تلفات سیل به ۴۱ تن رسید
مقامات مراکش اعلام کردند در حوادث مرتبط با بارندگی شدید روز یکشنبه و جاری شدن سیل در برخی مناطق این کشور، تاکنون دستکم
۴۱ نفر جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش ایسنا، مقامات محلی در استان ساحلی «آسفی» در حاشیه اقیانوس اطلس اعلام کردند که در این منطقه تعداد کشتهشدگان به ۳۷ نفر افزایش یافته و ۱۴ مصدوم نیز در بیمارستانهای محلی تحت درمان هستند.
یک خبرگزاری محلی نیز گزارش داده است در استان جنوبی «تنغیر» همچنین چهار نفر پس از آنکه وسیله نقلیهشان در سیلاب افتاد و در رودخانهای واژگون شد، جان خود را از دست دادند. مقامات میگویند سیل در آسفی ناشی از رعدوبرق شدید بوده که به مدت تقریباً یک ساعت رخ داده است. دهها خانه و مغازه در این شهر گرفتار سیل شدند و بسیاری از وسایل نقلیه در سیلاب غوطهور و واژگون شدند. جادهها نیز آسیب دیدند و این شرایط منجر به ترافیک و اختلال در ترددها شد.
به گزارش شینهوا، مقامات مراکشی هشدار دادند پیشبینی میشود که بارندگیهای بیشتری در روزهای آینده رخ دهد. مدارس نیز دیروز در چهار استان تعطیل شدند و عملیات واکنش اضطراری در مقیاس بزرگ آغاز شد. کارشناسان میگویند مراکش پس از هفت سال خشکسالی که برخی از مخازن اصلی آب آن را خالی کرد، اکنون شاهد بارش شدید باران و برف است. خبر دیگر از مراکش اینکه؛ اجساد ۹ پناهجو که به دلیل سرمای هوا جان باختهاند، در مرز الجزایر و مراکش پیدا شد.
به گزارش خبرگزاری میزان، این منطقه با زمینهای ناهموار و زمستانهای سرد و سخت مشخص میشود که در آن دما میتواند بهشدت کاهش یابد. انجمن حقوق بشر مراکش طی بیانیهای اعلام کرد که دستکم ۹ نفر به دلیل قرار گرفتن در معرض سرما و خستگی در زمینهای خشن نزدیک مرز مراکش با الجزایر جان خود را از دست دادهاند.
این گروه حقوق بشری اعلام کرد که ۷ مرد و دو زن در راسالعصفور در حالی که جان باخته بودند، پیدا شدند.
طبق بیانیه این انجمن، یکی از کشتهشدگان اهل گینه بوده است، در حالی که بقیه از کشورهای مختلف در جنوب صحرای آفریقا بودند؛ هویت آنها تا حد زیادی ناشناخته مانده است. این مرگها خطرات مسیرهای مهاجرت نامنظم به اروپا را که در بیابانها و سرزمینهای وسیع شمال آفریقا میپیچند، برجسته کرد. رأسالعصفور یک منطقه کوهستانی دورافتاده واقع در استان جراده، در نزدیکی مرز الجزایر است.