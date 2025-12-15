داعش هم سراغ هوش مصنوعی رفت!

گروه‌های تروریستی همچون داعش به‌محض در دسترس قرارگرفتن برنامه‌هایی مانند ChatGPT شروع به استفاده گسترده از هوش مصنوعی کرده‌اند.

جهان برای مهار قدرت هوش مصنوعی عجله دارد، اما گروه‌های تروریستی در حال آزمایش این فناوری هستند، حتی اگر مطمئن نباشند که با آنچه کار کنند! به گزارش «شفقنا» به نقل از «یورونیوز»، کارشناسان امنیت ملی و سازمان‌های جاسوسی هشدار داده‌اند برای سازمان‌های افراطی، هوش مصنوعی می‌تواند ابزاری قدرتمند برای عضوگیری، تولید تصاویر دیپ‌فیک واقع‌گرایانه و اصلاح حملات سایبری باشد. شخصی در یکی از وب‌سایت‌های طرفدار داعش از حامیان داعش خواست هوش مصنوعی را بخشی از عملیات خود کنند؛ یکی از بهترین چیزها در مورد هوش مصنوعی، سهولت استفاده است؛ برخی از سازمان‌های اطلاعاتی نگرانند که هوش مصنوعی به جذب نیرو کمک کند، بنابراین کابوس‌های آن‌ها را به واقعیت تبدیل کنید.