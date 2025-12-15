سرویس خارجی-

روزنامه الشرق‌الاوسط در گزارشی نوشت که فهرست نامزدها از ۴۰ نفر به «محمد شیاع السودانی» و «نوری المالکی» کاهش یافته و قرار است نامزد نهائی در ساعات آینده معرفی شود.

در انتخابات پارلمانی عراق که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) برگزار شد و نتایج نهائی آن در ۱۷ نوامبر اعلام گردید، ائتلاف‌های شیعی علی‌رغم فشارهای خارجی از سوی آمریکا و برخی کشورهای عربی که به دنبال کاهش نفوذ نیروهای نزدیک به محور مقاومت بودند، و همچنین حاشیه‌سازی‌های داخلی ناشی از تحریم انتخابات توسط جریان «مقتدی صدر»- که پیش‌تر بزرگ‌ترین بلوک شیعی را تشکیل می‌داد- توانستند دست برتر را حفظ کنند.

ائتلاف بازسازی و توسعه به رهبری «محمد شیاع السودانی» با کسب حدود ۴۶ کرسی پیشتاز شد، در حالی که چارچوب هماهنگی شیعیان با اتحاد احزاب خود را بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی اعلام کرد و لیست‌های شیعی در مجموع بیش از ۱۸۴ کرسی (بیش از ۵۶درصد از ۳۲۹ کرسی پارلمان) به دست آوردند؛ این پیروزی چشمگیر، که با مشارکت ۵۶درصدی مردم همراه بود، برنامه‌ها برای تضعیف شیعیان را شکست داد و نشان داد که اراده ملت عراق بر حفظ ثبات و حاکمیت نیروهای ملی‌گرا و مقاومتی چیره است، و پارلمان جدید را به سمت تشکیل دولتی قدرتمند و مستقل سوق خواهد داد.

ادعای شرق‌الاوسط از نامزدهای نهائی

نشریه عربی‌زبانِ «الشرق‌الاوسط»، که دفتر آن در لندن و مالک آن گروه رسانه‌ای سعودی (SRMG) وابسته به رژیم سعودی است، در گزارشی مدعی شد که چارچوب هماهنگی تمرکز خود را بر فشارهای آمریکا گذاشته که با نخست‌وزیری چهره‌ای نزدیک به گروه‌های مسلح مخالف است. در همین حال، فهرست نامزدها از ۴۰ نفر به «محمد الشیاع السودانی» و «نوری المالکی» کاهش یافته و قرار است نامزد نهائی در ساعات آینده معرفی شود.

همچنین «بهاء خلیل»، نویسنده و روزنامه‌نگار عراقی، می‌نویسد: «واشنگتن تمایلی به نخست‌وزیری ندارد که تحت نفوذ گروه‌های مقاومت باشد و در این‌باره فشارهای زیادی به عراق وارد کرده است.» اما باید توجه داشت که انتخابات عراق بر سیاقی پیش رفت که دلخواه واشنگتن نبود، به نظر می‌رسد روند آتی نیز چنین باشد. به هر حال باید نشست و منتظر ماند و نتیجه را دید.

آشنایی بیشتر با نامزدهای احتمالی

گفتنی است، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر فعلی عراق، از سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱ شمسی)، رهبر ائتلاف بازسازی و توسعه است که در انتخابات پارلمانی نوامبر ۲۰۲۵ (آبان ۱۴۰۴) با کسب ۴۶ کرسی پیشتاز شد و بخشی از چارچوب هماهنگی شیعیان به‌شمار می‌رود؛ او پیش‌تر عضو حزب الدعوه الاسلامیه بود و در دولت نوری المالکی سمت‌هایی چون وزیر حقوق بشر (۲۰۱۰-۲۰۱۴)، وزیر کار و امور اجتماعی (۲۰۱۴-۲۰۱۸)، و موقتاً وزارت دارایی، مهاجرت، تجارت و صنعت را برعهده داشت، و پیش از آن شهردار عماره (۲۰۰۴-۲۰۰۸) و استاندار میسان (۲۰۰۹) بود.

در مقابل، نوری المالکی، رهبر برجسته حزب الدعوه از سال ۲۰۰۷ و بنیان‌گذار ائتلاف دولت قانون- که هسته اصلی چارچوب هماهنگی شیعیان است و در انتخابات اخیر حدود ۳۲ کرسی به دست آورد- دو دوره نخست‌وزیری عراق را از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ (۱۳۸۵-۱۳۹۳ شمسی) رهبری کرد، و سپس دو بار معاونت ریاست‌جمهوری (۲۰۱۴-۲۰۱۵ و ۲۰۱۶-۲۰۱۸) را عهده‌دار شد؛ المالکی که در تبعید در ایران و سوریه سال‌ها علیه رژیم بعث فعالیت کرد، پس از سقوط صدام در ۲۰۰۳ به عنوان عضو پارلمان و رئیس کمیته خلع سلاح بعثی‌ها وارد صحنه شد و السودانی را در کابینه‌اش به عنوان یکی از وزرای مهم پرورش داد، و هر دو چهره در جبهه شیعیان کم و بیش با تمرکز بر محور مقاومت، نفوذ گسترده‌ای در سیاست عراق حفظ کرده‌اند.

۱۵۰۰ نظامی جدید آمریکایی در عین‌الاسد

خبر دیگر اما از تحرکات مشکوک آمریکاست. به گزارش «مهر» به نقل از «موازین‌نیوز»، یک منبع مسئول در استان الانبار فاش کرد که فرماندهی نظامیان آمریکایی در حال استقرار نیروهای بیشتر در پایگاه هوائی عین‌الاسد است. این منبع با اشاره به این‌که دلایل این اقدام هنوز مشخص نیست، تصریح کرد که نیروهای آمریکایی بیش از ۱۵۰۰ سرباز را در پایگاه عین‌الاسد، واقع در منطقه البغدادی در شهرستان هیت در غرب الانبار، مستقر کرده‌اند.

براساس این گزارش، صدها نظامی از طریق هوائی به عین‌الاسد رسیدند، این در حالی است که این پایگاه پیش از این شاهد تخلیه گسترده نیروهای آمریکایی و انتقال آن‌ها به پایگاه حریر در شمال اربیل بود. این منبع افزود که این پایگاه تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی را پذیرا است و انتظار می‌رود که تعداد کل نیروهای آن در آینده به بیش از ۳۰۰۰ نظامی برسد.

این منبع با توجه به ثبات اوضاع امنیتی در عراق و آمادگی نیروهای امنیتی این کشور، دلایل افزایش تعداد نیروهای آمریکایی در داخل ساختمان پایگاه عین‌الاسد را نامشخص خواند.