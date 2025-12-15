ایران با طرح موسوم به «ترامپ» درباره قفقاز کاملاً مخالف است
مشاور رهبر معظم انقلاب در دیدار با سفیر ارمنستان گفت: طرح موسوم به «ترامپ» هیچ تفاوتی با «دالان زنگزور» ندارد و جمهوری اسلامی ایران بهطور قطعی با آن مخالف است.
گریگور هاکوپیان، سفیر ارمنستان در تهران روز دوشنبه 24 آذر 1404، با علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بینالملل دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایسنا، در این دیدار، دو طرف در مورد آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی، بهویژه تحولات قفقاز جنوبی تبادل نظر کردند.
ولایتی با تأکید بر روابط تاریخی و ریشهدار ایران و ارمنستان، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار گسترش و تعمیق این روابط است.
مشاور رهبری سپس به طرح موسوم به «ترامپ» در قفقاز اشاره و تأکید کرد: این طرح هیچ تفاوتی با «دالان زنگزور» ندارد و جمهوری اسلامی ایران بهطور قطعی با آن مخالف است.
وی افزود: ایران از همان ابتدای مطرح شدن طرح دالان زنگزور، به دلیل مخالفت با هرگونه تغییر در مرزها و تحولات تهدیدکننده امنیت پیرامونی کشور، در برابر آن ایستاد.
ولایتی با بیان اینکه «در زمانی که طرح دالان زنگزور مطرح شد، جمهوری اسلامی ایران حتی در شرایطی که روسیه به دلیل جنگ اوکراین بهشدت درگیر بود، با یا بدون همراهی روسیه، مخالفت قاطع خود را اعلام کرد و مانع اجرای این طرح شد»، دلیل این مخالفت را چنین تشریح کرد: «چراکه این دالان میتوانست زمینه حضور ناتو در شمال ایران را فراهم کرده و امنیت شمال ایران و جنوب روسیه را با تهدید جدی مواجه کند.»
وی تأکید کرد: طرح ترامپ عملاً همان پروژه است که تنها نام آن تغییر کرده و اکنون در قالب ورود شرکتهای آمریکایی به ارمنستان دنبال میشود.
مشاور رهبر انقلاب هشدار داد: تجربه نشان داده است که آمریکاییها ابتدا با طرحهای بهظاهر اقتصادی وارد مناطق حساس میشوند، اما بهتدریج حضور آنان به ابعاد نظامی و امنیتی گسترش مییابد. باز شدن پای آمریکا به مرزهای ایران در قالب هر طرحی، تبعات امنیتی روشنی دارد.
سفیر ارمنستان نیز در این دیدار، روابط دو کشور را بسیار مهم و راهبردی توصیف کرد و توسعه روابط با ایران را از اولویتهای اصلی سیاست خارجی ارمنستان برشمرد.
در پایان، دو طرف بر ضرورت تقویت روابط دوجانبه و تداوم رایزنی در مورد مسائل منطقهای
تأکید کردند.