تبادل نظر کردند.
در پایان این دیدار سه سند همکاری بین دو کشور به امضای وزرای امور خارجه ایران و بلاروس رسید.
عراقچی در ادامه رایزنیهای خود در طی سفر به بلاروس با وولفویچ دبیر شورای امنیت بلاروس نیز دیدار و گفتوگو کرد.