اظهارات کارشناسان و مقامات غربی درباره طلاق سیاسی آمریکا و اروپا
سرویس خارجی-
کارشناسان و مقامات غربی به دنبال انتشار سند راهبرد امنیت ملی آمریکا و با اشاره به شکاف عمیقی که با آمدن ترامپ بین اروپا و آمریکا به وجود آمده است، به این نتیجه رسیدهاند که زمان طلاق سیاسی آمریکا و اروپا فرارسیده است.
انتشار سند راهبرد امنیت ملی آمریکا در دوره ترامپ که در آن به صراحت به مرگ تمدنی اروپا اشاره شده است رسانهها و مقامات اروپایی را شوکه کرده است. براساس برخی گزارشها حتی در پیشنویس این سند که در نسخه نهائی حذف شد، آمده بود که آمریکا باید تلاش کند اتحادیه اروپا را دچار فروپاشی از درون کند. طی روزهای گذشته بسیاری از رسانهها و مقامات اروپایی با اشاره به این سند خواستار «واقعبینی اروپا» و پیگیری «سیاست مستقل اروپایی» شده است. «الکساندر اشتاب» رئیسجمهور فنلاند که کشورش عضو ناتو نیز هست با اشاره به این سند خطاب به مقامات اروپایی گفت: «ما در اروپا باید یک نفس عمیق بکشیم و واقعیات را فهم کنیم. اروپا دیگر اولویت آمریکا نیست».
نخستوزیر ایتالیا نیز با طعنه به رهبران اروپایی گفت، سند راهبرد امنیت ملی آمریکا زنگ هشداری به اروپاست که چند دهه امنیت خود را به آمریکا برونسپاری کرده است. «جورجیا ملونی» خطاب به سران اروپا گفت: «آنچه میتوانم بگویم این است: صبح بهخیر، اروپا. صبح بهخیر. ما به مدت ۸۰ سال امنیت خود را به آمریکا برونسپاری کردهایم و فکر میکردیم این روز هرگز نخواهد آمد. اما، مهمتر از آن، تظاهر میکردیم که این(چتر نظامی) رایگان است.»
روزنامه انگلیسی گاردین هم در گزارشی به نقل از کارشناسان و مقامات پیشین آمریکایی نوشت: سند جدید راهبرد امنیت ملی آمریکا که با محوریت زیرسؤال بردن جایگاه سنتی اروپا به عنوان متحد کلیدی آمریکا تدوین شده است، متحدان اروپایی را شوکه کرده و شکاف سیاسی میان اروپا و آمریکا را علنی کرده است.»
به گزارش ایسنا گاردین نوشته است: پیشنویس اولیه این سند به «مایکل آنتون» سیاستمدار محافظهکار و مدیر پیشین برنامهریزی سیاسی در وزارت امورخارجه آمریکا سپرده شد؛ فردی تندرو و جنجالی از جنبش مگا که مقامات او را نویسنده اصلی راهبرد امنیت ملی رادیکال و جدید آمریکا خواندهاند. این سند که در آن هشدار داده شده است مهاجرت به اروپا موجب «زوال تمدنی» دراین قاره خواهد شد، همچنین اشاره آن به احیای دکترین مونرو در نیمکره غربی و کاهش سطح مسئولیت آمریکا در رقابت با قدرتهای بزرگی مانند چین و روسیه متحدان آمریکا را شوکه کرده است.
رسانه انگلیسی در ادامه نوشته است؛ تفکر نهادینه در این سند جدید علیه دههها اجماع دوحزبی در سیاستخارجی عمل میکند که نهادهای اروپایی، از جمله ناتو و اتحادیه اروپا را متحدانی در رقابت با قدرتهای بزرگی مانند روسیه و چین میدید. سند جدید بزرگترین تهدید را ناشی از مهاجرت میداند و توصیه میکند که آمریکا باید متحدان غیرلیبرال در اروپا را جذب کند. گاردین درباره واکنش اروپا نوشته است: «این چیزی شبیه به طلاق است. آنها نمیخواهند ازدواج به پایان برسد؛ به دنبال نشانههایی هستند که آمریکا هنوز به آنها علاقهمند است. در حالی که این سند تاییدی بود که همهچیز تمام شده است».
به نوشته گاردین در حالی که این سند توصیههای خاصی برای تعیین خطمشی خاصی را مقرر نمیکند، نشانههایی وجود دارد که روح آن در بخشهایی از بروکراسی وسیع آمریکا در حال اجراست. چراکه به سفارتخانههای آمریکا در اروپا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند دستور داده شده است که دادههایی درباره جرائم انجامشده توسط مهاجران جمعآوری کنند و مقامات ارشد گفتهاند که مهاجرت انبوه یک «تهدیدی وجودی برای تمدن غربی و امنیت غرب و جهان» است.دیپلماتهای ارشد آمریکایی نیزبا بازطراحی جایگاه اتحادیه اروپا به عنوان یک رقیب کلیدی به این کشورها هشدار میدهند.